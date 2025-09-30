Gustavo Salcedo niega episodios de agresión contra Maju Mantilla: “Jamás ha habido violencia de ningún tipo”

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió hablar públicamente luego de haber protagonizado un episodio de agresión contra el exproductor Christian Rodríguez.

El empresario declaró ante las cámaras del programa 'Amor y Fuego’ para dar su versión de los hechos y aclarar las especulaciones que lo rodean.

Durante la entrevista, negó categóricamente los rumores que lo señalan como un hombre violento dentro de su matrimonio con la conductora y madre de sus dos hijos. Según sus palabras, en su hogar nunca ha existido maltrato de ningún tipo.

“En mi hogar siempre ha reinado la paz. Jamás ha habido violencia de ningún tipo, ni física ni verbal. Jamás, jamás. Y no voy a permitir tampoco que se sigan inventando cosas alrededor de esta historia”, declaró frente a cámaras.

Salcedo se mostró firme en su postura respecto a los rumores que lo relacionan con episodios de violencia contra Mantilla. Señaló que, tanto él como su esposa, han sido afectados por versiones falsas difundidas en medios y redes sociales.

“Hay un montón de invenciones alrededor. Hay muchísimas cosas que no son verdad, que se han dicho tanto de mí como de Maju. Yo no voy a hablar de nadie más que no sea de mí. Simplemente pido que nos dejen tranquilos”, indicó.

Asimismo, lamentó que todo tipo de especulaciones se mezclen en un mismo discurso mediático: “Se ha metido todo dentro de un mismo saco y creo que hay que separar la paja del trigo”.

Las disculpas públicas a Christian Rodríguez

El incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre en una calle de San Isidro quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a Gustavo Salcedo agredir físicamente a Christian Rodríguez. Tras la difusión de las imágenes, el esposo de Maju Mantilla decidió dar la cara.

“El motivo por el cual he aceptado conversar con ustedes es primero para decir que yo no justifico la violencia, número uno. Segundo, para pedir disculpas públicamente a esta persona”, señaló.

Salcedo insistió en que no busca excusas para su comportamiento, pero sí considera necesario explicar el contexto. De acuerdo con su versión, lo que detonó su reacción fue la ausencia de un gesto de disculpa por parte de Rodríguez.

Salcedo expresa sus motivos: “Solo buscaba una disculpa”

En otro pasaje de la entrevista, Gustavo Salcedo explicó que se sintió provocado y esperaba una disculpa por parte de Christian Rodríguez que nunca recibió.

“Yo en verdad lo que buscaba era una disculpa por parte de este sujeto que nunca llegó, que nunca dio la cara, que siempre se corrió. Yo no tengo por qué correrme, no tengo por qué esconderme. Estoy aquí dando la cara”, manifestó.

El empresario recalcó que no intenta minimizar lo ocurrido, pero sí pidió que no se sobredimensione el incidente.

“Fue un acontecimiento puntual. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad de lo que ocurrió”, expresó con firmeza.

Durante su intervención, el esposo de la conductora de televisión reconoció que actuó de forma equivocada, pero resaltó que fue una reacción humana en una situación límite.

“Creo que es una situación que se salió de las manos, que a cualquiera en la posición en la cual yo estuve le podría haber pasado. No lo minimizo, pero tampoco estoy dispuesto a que se cuenten exageraciones”, señaló.

El empresario pidió que no se convierta el caso en una novela mediática: “No quiero que mi vida sea una novela pública”.

Descartó versiones de violencia en el pasado

Uno de los puntos más polémicos de las acusaciones fue la supuesta agresión ocurrida en marzo en el malecón de Miraflores, versión que habría sido compartida por Christian Rodríguez. Al respecto, Salcedo fue tajante al negarlo.

“No, eso no es verdad. Yo he tratado de hablar con esta persona. Mi intención era conversar, que me pidiera las disculpas que me merecía y cerrar el tema. Simplemente, la situación se salió de control”, comentó.

Al finalizar, Gustavo Salcedo reiteró que asume plenamente su responsabilidad en el altercado con Christian Rodríguez, pero pidió que no se construyan historias adicionales que afectan tanto a él como a su familia.

“Fue un error, no lo justifico y asumo las consecuencias, pero tampoco aceptaré que se inventen episodios que nunca sucedieron”, concluyó.

