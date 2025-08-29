Perú

Josimar felicita a su ‘prima’ por su embarazo, pero asegura que hijo no es suyo: “Nunca tuvimos intimidad”

El cantante salsero felicitó a Verónica González por su gestación, pero rechazó rotundamente las insinuaciones de paternidad y aseguró que defenderá su nombre ante la justicia.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
'Prima' de Josimar anuncia que está embarazada

El salsero peruano Josimar Fidel vuelve a estar en medio de la polémica luego de que Verónica González, mujer a la que públicamente llamó “prima” tras ser captados juntos, anunciara que está embarazada. La noticia generó especulaciones inmediatas sobre la paternidad del cantante, lo que lo llevó a pronunciarse tajantemente a través de un comunicado en redes sociales.

Verónica González anuncia su embarazo

Verónica González sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de una prueba de embarazo positiva en sus historias de Instagram. La joven acompañó la imagen con una canción de Josimar, lo que desató una ola de comentarios y rumores sobre la posibilidad de que el salsero fuera el padre del bebé.

Además, González envió un audio al programa 'América Hoy’, donde confirmó su estado:“Sí, correcto, estoy embarazada. No quiero hablar ahora del tema, ya sabemos de quién es el niño… según el personaje. Así que no voy a tocar el tema hasta que no hable con él”, dijo, dejando entrever que se trataba del artista.

En su mensaje al magazine de América TV, Verónica evitó confirmar directamente el nombre del padre de su bebé, pero aseguró que tendrá una conversación pendiente con el salsero.

“Ya hablaré con él, ya en su momento. No me ha escrito, pero tenemos que hablar, obvio”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que continuará con su embarazo de manera independiente y que no piensa depender de nadie. Su mensaje ha sido interpretado como un intento de marcar distancia, pese a la controversia que la rodea.

Verónica González mandó indirecta a
Verónica González mandó indirecta a María Fe Saldaña.

La contundente respuesta de Josimar

Ante la ola de especulaciones, Josimar Fidel no tardó en aclarar la situación. A través de sus redes sociales compartió un extenso comunicado en el que felicitó a González por su embarazo, pero negó rotundamente ser el padre.

“Bueno, he tomado conocimiento por las redes sociales que una señora está hablando de mi persona. Según señala, dice que se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto, la felicito, pero también le pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque ‘JAMÁS, NUNCA’ toqué a la señora o tuve intimidad”, escribió el cantante.

El intérprete de salsa también advirtió que tomará acciones legales si González continúa vinculándolo con la paternidad de su hijo.“Eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia y lo que ella está haciendo se llama difamación agravada, y eso tiene pena de cárcel. Si continúa, la voy a denunciar y procederé legalmente”, agregó.

El salsero, actualmente en una etapa de reconciliación con María Fe Saldaña, ha insistido en que nada perturbará la tranquilidad de su hogar. En su comunicado fue enfático en recalcar que defenderá sus derechos legales para protegerse de lo que considera un daño a su imagen y a la estabilidad de su familia.

“Nada va a alborotar la tranquilidad y la paz que tengo en mi hogar”, sentenció.

Josimar felicita a su ‘prima’
Josimar felicita a su ‘prima’ por su embarazo, pero asegura que hijo no es suyo. IG

Mensaje de Verónica a María Fe Saldaña

La polémica se intensificó cuando Verónica González compartió un mensaje dirigido indirectamente a María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar. En sus historias de Instagram escribió:

“La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesito que nadie me mantenga”.

El comentario fue interpretado como una indirecta hacia la joven madre de la hija de Josimar, con quien el cantante retomó su relación tras una sonada infidelidad.

Escándalo que divide opiniones

El caso ha generado un gran debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan la versión de Josimar y critican la manera en que Verónica González insinuó su supuesta paternidad, otros consideran que el cantante debería dar más explicaciones debido a los antecedentes de infidelidad en su vida personal.

Por lo pronto, tanto Josimar como González mantienen posiciones firmes: él asegura que jamás tuvo intimidad con ella y que se trata de un intento de difamación, mientras que ella deja entrever lo contrario sin confirmarlo de manera directa.

Verónica González, conocida como la
Verónica González, conocida como la “prima” de Josimar, confirmó su embarazo.

Temas Relacionados

JosimarJosimar Fidelperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Si tu nombre es Rosa o cumples años en agosto, puedes ingresar gratis al Castillo de Chancay este 30 y 31 de agosto

Aprovecha el feriado de Santa Rosa para explorar este icónico castillo cerca de Lima; revisa el proceso de inscripción, los horarios y descubre todas las actividades culturales y recreativas que ofrece el recinto para toda la familia

Si tu nombre es Rosa

Paulo Londra en Lima: horarios, vías de accesos y recomendaciones para ir a su concierto

Desde el ingreso, medidas de seguridad hasta qué no llevar al recinto. Entérate de todos los detalles para vivir una experiencia inolvidable junto al argentino

Paulo Londra en Lima: horarios,

Chuck E. Cheese se va del Perú después de 10 años: el 31 de agosto cerrarán todos sus locales

En su mensaje de despedida, la empresa expresó su gratitud hacia quienes hicieron viable su presencia en el país, entre ellos las familias peruanas, su personal, los centros comerciales, los socios estratégicos y los proveedores

Chuck E. Cheese se va

EsSalud intensifica lucha contra la anemia: visitas casa por casa y suplementos de hierro gratuitos

La campaña “EsSalud Previene” llegará a miles de familias en todo el país con controles mensuales, entrega de suplementos y talleres de alimentación saludable para niños, adolescentes, gestantes y madres recientes

EsSalud intensifica lucha contra la

Excavación ilegal en Pampa Rosario revela daños en complejo arqueológico de Casma: PNP detuvo a cuatro personas en plena faena

El caso se suma a lo ocurrido en San Andrés, otro complejo de Casma, donde se hallaron construcciones, cercos de alambre y depósitos de desmonte en pleno polígono arqueológico

Excavación ilegal en Pampa Rosario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Quienes serán las protagonistas de

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales