Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

La influencer sorprendió al revelar que dio a luz en EE.UU., pese a que Bryan Torres lo había negado semanas atrás.

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos.

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de su tercer bebé, Asael Torres Lobatón, quien nació la mañana del 3 de octubre en Estados Unidos.

Aunque en un inicio la pareja de la joven, el salsero Bryan Torres, había negado que el parto se daría en el extranjero, finalmente el nacimiento ocurrió en tierras norteamericanas y emocionó a toda la familia.

Bryan Torres dio la noticia en redes sociales

El encargado de confirmar la llegada del bebé fue Bryan Torres. El cantante de Barrio Fino compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que mostró una imagen del recién nacido dentro de una incubadora, mientras él lo observaba mediante una videollamada.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso, y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenido Asael Torres Lobatón”, escribió el artista junto a un emoji de oración y estrellas.

El mensaje fue rápidamente comentado por seguidores y amigos del salsero, quienes no tardaron en enviar felicitaciones y bendiciones a la pareja por la llegada de su hijo.

Bryan Torres se conectó para
Bryan Torres se conectó para poder ver la llegada de su hijo con Samahara Lobatón.

Los rumores sobre el viaje de Samahara a Estados Unidos

Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos a inicios de septiembre, acompañada de sus dos hijas mayores. En aquel momento, la influencer compartió en sus redes sociales detalles del traslado, como la matrícula escolar de su hija mayor, fruto de su relación con Youna Horna, en una institución educativa estadounidense.

El viaje despertó sospechas en redes sociales, ya que coincidía con los últimos meses de embarazo de la joven. Muchos usuarios especularon que el verdadero motivo del viaje era dar a luz en el extranjero, lo que generó una ola de comentarios y debates en plataformas digitales.

Ante los rumores, Bryan Torres salió a aclarar la situación en su momento. En declaraciones a medios locales, el salsero aseguró que Samahara no se había mudado y que su estadía en Estados Unidos era temporal.

“No, no, no. Viene para acá. Se ha ido solamente de vacaciones a celebrar el cumpleaños de las bebés. Ya viene y a seguir con nuestra rutina familiar”, sostuvo en aquella oportunidad, descartando que el nacimiento se diera fuera del Perú.

Sin embargo, la realidad terminó siendo diferente y el pequeño Asael llegó al mundo en Estados Unidos, como finalmente confirmaron los propios padres.

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU. Latina: Ponte en la cola.

La tierna publicación de Samahara Lobatón

Horas después del anuncio de Bryan Torres, Samahara Lobatón decidió compartir sus primeras palabras tras el nacimiento de su hijo. La influencer publicó una tierna fotografía en la que se observa la pequeña manito del recién nacido, acompañada de un breve y emotivo mensaje.

“Bienvenido, amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 3/10/2025”, escribió en sus historias de Instagram, confirmando oficialmente la fecha de nacimiento del bebé.

El post rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida como madre de tres.

Samahara Lobatón dio a luz
Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos.

La llegada de Asael marca un nuevo capítulo en la vida de Samahara Lobatón. A sus 23 años, la hija de Melissa Klug ya es madre de tres niños, cada uno fruto de diferentes etapas sentimentales de su vida. Su primera hija nació durante su relación con Youna Horna, mientras que su segunda hija llegó en su relación con Bryan Torres.

Con Bryan , la joven inició una relación que ha estado expuesta constantemente a la opinión pública, pero que ha sabido mantener con momentos de estabilidad pese a las críticas y rumores.

El nacimiento de Asael no solo representa un nuevo integrante para la familia Torres Lobatón, sino también un momento de unión para la pareja. A pesar de que Bryan no estuvo físicamente en la sala de parto, se mostró conectado en todo momento mediante una videollamada, lo que evidenció la emoción y el compromiso del cantante con su nueva paternidad.

La relación entre Bryan y Samahara ha sido mediática desde sus inicios, con rumores de crisis y reconciliaciones. Sin embargo, ambos han demostrado que su prioridad es la familia y que la llegada de su hijo es un motivo más para fortalecer su vínculo.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija.

