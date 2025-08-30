Perú

Magaly se burla del comunicado de Josimar y duda de versión sobre la “prima”: “¿Cuál difamación, qué tuvieron intimidad o que está embarazada?”

La conductora no se guardó nada y cuestionó públicamente las declaraciones del cantante, exigiendo que aclare qué parte de la historia considera realmente una difamación

El reciente anuncio del cantante Josimar Fidel sobre una posible demanda por difamación hacia Verónica González, quien acaba de anunciar su embarazo luego que él la señaló en un primer momento como su “prima” y después se supo que no tenían ningún parentesco, ahora genera diversas reacciones.

Magaly Medina no dudó en comentar al respecto y burlarse del comunicado del salsero, además de cuestionar las acciones legales que Josimar tomaría contra la joven venezolana que radica en España.

Magaly Medina cuestiona la versión de Josimar y su comunicado

Tras la publicación de un comunicado donde Josimar negó de manera tajante cualquier vínculo íntimo con Verónica González luego que la joven anunciara públicamente que está embarazada, Magaly Medina fue frontal en su escepticismo.

Durante la última emisión de su programa, la periodista dejó ver su incredulidad con frases como: “Yo no le creo. Yo no le creo. No sé si algún público le creerá. Después de haber escuchado todo lo que nos ha contado la famosa ‘prima’ venezolana en España, que no es su prima, él reconoció que no era su prima. Yo no le creo a Josimar, simple”.

La ‘Urraca’ fue más allá y planteó ante cámaras la principal interrogante en torno a la denuncia anunciada por el cantante: “¿Cuál (es la difamación)? ¿Que tuvo intimidad con él o que está embarazada? ¿Cuál de las dos cosas es una difamación? Me encantaría que lo aclarara Josimar”, exigiendo que el salsero precise qué afirmaciones de González considera incorrectas.

La polémica sigue generando más comentarios luego que el salsero, en su comunicado, señalara que las declaraciones de Verónica González le causarían daños personales y a su entorno: “Dice que se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto la felicito, pero también le pido a la señora que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque ‘JAMÁS, NUNCA’ toqué a la señora o tuve intimidad... Yo tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia. Y lo que ella está haciendo se llama DIFAMACIÓN AGRAVADA y eso TIENE PENA DE CÁRCEL”, sentenció el artista en su declaración leída por la conductora.

Sin embargo, para Magaly Medina, más allá de las explicaciones formales, el asunto merece mayor claridad, dado que la “prima” ha mostrado públicamente pruebas y testimonios que demostrarían todo lo contrario a lo dicho por el salsero.

¿Cuál fue la respuesta de Josimar ante el anuncio de embarazo de la “prima”?

El salsero Josimar Fidel respondió públicamente a la reciente controversia que lo vincula con Verónica González, conocida mediáticamente como su “prima”, tras el anuncio de embarazo realizado por la joven venezolana. Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante fue enfático en negar cualquier vínculo con el futuro hijo de González y solicitó que cese toda insinuación sobre su supuesta paternidad.

Luego de que Verónica González compartiera en sus redes una prueba de embarazo positiva e insinuara que Josimar sería el padre, el artista peruano contestó de manera contundente: “Jamás, nunca toqué a la señora o tuve intimidad”. El salsero, que fue vinculado sentimentalmente a González durante una gira en España, buscó así apartarse de cualquier especulación mediática sobre su vida privada.

A través de su mensaje, Josimar aclaró además que no solo se trata de evitar rumores, sino de proteger tanto su imagen como la tranquilidad de su entorno familiar. “Niego nuevamente haber tenido algún tipo de acercamiento con la joven venezolana en España, y por ende, niego ser el padre del supuesto hijo que estaría esperando la ‘prima’ y pido que deje de insinuar que es él”.

En el mismo pronunciamiento, Josimar aseguró que las declaraciones de González no solo serían falsas, sino que enfrentarían posibles repercusiones legales al calificar los hechos como “difamación agravada”. Josimar sostuvo que, si las insinuaciones continúan, procederá con una demanda en España, país donde presuntamente ocurrieron los hechos y donde reside González.

'Prima' de Josimar anuncia que está embarazada

La controversia se intensificó luego de que el programa ‘América Hoy’ se comunicara con Verónica González para consultarle por la identidad del padre tras su revelación en redes sociales. Aunque la joven evitó señalar directamente a Josimar, sí dejó entrever que el cantante peruano estaría vinculado con la paternidad del bebé.

“Sí, correcto, estoy en la dulce espera, no quiero hablar de eso en estos momentos porque ya sabemos de quién es el niño, según el personaje... así que no quiero hablar del tema hasta que no hable con él”, dijo para las cámaras de ‘América Hoy’.

Cabe recordar que los rumores sobre un breve romance entre Josimar y González comenzaron meses atrás durante una gira internacional del artista en España, aunque él siempre se mostró renuente a confirmar públicamente cualquier relación más allá del plano profesional.

En medio de la controversia, Magaly Medina también lanzó una irónica observación sobre María Fe Saldaña, pareja actual de Josimar y madre de sus dos hijos menores. La conductora sugirió que la joven probablemente no esté contenta, aunque haya recibido recientemente un lujoso regalo del artista: “No creo que María Fe esté contenta sabiendo que un Josimarcito puede estar creciendo en la panza de esta mujer, aunque tenga el carro recién regalado”, afirmó en tono mordaz.

La ‘Urraca’ insinuó que la reconciliación de Josimar y María Fe ha coincidido con el anuncio de este nuevo escándalo, sugiriendo que los problemas no solo no han sido superados sino que continúan vigentes bajo una aparente normalidad. Asimismo, opinó que la “prima” podría estar motivada por el deseo de incomodar a Josimar justo cuando el cantante parece haber retomado la estabilidad junto a la pareja que “lo perdona todo”.

