Perú

Magaly Medina cuestiona la versión de Maju Mantilla tras agresión de Gustavo Salcedo: “¿Cuán violento ha sido en su matrimonio?"

La periodista de espectáculos analizó las imágenes del ataque y cuestionó la postura de la ex Miss Mundo respecto a la ausencia de violencia doméstica

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar

Las dudas sobre la conducta de Gustavo Salcedo en su matrimonio con Maju Mantilla se intensificaron tras la difusión de imágenes que lo muestran la agresión física hacia el productor Christian Rodríguez en San Isidro. Magaly Medina, periodista de espectáculo, cuestionó abiertamente la versión de Mantilla, quien asegura no haber sido víctima de violencia doméstica.

El caso, que ha generado un intenso debate público, permanece bajo investigación judicial. Sin embargo, durante la emisión de su último programa, Magaly analizó las grabaciones de seguridad que captaron el momento en que Salcedo embiste con su camioneta el vehículo de Rodríguez, donde también se encontraba un menor de edad y la esposa del productor, y posteriormente lo golpea en plena vía pública.

Medina expresó su escepticismo ante la afirmación de Mantilla de que su esposo nunca fue violento con ella: “A todos nos pone a pensar ¿Cuán violento ha sido este hombre dentro de su matrimonio? Por supuesto Maju ha salido a poner las manos al fuego y decir que ‘nunca ha sido violento’, pero dentro de esto, es bien difícil (...) Haber estado tantos años con una persona, que tiene esas características, qué pena por ella”, declaró la conductora.

La periodista también subrayó la gravedad de los hechos, señalando que la agresión no fue un acto impulsivo, sino que Salcedo permaneció en la zona durante varios minutos antes de atacar, lo que sugiere una acción premeditada.

“Estas imágenes demuestran que había toda una preparación. A las 9:41 de la mañana se ve a la camioneta pasar por una calle cercana y luego estacionarse, como si esperara la llamada de alguien. Tres minutos después, arranca disparado y embiste el auto rojo del productor. Y ahí comienza la agresión en plena vía pública, delante de todos. Esto no fue un impulso, esto fue un acto deliberado”, sostuvo Medina.
Magaly Medina expone a Gustavo Salcedo: “No fue un impulso, hubo preparación en el ataque”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Además, criticó a quienes justifican la violencia en casos de infidelidad y advirtió sobre el impacto social de estos episodios en un país donde la violencia de género es un problema recurrente.

Declaraciones de Maju Mantilla, quien no justifica la violencia

En medio de la controversia, Maju Mantilla decidió pronunciarse públicamente para rechazar cualquier acto de violencia y aclarar su posición respecto a su relación con Salcedo.

En mensajes enviados al programa ‘América Hoy’, la ex Miss Mundo agradeció la preocupación por su situación y afirmó: “Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”.

Mantilla insistió en que su prioridad es el bienestar familiar y negó haber sido víctima de agresión en el ámbito privado, pese a la presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal.

La postura de Mantilla, sin embargo, no logró disipar las dudas en el entorno mediático. Magaly Medina reiteró su incredulidad ante la ausencia de episodios de violencia en la pareja, mientras que la actriz Mariella Zanetti expresó su preocupación por la seguridad de Mantilla.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez | Willax

“No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí”, opinó Zanetti en diálogo con Trome.

La actriz advirtió sobre el peligro que representa Salcedo, a quien describió como una persona incapaz de controlar sus impulsos y con un patrón de comportamiento violento.

Repercusiones legales que deberá asumir Gustavo Salcedo tras ataque a Christian Rodríguez

El caso también ha tenido repercusiones legales. La abogada Gabriela Navarro, representante de Christian Rodríguez, confirmó que existen denuncias previas contra Salcedo por agresiones y amenazas, no solo hacia Rodríguez, sino también contra su familia.

“Ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo”.

La letrada añadió que la Fiscalía ha iniciado investigaciones reservadas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Por su parte, la periodista Pamela Vértiz, conductora del programa ‘Día D’, reveló que el vehículo utilizado por Salcedo para embestir el auto de Rodríguez está registrado a nombre de Maju Mantilla, lo que podría complicar aún más la situación legal del exdeportista.

Maju Mantilla se pronuncia tras
Maju Mantilla se pronuncia tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: “Rechazo todo acto de violencia”

“Complicada la cosa. Nadie tiene corona, aquí hay una agresión artera, pero no solo de eso, se habla de reglaje, de marcaje, agravando la situación de Gustavo Salcedo, que tendrá que responder por estos hechos si se confirma las acusaciones”, señaló Vértiz en su programa.

Mientras la investigación judicial avanza y las partes implicadas y la necesidad de no justificar ningún tipo de agresión. En un país donde la violencia de género persiste, la atención pública se centra ahora en la respuesta de la justicia y en las medidas que se adopten para evitar que hechos como este se repitan.

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju MantillaMagaly MedinaChristian Rodríguezperu-entretenimiento

Más Noticias

MML retirará el comercio informal de Mesa Redonda, Las Malvinas y el triángulo de Grau previo a las fiestas de fin de año

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, detalló que el operativo forma parte del plan Navidad Segura 2025 y anunció un centro de cámaras

MML retirará el comercio informal

Pescadores inician paro de 48 horas en Piura: bloquean carreteras y reclaman cambios en la cuota de pota del gobierno

Trabajadores artesanales de Paita, Sechura y Catacaos paralizan sus actividades y denuncian que la medida del Ministerio de la Producción carece de respaldo científico y favorece a flotas extranjeras

Pescadores inician paro de 48

Cronograma de pagos ONP en octubre 2025: ¿Cuándo cobran los jubilados sus pensiones?

Consulta las fechas. Desde el martes 7 de octubre empiezan a correr las fechas para el nuevo pago mensual a los jubilados

Cronograma de pagos ONP en

Cronograma de pagos para octubre 2025 del Banco de la Nación: Fechas de pensiones ONP y sueldos

Las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma de pagos para octubre

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

El técnico peruano se mantuvo en una postura sarcástica y aseguró que el análisis de la prensa nacional es “simplón” luego de igualar 1-1 con Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte envía mensaje a

Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z, sostiene que están manipulados y les ofrece trabajo

Rafael López Aliaga podría ser citado como testigo en el juicio contra Susana Villarán

Elecciones 2026: 78 % de peruanos creen que las economías ilegales influirán en los resultados

Sala ordena que se tramite pedido de Daniel Urresti para salir en libertad con ley del Congreso

Héctor Valer no se arrepiente de sus acciones en Puno, negó haber escupido a periodista y lo denunció por agresión

ENTRETENIMIENTO

Madre de Edison Flores rompe

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano se olvida la letra durante concierto de Antología

Óscar López Arias es criticado por su opinión sobre los insultos racistas de Alejandra Argumedo: “es tonto resentirte”

Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa en la TV argentina: “Se cree diva de ‘América Hoy’ pero en Perú no tiene trabajo estable”

Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025