Josimar felicita a su ‘prima’ por su embarazo, pero asegura que hijo no es suyo: “Nunca tuvimos intimidad”

El salsero peruano Josimar Fidel vuelve a estar en medio de la polémica luego de que Verónica González, mujer a la que públicamente llamó “prima” tras ser captados juntos, anunciara que está embarazada. La noticia generó especulaciones inmediatas sobre la paternidad del cantante, lo que lo llevó a pronunciarse tajantemente a través de un comunicado en redes sociales.

Verónica González anuncia su embarazo

Verónica González sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de una prueba de embarazo positiva en sus historias de Instagram. La joven acompañó la imagen con una canción de Josimar, lo que desató una ola de comentarios y rumores sobre la posibilidad de que el salsero fuera el padre del bebé.

Además, González envió un audio al programa 'América Hoy’, donde confirmó su estado:“Sí, correcto, estoy embarazada. No quiero hablar ahora del tema, ya sabemos de quién es el niño… según el personaje. Así que no voy a tocar el tema hasta que no hable con él”, dijo, dejando entrever que se trataba del artista.

En su mensaje al magazine de América TV, Verónica evitó confirmar directamente el nombre del padre de su bebé, pero aseguró que tendrá una conversación pendiente con el salsero.

“Ya hablaré con él, ya en su momento. No me ha escrito, pero tenemos que hablar, obvio”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que continuará con su embarazo de manera independiente y que no piensa depender de nadie. Su mensaje ha sido interpretado como un intento de marcar distancia, pese a la controversia que la rodea.

La contundente respuesta de Josimar

Ante la ola de especulaciones, Josimar Fidel no tardó en aclarar la situación. A través de sus redes sociales compartió un extenso comunicado en el que felicitó a González por su embarazo, pero negó rotundamente ser el padre.

“Bueno, he tomado conocimiento por las redes sociales que una señora está hablando de mi persona. Según señala, dice que se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto, la felicito, pero también le pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque ‘JAMÁS, NUNCA’ toqué a la señora o tuve intimidad”, escribió el cantante.

El intérprete de salsa también advirtió que tomará acciones legales si González continúa vinculándolo con la paternidad de su hijo.“Eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia y lo que ella está haciendo se llama difamación agravada, y eso tiene pena de cárcel. Si continúa, la voy a denunciar y procederé legalmente”, agregó.

El salsero, actualmente en una etapa de reconciliación con María Fe Saldaña, ha insistido en que nada perturbará la tranquilidad de su hogar. En su comunicado fue enfático en recalcar que defenderá sus derechos legales para protegerse de lo que considera un daño a su imagen y a la estabilidad de su familia.

“Nada va a alborotar la tranquilidad y la paz que tengo en mi hogar”, sentenció.

Mensaje de Verónica a María Fe Saldaña

La polémica se intensificó cuando Verónica González compartió un mensaje dirigido indirectamente a María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar. En sus historias de Instagram escribió:

“La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesito que nadie me mantenga”.

El comentario fue interpretado como una indirecta hacia la joven madre de la hija de Josimar, con quien el cantante retomó su relación tras una sonada infidelidad.

Escándalo que divide opiniones

El caso ha generado un gran debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan la versión de Josimar y critican la manera en que Verónica González insinuó su supuesta paternidad, otros consideran que el cantante debería dar más explicaciones debido a los antecedentes de infidelidad en su vida personal.

Por lo pronto, tanto Josimar como González mantienen posiciones firmes: él asegura que jamás tuvo intimidad con ella y que se trata de un intento de difamación, mientras que ella deja entrever lo contrario sin confirmarlo de manera directa.

