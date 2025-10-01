Perú

Maju Mantilla lamenta la actitud agresiva de Gustavo Salcedo: “Me da muchísima pena”

La exreina de belleza rompe su silencio luego de varios días de la agresión de su aún esposo al productor Christian Rodríguez

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Maju Mantilla se pronuncia por la actitud agresiva de Gustavo Salcedo: “Me da muchísima pena” | Instagram

Tras la reciente agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez, las reacciones no se hicieron esperar y una de las más esperadas era la de Maju Mantilla. La exreina de belleza decidió dirigirse por primera vez al público a través de un adelanto del programa Amor y Fuego, emitido este 1 de octubre por Willax.

En las imágenes, Mantilla muestra la preocupación que siente frente al escándalo que involucra al padre de sus hijos. La conductora de televisión expresa: “Estoy sorprendida, estoy angustiada con lo que se está viviendo”. Este mensaje refleja el impacto familiar que ha tenido la controversia y el ambiente de tensión que atraviesa en lo personal y en lo familiar.

Sin embargo, lo que generó mayor impacto fue su posición respecto a la conducta de Gustavo Salcedo. En el mismo adelanto, Mantilla lamentó la situación: “Me da muchísima pena que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible”. La frase representa un quiebre en su postura pública y muestra el malestar que siente ante la conducta de su expareja.
Se ha anunciado que las declaraciones completas de Maju Mantilla serán difundidas en la edición de este 1 de octubre del programa Amor y Fuego a partir de las 2 p. m., ampliando así su versión sobre los hechos.

Previamente, en el programa América Hoy, la exconductora fue consultada sobre la agresión, aunque en ese momento prefirió no dar comentarios extensos. Brevemente, afirmó: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, dejando clara su postura sobre los hechos recientes.

Además, Mantilla descartó que haya sido víctima de algún episodio de violencia por parte de Salcedo y explicó su situación respecto a sus hijos: “Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”.
Gustavo Salcedo pide disculpas y explica agresión a Christian Rodríguez

El empresario Gustavo Salcedo se pronunció tras el incidente de agresión física contra Christian Rodríguez, ocurrido el 26 de septiembre en San Isidro y registrado por cámaras de seguridad. La situación, que generó numerosos comentarios en redes y medios, lo llevó a ofrecer disculpas públicas y a explicar los motivos de su reacción en el programa Amor y Fuego.

“Estoy aquí dando la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso”, declaró Salcedo en su primera aparición ante cámaras tras el escándalo.

Añadió que no pretende convertir su vida en “una novela pública”, y pidió cesar la exposición mediática de su entorno personal. Subrayó: “Yo no justifico la violencia, número uno. Segundo, para pedir disculpas públicamente a esta persona”.

En su relato, Salcedo recalcó que esperaba una disculpa por parte de Rodríguez, lo que nunca ocurrió, detonando así el altercado. “Yo en verdad lo que buscaba era una disculpa por parte de este sujeto que nunca llegó, que nunca dio la cara, que siempre se corrió. Yo no tengo por qué correrme, no tengo por qué esconderme. Estoy aquí dando la cara”, sostuvo.

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez. Willax TV: Amor y Fuego

El empresario consideró que su reacción fue un error, pero una “situación puntual” motivada por un momento límite: “Creo que es una situación que se salió de las manos, que a cualquiera en la posición en la cual yo estuve le podría haber pasado. No lo minimizo, pero tampoco estoy dispuesto a que se cuenten exageraciones”.

Salcedo además negó haber protagonizado episodios violentos previos y lamentó los rumores alrededor de su relación con Maju Mantilla. Explicó: “Hay un montón de invenciones alrededor. Hay muchísimas cosas que no son verdad, que se han dicho tanto de mí como de Maju”. Concluyó pidiendo respeto a su privacidad y cerrar definitivamente el tema: “Lo que pido es que me dejen a mí tranquilo, que la dejen a ella tranquila”.

