Procesión del Señor de Los Milagros: todo lo que debes saber de la primera ‘Levantada mundial’ hoy sábado 4 de octubre

Fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la salida del Señor de los Milagros | RPP TV

La ciudad de Lima se prepara para recibir la primera edición de la “Levantada mundial” del Señor de los Milagros, evento que tendrá lugar este sábado 4 de octubre de 2025. La jornada inicia desde la histórica iglesia Las Nazarenas, situada en la avenida Tacna, donde miles de fieles acompañarán el inicio del recorrido tradicional por el Centro Histórico de Lima.

La “Levantada mundial” reunirá por primera vez a 52 hermandades asociadas a la devoción del Señor de los Milagros, tanto del Perú como de diversos países. Según reportes de los organizadores, a las 12 p. m. el cardenal Carlos Castillo hará sonar la campana ubicada frente al altar mayor del templo. Este acto, calificado como inédito por miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, dará la señal para que, de forma simultánea y en múltiples ciudades, las hermandades eleven el anda que transporta la imagen sagrada.

La convocatoria incluye agrupaciones de Europa, Estados Unidos y América Latina que prepararon celebraciones paralelas, en conexión con la comunidad limeña. En declaraciones recogidas por diversas fuentes locales, representantes de las hermandades internacionales enfatizaron que “es la primera vez que la devoción se sincroniza a escala global con un rito compartido”.

Monseñor Carlos Castillo anuncia en conferencia de prensa que la procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas llegará al Callao en la ruta 2025.

La iglesia Las Nazarenas, epicentro de la tradición, se consolida este año como punto de partida para el despliegue internacional de la procesión. El evento pretende reflejar la magnitud de la fe en el Señor de los Milagros, una devoción que trasciende fronteras y congrega a miles de personas en todas las regiones. Según estimaciones de los organizadores, se prevé la participación simultánea de miles de fieles, lo que marca un hito en la historia religiosa del país.

La jornada del 4 de octubre estará sujeta a dispositivos de seguridad y se implementarán cierres parciales en la avenida Tacna y zonas aledañas. Las autoridades metropolitanas recomendaron a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación. En los próximos días, la Hermandad del Señor de los Milagros dará a conocer detalles sobre la siguiente procesión, que continuará el recorrido habitual a lo largo del mes.

Devoción mundial

El Señor de los Milagros es venerado en numerosas ciudades del mundo donde existen comunidades peruanas y devotos católicos. Además de Lima, donde se originó la celebración, se realizan procesiones y cultos en distintas urbes de América, Europa, Asia y Oceanía.

Papa Leon XIV recibirá al Señor de los Milagros en el Vaticano | Canal N

Entre las principales ciudades fuera de Perú donde se venera al Señor de los Milagros destacan:

Nueva York , Los Ángeles y Miami en Estados Unidos, donde la imagen congrega multitudes durante el mes de octubre.

Madrid , Barcelona y Milán en Europa, así como Roma y Londres , donde las comunidades peruanas organizan procesiones y misas.

Buenos Aires en Argentina, Santiago en Chile y La Paz en Bolivia, con celebraciones similares a las de Lima.

También existen eventos en Toronto (Canadá), Tokio (Japón), Sídney (Australia) y varias ciudades de Brasil y Ecuador.

Estas procesiones reflejan la expansión de la devoción, impulsada principalmente por la diáspora peruana y el impacto cultural de la festividad en la identidad religiosa internacional.