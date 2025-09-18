Magaly Medina sobre viaje de Samahara Lobatón a EE. UU.: “Vas a dar a luz en ese país. Melissa Klug hizo lo mismo”

Magaly contra Samahara Lobatón: “Si tienes dinero para irte 4 meses a EE.UU., no reclames manutención”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La conductora de espectáculos dedicó parte de su programa a hablar de Samahara Lobatón, luego de que la joven madre decidiera viajar a Estados Unidos junto a sus dos pequeñas hijas en plena etapa de gestación. La periodista no pudo ocultar su sorpresa y cuestionó duramente que la influencer se haya ido por varios meses al extranjero, en un contexto donde mantiene una guerra constante con su expareja Youna por la pensión de alimentos.

Desde el inicio, la ‘Urraca’ dejó en claro que este viaje no parecía un simple descanso, sino una estrategia ya conocida en el entorno familiar de Samahara. Recordó que Melissa Klug, su madre, también tomó la decisión en el pasado de dar a luz en territorio estadounidense, con todos los beneficios que eso conlleva.

“Si te vas a ir a otro país es porque vas a quedarte en ese país, vas a dar a luz en ese país. Melissa Klug hizo lo mismo”, comentó con firmeza.

“No le estés rogando plata”: Magaly cuestiona a Samahara por irse de vacaciones largas a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Lo que más llamó la atención de Magaly fue la manera en que Samahara presentó este viaje como unas vacaciones prolongadas, algo que la periodista consideró poco realista. Con tono sarcástico, exclamó: “Ay, qué linda, se va de vacaciones 4 meses, qué regio, ¿no? Ni siquiera los que trabajamos todos los días, que nos sacamos la mugre, nos tomamos 4 meses de vacaciones”.

La comparación directa evidenció la molestia de Magaly, quien considera que hay una incongruencia entre los reclamos económicos que Samahara hace a Youna y la capacidad que muestra para sostener viajes y estadías prolongadas en otro país.

"Después se anda quejando y anda haciéndole lío a Youna, el padre de su hija mayor, porque no le puede pasar lo que ella quiere de manutención. O sea, si tú tienes plata para irte de vacaciones a Estados Unidos, 3 o 4 meses de vacaciones, según tú, sin trabajar, entonces no le estés rogando plata”, remarcó de manera tajante.

“No le estés rogando plata”: Magaly cuestiona a Samahara por irse de vacaciones largas a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La crítica no quedó ahí. Magaly fue más allá y apuntó al aspecto emocional, señalando que en medio de las disputas legales y mediáticas, los más afectados siempre son los niños. Para la periodista, lo fundamental es que los hijos tengan acceso a una crianza equilibrada y una estabilidad emocional, más allá de los conflictos entre sus padres. Con ese enfoque, lanzó un consejo que buscaba sonar constructivo:

“Déjalo que tu hija vea a su padre y no le estés exigiendo el dinero, porque finalmente es una cuestión que depende de cada persona. Los chicos necesitan crianza y una estabilidad emocional”.

En esta línea, la conductora marcó distancia con la idea de que las constantes peleas por dinero puedan beneficiar a la hija mayor de Samahara y Youna. Más bien, subrayó que mantener la confrontación podría terminar afectando directamente el bienestar de la menor.

“No le estés rogando plata”: Magaly cuestiona a Samahara por irse de vacaciones largas a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El caso de Samahara Lobatón no es nuevo en la esfera mediática. Su relación con Youna ha estado marcada por tensiones, denuncias públicas y disputas en torno a la manutención. Sin embargo, esta vez el foco se trasladó a su estilo de vida y a la manera en que toma decisiones en medio de una situación tan delicada como lo es un embarazo.

Magaly, fiel a su estilo directo, cerró con un mensaje que parecía un llamado de atención no solo para Samahara, sino para muchas figuras mediáticas que exponen su vida personal: “Aquí no se trata de contar historias de Instagram ni de aparentar. Se trata de pensar en tus hijos y en el futuro que les quieres dar”.

“No le estés rogando plata”: Magaly cuestiona a Samahara por irse de vacaciones largas a Estados Unidos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme