Perú

Misas del Señor de los Milagros hoy sábado 4 de octubre: horarios de la celebración litúrgica previo a la procesión

La sagrada imagen del Cristo Moreno recorrerá las principales calles del Centro de Lima durante este sábado en compañía de miles de devotos

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Miles de fieles acompañan el
Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La procesión del Señor de los Milagros iniciará este 4 de octubre y así, marca su primer recorrido por las principales calles del Centro de Lima. Para este evento religioso, que congregará a miles de fieles, el Cristo de Pachacamilla saldrá desde la iglesia de las Nazarenas a partir de las 12 p. m., acompañado por una multitud que año tras año participa en una de las manifestaciones de fe más significativas del país.

El despliegue permitirá que los fieles acompañen junto a la imagen diferentes puntos emblemáticos como la avenida Tacna, av. Emancipación y jirón Conde de Superunda.

Previo a la salida de la sagrada imagen, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas ha previsto una serie de misas para este sábado 04 y durante todo octubre para atender a la alta demanda de devotos.

La procesión del Señor de
La procesión del Señor de los Milagros tendrá seis salidas programadas con recorridos por Lima y Callao - Créditos: Andina.

Las celebraciones litúrgicas se distribuyen diariamente en los siguientes horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m. De este modo, los participantes pueden elegir distintos momentos para asistir a la eucaristía, según su disponibilidad.

Durante el denominado mes morado, el centro religioso mantiene sus puertas abiertas de lunes a domingo, con una jornada que inicia a las 5:45 a. m. y concluye a las 10 p. m. En este lapso, los devotos también podrán acceder al sacramento de la confesión a partir de las 8 a. m., así como sumarse al rezo del Santo Rosario programado para las 6:30 p. m.

La sagrada imagen saldrá de
La sagrada imagen saldrá de la iglesia al mediodía - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los seis recorridos?

  • Primera salida (sábado 4 de octubre): El recorrido comienza en la Iglesia Las Nazarenas, situada en la av. Tacna. Continúa por la av. Emancipación, el jr. Chancay y el jr. Conde de Superunda. Al mediodía se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.
  • Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.
  • Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.
  • Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.
  • Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.
  • Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosProcesión del Señor de los Milagrosprocesión del Señor de los Milagrosperu-noticias

Más Noticias

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La representante de Podemos Perú reaccionó de forma agresiva cuando una periodista le preguntó por contrataciones a personas cercanas a su hijo en su despacho

Kira Alcarraz se burla de

Ascensos en las Fuerzas Armadas 2026: lista oficial de vacantes para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra

El Ministerio de Defensa del Perú ha oficializado la declaratoria de vacantes para los ascensos. Conoce todos los detalles de las carreras profesionales

Ascensos en las Fuerzas Armadas

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

La modelo peruana Flavia López buscará dejar el nombre del país en alto en la final de Miss Grand International 2025. Conoce todos los detalles de la ceremonia aqui

Flavia López en el Miss

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

La lucha por la Copa

Detienen a sujeto implicado en la muerte de un niño durante ataque a una combi en Independencia

La PNP capturó a Junior Lázaro Miraval Sobrado, a quien lo vinculan con la banda ‘La Nueva Generación de Payet’ dedicada a la extorsión de empresas de transporte urbano, mototaxis y discotecas en la zona norte de Lima

Detienen a sujeto implicado en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se burla de

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Elecciones 2026: plazo máximo para renuncias de autoridades y altos cargos es el 13 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en el Miss

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

La lucha por la Copa

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea