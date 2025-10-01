La inesperada respuesta de Gustavo Salcedo sobre la golpiza que le propinó a Christian Rodríguez: “Vi la denuncia y me da risa”

Gustavo Salcedo niega episodios de agresión contra Maju Mantilla. Willax TV: Amor y Fuego.

El caso de Gustavo Salcedo y la agresión contra el productor Christian Rodríguez ha generado atención mediática, especialmente tras las declaraciones públicas del esposo de Maju Mantilla en el programa ‘Amor y Fuego’.

Gustavo Salcedo admitió el ataque contra Christian Rodríguez, hecho que ocurrió en el frontis del estudio Canelo el 26 de septiembre, tal como registraron las cámaras de seguridad y fue difundido posteriormente por programas como América hoy.

Según las imágenes, Salcedo llegó en su camioneta y la impactó contra el vehículo estacionado de Rodríguez, en el cual permanecían su esposa e hijo de 11 años. Luego descendió, se acercó al productor y lo tomó con firmeza, trasladándolo hasta la berma de la calle, donde lo agredió físicamente en repetidas ocasiones. La confrontación sólo terminó cuando terceros intervinieron, pero no consiguieron separar inmediatamente a los involucrados.

Gustavo Salcedo respondió sobre la golpiza que le dio al exproductor de Maju Mantilla.

Pide disculpas, pero no reconoce acusaciones

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Salcedo manifestó: “Vi la denuncia y me da risa, porque no todo lo que se dice ahí es cierto. Yo no me escondo detrás de nadie, sobre el acto puntual no lo minimizo, yo merecía una disculpa por todo lo que se me hizo, pero no estoy dispuesto a que se haga más novelas de mi vida”.

De ese modo, el esposo de Maju Mantilla reconoció la agresión y ofreció una disculpa pública a Christian Rodríguez y su familia, aunque insistió en que no todo lo relatado corresponde a la realidad de los hechos.

Durante su intervención televisiva, Salcedo explicó que el choque de su vehículo contra el de Rodríguez no fue intencional, atribuyéndolo a problemas de visión. “No me di cuenta de lo que pasó, soy corto de vista. No justifico la violencia, no estuvo bien. Seguro que cualquiera en mi posición también reaccionaba así”, comentó.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez: “Estoy dando la cara”

La frase despertó polémica al sugerir que sus reacciones fueron una respuesta impulsiva ante una situación personal límite.

El protagonista insistió en desvincularse de las acusaciones por amenazas y el envío de una corona fúnebre al domicilio de Christian Rodríguez, señalando que él no fue el responsable de esos hechos y pidió que no se mezclen situaciones distintas. “Hay un montón de cosas que se han dicho que no son de verdad, cosas de Maju, han metido en un mismo saco todo y hay que separar la paja del trigo. Le pido disculpas a esa persona, a su familia”, declaró Gustavo Salcedo durante la entrevista emitida por ‘Amor y Fuego’.

En cuanto al historial doméstico, Salcedo aseguró que en su hogar con Maju Mantilla nunca se ha registrado violencia física ni psicológica. “En mi casa jamás ha existido la violencia”, recalcó.

Productor Christian Rodríguez asegura que Gustavo Salcedo lo amenaza de forma constante.

La agresión

La reconstrucción de los hechos describe un momento de alta tensión. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron que Gustavo Salcedo llegó directamente al lugar del incidente, donde Rodríguez aguardaba con su familia dentro de su automóvil. Tras el impacto vehicular, descendió y se dirigió con determinación hacia el productor de televisión, a quien trasladó con fuerza hasta la acera opuesta, área donde ocurrió la agresión principal. La secuencia también evidencia un forcejeo, el intercambio de golpes y la participación de la esposa del productor que intentó mediar para detener la pelea.

A pesar del pedido de disculpas, Salcedo enfatizó que no está de acuerdo con la versión completa de los hechos que circula en ámbitos mediáticos y judiciales.

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez. Willax TV: Amor y Fuego

Por su parte, la producción de ‘Amor y Fuego’ puntualizó que la denuncia interpuesta por Christian Rodríguez se encuentra en trámite, y que queda bajo evaluación de las autoridades judiciales peruanas determinar eventuales responsabilidades penales por el ataque.