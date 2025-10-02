Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU. Latina: Ponte en la cola.

El cantante de salsa Bryan Torres volvió a estar en el ojo mediático tras pronunciarse sobre su vínculo con Melissa Klug y su relación actual con Samahara Lobatón, quien se encuentra en Estados Unidos junto a sus dos hijas.

El artista conversó con el programa 'Ponte en la cola’ y reveló detalles de su vida familiar y de los rumores que rodean a la pareja.

Bryan Torres sobre Samahara: “Estamos viviendo una etapa muy bonita”

En la entrevista, Bryan dejó en claro que su relación con Samahara Lobatón atraviesa un buen momento, pese a las polémicas y altibajos que han vivido en el pasado.

“Las cosas pasadas quedaron atrás. Hoy en día estamos viviendo una etapa muy bonita con nuestras hijas. Ahora, como ustedes saben, se viene mi hijo varón, el primer hijo varón. Así que nada, muy contento con mi familia”, expresó el salsero.

El cantante resaltó que su prioridad está puesta en la familia que ha formado con la hija de Melissa Klug y que está ilusionado por la llegada de su segundo hijo con Samahara.

La partida de Samahara a Estados Unidos generó diversas especulaciones en redes sociales, pues muchos pensaron que se había mudado para dar a luz en el extranjero.

Ante los rumores, el salsero aclaró que no se trata de un cambio de residencia, sino de un viaje temporal.

“No, no, no. Viene para acá. Se ha ido solamente de vacaciones a celebrar el cumpleaños de las bebés. Ya viene y a seguir con nuestra rutina familiar”, explicó el cantante.

Con estas declaraciones, dejó entrever que la pareja seguirá establecida en el Perú, donde continuará con sus planes de vida familiar y laboral.

La influencer sostuvo que su reconciliación con Bryan no es fruto de la rutina ni la necesidad. Aseguró que su familia es importante, pero que su vínculo amoroso con él se sostiene por su convicción emocional. (Facebook)

Bryan Torres sorprende al hablar de Melissa Klug

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Bryan habló de su vínculo con Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón. Contra todo pronóstico, reveló que mantiene una relación cordial con la empresaria.

“Es una gran persona, me ha abierto las puertas de su casa siempre, ¿no? Con mucho respeto y todo. Hemos tenido la oportunidad de conversar muchísimo también. Me parece una excelente persona, una excelente mamá y chévere. Hoy en día mi familia y la familia de ella están todo bien, ¿no?”, comentó.

Sus palabras sorprendieron a muchos, pues en un inicio se pensaba que Klug no aceptaba al salsero. Sin embargo, Bryan aseguró que existe respeto mutuo y buena comunicación.

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Samahara Lobatón defiende su relación

Días atrás, Samahara Lobatón también se pronunció sobre su convivencia con Bryan Torres, admitiendo que no todo ha sido sencillo, pero resaltó que ambos están trabajando por su familia.

“Hemos vivido tiempos complicados como pareja y equivocarse es humano. Siento que ambos estamos aprendiendo a formar una bonita familia, con la base del respeto, del amor, de la paz para nuestros hijos, que es lo que más luchamos. Vamos a terapia y a la iglesia”, señaló la influencer.

Samahara recalcó que están buscando fortalecer su relación a través de espacios de crecimiento espiritual y apoyo profesional, con la intención de brindar un entorno saludable a sus hijos.

Cabe recordar que la relación de Bryan y Samahara ha estado marcada por controversias. El salsero fue señalado de ser infiel en varias ocasiones, incluso con testimonios que se difundieron en el programa de Magaly Medina.

A pesar de las acusaciones, Torres negó las versiones en su contra. Tiempo después, Samahara anunció su tercer embarazo, el segundo con el cantante, lo que confirmó la continuidad de su vínculo sentimental.

Samahara Lobatón no hace caso a críticas por su tercer embarazo | América TV

La diferencia de edad entre Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón, de 23 años, atraviesa su tercer embarazo. Su primera hija es fruto de su relación con Youna, mientras que los otros dos son de su romance con Bryan Torres.

El cantante de salsa, por su parte, tiene 33 años y también es padre de una niña producto de una relación anterior. De esta manera, la pareja se lleva 10 años de diferencia, algo que ha sido tema de debate en programas de espectáculos y entre sus seguidores.

Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV