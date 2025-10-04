Misas del Señor de los Milagros hoy sábado 4 de octubre: horarios de la celebración litúrgica previo a la procesión

Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La procesión del Señor de los Milagros iniciará este 4 de octubre y así, marca su primer recorrido por las principales calles del Centro de Lima. Para este evento religioso, que congregará a miles de fieles, el Cristo de Pachacamilla saldrá desde la iglesia de las Nazarenas a partir de las 12 p. m., acompañado por una multitud que año tras año participa en una de las manifestaciones de fe más significativas del país.

El despliegue permitirá que los fieles acompañen junto a la imagen diferentes puntos emblemáticos como la avenida Tacna, av. Emancipación y jirón Conde de Superunda.

Previo a la salida de la sagrada imagen, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas ha previsto una serie de misas para este sábado 04 y durante todo octubre para atender a la alta demanda de devotos.

La procesión del Señor de los Milagros tendrá seis salidas programadas con recorridos por Lima y Callao - Créditos: Andina.

Las celebraciones litúrgicas se distribuyen diariamente en los siguientes horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m. De este modo, los participantes pueden elegir distintos momentos para asistir a la eucaristía, según su disponibilidad.

Durante el denominado mes morado, el centro religioso mantiene sus puertas abiertas de lunes a domingo, con una jornada que inicia a las 5:45 a. m. y concluye a las 10 p. m. En este lapso, los devotos también podrán acceder al sacramento de la confesión a partir de las 8 a. m., así como sumarse al rezo del Santo Rosario programado para las 6:30 p. m.

La sagrada imagen saldrá de la iglesia al mediodía - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los seis recorridos?

Primera salida (sábado 4 de octubre): El recorrido comienza en la Iglesia Las Nazarenas, situada en la av. Tacna. Continúa por la av. Emancipación, el jr. Chancay y el jr. Conde de Superunda. Al mediodía se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.

Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.

Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.

Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.

Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.

Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.