Perú

Retiro AFP: Estas son todas las fechas de depósito de cada UIT, según cronograma

Cronograma de desembolsos. Infobae Perú aproximó las fechas en que llegará el dinero de los afiliados según el cronograma de solicitudes que irá hasta el 2026

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los afiliados podrán sacar hasta
Los afiliados podrán sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400), pero si esperan a enero podrán sacar un monto mayor. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Prepárate para solicitar AFP. El retiro AFP se podrá realizar desde el 21 de octubre según el cronograma que ya ha publicado la Asociación de AFP y las empresas administradoras de pensiones (Integra, Profuturo, Prima y Hábitat).

Los primeros en cobrar serán los que tienen una letra al final del número de su documento de identidad el mismo martes 21 de octubre, luego se irá desde el dígito 0 al 9, con dos días seguidos dedicados para cada grupo. Luego habrá un día más para todos en el mismo orden, y desde el jueves 4 de diciembre al viernes 16 de enero se podrán hacer las solicitudes en el periodo libre.

Así, en base a estas fechas, y dado que el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no detalla un cronograma de desembolsos y solo da las pautas de los tiempos en que se entregaría cada UIT, Infobae Perú ha elaborado un verdadero calendario con las fechas máximas en que llegaría cada UIT para cada afiliado, según la fecha en que haga su solicitud. Revísalo a continuación.

Solicitud de retiro AFP desde el 21 de octubre

El martes 21 de octubre empieza oficialmente el retiro AFP, con el envío de solicitudes para que los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT de sus cuentas individuales en el Sistema Privado de Pensiones, con fondos manejados por las empresas AFP.

“El retiro inicia el 21 de octubre, debe guiarse según el último dígito de su DNI para poder ver en qué fechas le tocaría presentar su solicitud. Pronto estaremos publicando la web en donde puede registrar su solicitud”, ha informado Profuturo AFP en comentarios en sus redes sociales como respuestas a dudas de afiliados.

Así, pronto se publicará el enlace en que se podrán hacer las solicitudes, aunque no se sabe a ciencia cierta si esto se repetirá como en el 2024, y si habrá una plataforma para todos los afiliados en el página de la Asociación de AFP.

Prepárate para retirar hasta 4
Prepárate para retirar hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Por si no quedó claro, estas son las fechas en que se podrán hacer las solicitudes:

  • Si tu documento de identidad acaba en una letra, podrás solicitar tu AFP el martes 21 de octubre y el miércoles 19 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 0, podrás solicitar tu AFP el miércoles 22 de octubre, el jueves 23 de octubre y el jueves 20 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 1, podrás solicitar tu AFP el viernes 24 de octubre, el lunes 27 de octubre y el viernes 21 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 2, podrás solicitar tu AFP el martes 28 de octubre, el miércoles 29 de octubre y el lunes 24 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 3, podrás solicitar tu AFP el jueves 30 de octubre, el miércoles 31 de octubre y el martes 25 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 4, podrás solicitar tu AFP el lunes 3 de noviembre, el martes 4 de noviembre y el miércoles 26 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 5, podrás solicitar tu AFP el miércoles 5 de noviembre, el jueves 6 de noviembre y el jueves 27 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 6, podrás solicitar tu AFP el viernes 7 de noviembre, el lunes 10 de noviembre y el viernes 28 de noviembre
  • Si tu DNI acaba en 7, podrás solicitar tu AFP el martes 11 de noviembre, el miércoles 12 de noviembre y el lunes 1 de diciembre
  • Si tu DNI acaba en 8, podrás solicitar tu AFP el jueves 13 de noviembre, el viernes 14 de noviembre y el martes 2 de diciembre
  • Si tu DNI acaba en 9, podrás solicitar tu AFP el lunes 17 de noviembre, el martes 18 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre.
  • Luego de estas fechas todo los afiliados podrán pedir el retiro libre de tu AFP desde el jueves 4 de diciembre hasta el domingo 18 de enero (se debe considerar que es posible, como en otras oportunidades, que el último día para retirar, dado que es el último día hábil, sea el viernes 16 de enero).
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

La primera UIT llegaría máximo el 20 de noviembre

Así, para los afiliados que pidan su retiro el mismo martes 21 de octubre, estos recibirán su primera UIT máximo el jueves 20 de noviembre de 2025.

Estas son las fechas para todas las UIT de estos primeros solicitantes de hasta 4 UIT:

  • Solicitud martes 21 de octubre
  • Primera UIT: Máximo jueves 20 de noviembre de 2025
  • Segunda UIT: Máximo sábado 20 de diciembre de 2025
  • Tercera UIT: Máximo lunes 19 de enero de 2026
  • Cuarta UIT: Máximo miércoles 18 de febrero de 2026.

Temas Relacionados

retiro AFPCronograma AFPretiro AFP 2025peru-economia

Más Noticias

Empresas peruanas congelan contrataciones para fin de año, según ManpowerGroup: ¿señal de alerta para el empleo en temporada alta?

Las áreas de energía, manufactura, finanzas, bienes raíces y tecnologías de la información presentan las mayores intenciones netas de empleo, superando a los sectores dependientes del consumo, paradójicamente

Empresas peruanas congelan contrataciones para

Retiro AFP 2025: fechas para presentar la solicitud si tu DNI termina en 2

El calendario dispuesto por la Asociación de AFP asigna fechas según el dígito final del DNI y se prolongará hasta el mes de enero de 2026

Retiro AFP 2025: fechas para

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mandataria encabezó ceremonia donde se conoció al sucesor del cuestionado titular del Minjus que pretende postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte tomó juramento a

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

La representante peruana apareció con el traje típico de Tailandia y en traje de gala para mostrarse al mundo. Su pasarella fue aplaudida

Flavia López deslumbró en su

Más de 1.800 internos aún no han sido identificados en cárceles peruanas, advierte el INPE

La falta de documentación impide controlar adecuadamente la población penal, lo que representa un riesgo en la lucha contra el crimen organizado que opera desde los penales

Más de 1.800 internos aún
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte tomó juramento a

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

ENTRETENIMIENTO

Flavia López deslumbró en su

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

Doja Cat en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el primer concierto de la rapera estadounidense

Magaly Medina descarta su retiro de la TV en 2026: “Me iré cuando yo quiera”

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Boca Juniors:

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

Pablo Ceppelini reaccionó a los reclamos de hinchas en Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025: “Siempre te obligan a ganar”

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”