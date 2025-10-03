Sicario mata a balazos a un mecánico en su taller en Chiclayo: víctima era extorsionado por un extranjero

Lo mataron cuando salía de su negocio: mecánico es asesinado a balazos tras cerrar su taller| Buenos Días Perú

Un asesinato a sangre fría sacudió el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo cuando un mecánico fue acribillado al terminar su jornada laboral. El crimen, ocurrido en plena vía pública y frente a su taller, causó pánico en los vecinos de la zona.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, el hecho tuvo lugar a las 18:47 del miércoles 1 de octubre en la cuadra 2 de la calle 28 de Julio. Angello Asalde Chapoñan, de 29 años, se preparaba para abandonar su taller de mecánica acompañado por un colega. Mientras cerraba el establecimiento y se disponía a subir a su motocicleta, un sujeto encapuchado lo interceptó y, sin pronunciar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó al menos tres veces para luego huir con rumbo desconocido.

La víctima cayó gravemente herida, mientras su acompañante pedía auxilio a los vecinos. Asalde Chapoñan, padre de familia, fue auxiliado de inmediato por familiares y pobladores, quienes lo trasladaron en un vehículo hacia un centro de salud. Debido a la gravedad de las heridas, llegó sin vida al nosocomio.

Luego del ataque, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes; hasta ahora no se han producido detenciones.

Un joven mecánico fue acribillado por un sicario en Chiclayo | Foto captura: PNP

El cuerpo de Angello Asalde Chapoñan fue trasladado a la morgue, donde sus allegados, entre lágrimas, reclamaron el esclarecimiento del crimen y el castigo para quienes resulten responsables.

Víctima era extorsionado

La pareja del joven asesinado reveló que, cerca de cuatro meses antes del crimen, Angello Asalde Chapoñan había sido víctima de amenazas de extorsión por un ciudadano extranjero.

“Anteriormente, como cuatro meses atrás, nos comentó, bueno, me comentó, que había llegado una persona de nacionalidad venezolana y le había indicado que para que trabaje tenía que pagarle diariamente”, explicó la pareja en Buenos Días Perú. Además, señaló que la víctima se dirigía a su domicilio a cumplir un encargo familiar al momento del ataque.

El asesinato generó consternación entre familiares y vecinos, quienes exigieron justicia y demandaron la rápida identificación de los responsables.

Denuncias por extorsión en el Perú

Entre enero y agosto de 2025, el Perú registró 18,385 denuncias por extorsión, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional. La cifra, difundida por el analista de datos Juan Carbajal, representa un aumento del 29.3% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 14,224 casos.

Carbajal advirtió que el ritmo delictivo es alarmante: “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”, lo que equivale a 75 denuncias diarias en lo que va del año. No obstante, los datos corresponden únicamente a los reportes policiales, por lo que se espera que las cifras del Ministerio Público sean aún mayores.

El incremento es más notorio en Lima Metropolitana, con un alza de 56.6% al pasar de 4,906 a 7,683 denuncias, y en el Callao, donde el crecimiento alcanzó el 48.1% (de 426 a 631). Piura también figura entre las regiones más afectadas, con un salto de 55.4% (de 1,318 a 2,048 denuncias). En tanto, Áncash registró un crecimiento del 37% y Arequipa del 29.9%.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.