Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

Magaly Medina desata polémica al criticar a la ‘prima’ de Josimar por operarse pese a decir que espera un hijo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente intervención quirúrgica de Verónica González, conocida en el espectáculo como la ‘prima’ de Josimar, volvió a generar polémica tras ser cuestionada en vivo por Magaly Medina. La conductora no dudó en poner en tela de juicio el supuesto embarazo de la joven venezolana, quien hace un par de meses aseguró que esperaba un hijo del salsero.

Todo comenzó cuando la propia Verónica compartió en sus redes sociales que se había sometido a una rinoplastia, lo que inmediatamente llamó la atención de la periodista. En su programa del jueves 2 de octubre, la ‘Urraca’ lanzó una dura crítica y dejó abierta la duda sobre la veracidad de la dulce espera que González venía anunciando desde semanas atrás.

“Resulta que se hizo una rinoplastia, ¿no que estaba embarazada? Hasta el último sostuvo que estaba embarazada. Pero una persona que está en estado de gestación, por recomendación médica, no podría someterse a una intervención quirúrgica donde te van a poner anestesia”, señaló Magaly con evidente escepticismo frente a cámaras.

Cirugía de Verónica González genera dudas: Magaly cuestiona embarazo de la supuesta pareja de Josimar. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Como se recuerda, la joven venezolana había asegurado en entrevistas y publicaciones anteriores que ya se había realizado una ecografía y hasta una prueba de sangre para confirmar la noticia. Incluso, según versiones de la periodista, llegó a mostrar un fajo de euros que —según sus insinuaciones— habrían sido enviados por el propio Josimar para apoyarla en medio de la situación.

Para reforzar su postura, Magaly presentó en su espacio televisivo la opinión del cirujano plástico Luis Barrenechea, quien explicó desde la perspectiva médica la incompatibilidad entre un embarazo y una cirugía estética de este tipo.

“No se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico cuando se usan todos estos fármacos, no se le puede sedar. Porque cualquiera de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre, puede afectar al feto”, sostuvo el especialista, confirmando que una rinoplastia bajo anestesia sería riesgosa y desaconsejada en mujeres gestantes.

Cirugía de Verónica González genera dudas: Magaly cuestiona embarazo de la supuesta pareja de Josimar. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Médico confirma que no puede estar embarazada

La declaración del médico sirvió como respaldo a la duda que planteó la conductora. Según Magaly, la actitud de Verónica al no querer responder a las consultas de su equipo periodístico también aumenta las sospechas.

“Eso quiere decir que ella no estaría embarazada, ahora ya sabemos en qué utilizó esos 5 mil euros que recibió. No nos quiso contestar, le hemos preguntado por qué otras veces inmediatamente contestaba. Pero ahora, calladita”, concluyó la presentadora con ironía, sugiriendo que el dinero se habría destinado a la operación estética.

El silencio de la ‘prima de Josimar’ frente a las cámaras ha alimentado aún más la controversia, sobre todo porque en anteriores oportunidades no dudaba en dar su versión sobre lo que se decía de ella. Esta vez, sin embargo, optó por guardar silencio, una actitud que para Magaly es reveladora y que deja abierta la incógnita sobre si realmente atraviesa un embarazo o si se trató de una estrategia mediática.

Cirugía de Verónica González genera dudas: Magaly cuestiona embarazo de la supuesta pareja de Josimar. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Josimar niega embarazo de la ‘prima’

Tras la publicación de un comunicado donde Josimar negó de manera tajante cualquier vínculo íntimo con Verónica González luego que la joven anunciara públicamente que está embarazada, Magaly Medina fue frontal en su escepticismo.

Durante la última emisión de su programa, la periodista dejó ver su incredulidad con frases como: “Yo no le creo. Yo no le creo. No sé si algún público le creerá. Después de haber escuchado todo lo que nos ha contado la famosa ‘prima’ venezolana en España, que no es su prima, él reconoció que no era su prima. Yo no le creo a Josimar, simple”.

La ‘Urraca’ fue más allá y planteó ante cámaras la principal interrogante en torno a la denuncia anunciada por el cantante: “¿Cuál (es la difamación)? ¿Que tuvo intimidad con él o que está embarazada? ¿Cuál de las dos cosas es una difamación? Me encantaría que lo aclarara Josimar”, exigiendo que el salsero precise qué afirmaciones de González considera incorrectas.