Plaza Bolívar del Congreso “cambia” de nombre: Parlamento restituye la denominación que siempre tuvo

Con 67 votos a favor, el Congreso aprobó restablecer el nombre original de la plaza situada frente al Palacio Legislativo, que pasará a llamarse Plaza de la Constitución. Oposición denuncia intento de borrar símbolos. Foto: Congreso de la República

El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32456 este miércoles 1 de octubre, por medio del diario oficial El Peruano. La norma establece que la plaza frontal del Palacio Legislativo dejará de llamarse Plaza Bolívar y, en adelante, el espacio será reconocido como Plaza de la Constitución. El texto establece: “Toda referencia a la plaza frontal del Palacio Legislativo debe entenderse como Plaza de la Constitución”.

Junto a la modificación del nombre, la ley incorpora una disposición complementaria que declara el 12 de noviembre como el día conmemorativo de la Constitución Política del Perú. Según informó El Peruano, en esa fecha las instituciones públicas realizarán actos de celebración y difusión de los valores democráticos e institucionales.

La decisión de reemplazar la denominación histórica de Plaza Bolívar ha generado controversia dentro del Congreso y en la opinión pública. Legisladores de diferentes bancadas han expresado posturas encontradas, según el recuento de El Peruano, en una discusión que revive debates sobre la memoria histórica, la legalidad de los símbolos nacionales y el significado contemporáneo de la Constitución Política del Perú.

La medida fue aprobada con 67 votos a favor y generó rechazo en sectores que acusan al Congreso de imponer una narrativa oficialista sobre el pasado republicano. Foto: Congreso de la República/Infobae Perú

Justificación legal y antecedentes

El dictamen legislativo argumenta que el nombre Plaza Bolívar no contaba con respaldo jurídico formal. Según el documento aprobado, “no existe ninguna ley que respalde formalmente el nombre de Plaza Bolívar”, atribuyéndolo a un uso popular vinculado a la ubicación del monumento dedicado al libertador Simón Bolívar, cuyo monumento continúa presidiendo la plaza.

Por el contrario, se sostiene que en 1822 el entonces ministro Bernardo Monteagudo dictó la denominación “Plaza de la Constitución” como nombre oficial del espacio, según consta en registros históricos. Quienes impulsaron la nueva ley sostienen que el cambio constituye una restitución del nombre original, una medida con la que buscan rectificar la historia administrativa nacional.

“El municipio metropolitano ha confirmado en un documento oficial que nunca hubo una denominación formal como Plaza Bolívar. Lo que estamos haciendo es devolverle su nombre real”, dijo el congresista José Elías Ávalos de Podemos Perú durante el debate, según recogió El Peruano.

La iniciativa surgió desde la bancada de Podemos Perú y recibió el apoyo del presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular. Ambos personajes defendieron la propuesta como una corrección de lo que consideraron una omisión normativa histórica.

Debate político y reacciones

La medida fue cuestionada desde Perú Libre y otros partidos de izquierda, cuyos voceros acusaron a los promotores de pretender “eliminar el nombre de Bolívar” como parte de “un proceso sistemático para imponer una sola narrativa histórica”.

La congresista María Agüero, según publicó El Peruano, preguntó durante el debate: “¿Qué Constitución quieren honrar? ¿La de 1993 impuesta tras un golpe o la de 1979 que sí defendía derechos?”.

Otros representantes de la oposición interpretaron la reforma como un acto simbólico que, más allá de argumentos jurídicos, refleja una intención conservadora y la relegación de personajes latinoamericanos influyentes en la independencia del Perú. A pesar de los disensos, la norma obliga desde hoy a que toda mención oficial evite la denominación Plaza Bolívar y adopte Plaza de la Constitución.