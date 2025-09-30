Magaly Medina cuestiona la versión de Maju Mantilla tras agresión de Gustavo Salcedo: “¿Cuán violento ha sido en su matrimonio?"

Las dudas sobre la conducta de Gustavo Salcedo en su matrimonio con Maju Mantilla se intensificaron tras la difusión de imágenes que lo muestran la agresión física hacia el productor Christian Rodríguez en San Isidro. Magaly Medina, periodista de espectáculo, cuestionó abiertamente la versión de Mantilla, quien asegura no haber sido víctima de violencia doméstica.

El caso, que ha generado un intenso debate público, permanece bajo investigación judicial. Sin embargo, durante la emisión de su último programa, Magaly analizó las grabaciones de seguridad que captaron el momento en que Salcedo embiste con su camioneta el vehículo de Rodríguez, donde también se encontraba un menor de edad y la esposa del productor, y posteriormente lo golpea en plena vía pública.

Medina expresó su escepticismo ante la afirmación de Mantilla de que su esposo nunca fue violento con ella: “A todos nos pone a pensar ¿Cuán violento ha sido este hombre dentro de su matrimonio? Por supuesto Maju ha salido a poner las manos al fuego y decir que ‘nunca ha sido violento’, pero dentro de esto, es bien difícil (...) Haber estado tantos años con una persona, que tiene esas características, qué pena por ella”, declaró la conductora.

La periodista también subrayó la gravedad de los hechos, señalando que la agresión no fue un acto impulsivo, sino que Salcedo permaneció en la zona durante varios minutos antes de atacar, lo que sugiere una acción premeditada.

“Estas imágenes demuestran que había toda una preparación. A las 9:41 de la mañana se ve a la camioneta pasar por una calle cercana y luego estacionarse, como si esperara la llamada de alguien. Tres minutos después, arranca disparado y embiste el auto rojo del productor. Y ahí comienza la agresión en plena vía pública, delante de todos. Esto no fue un impulso, esto fue un acto deliberado”, sostuvo Medina.

Además, criticó a quienes justifican la violencia en casos de infidelidad y advirtió sobre el impacto social de estos episodios en un país donde la violencia de género es un problema recurrente.

Declaraciones de Maju Mantilla, quien no justifica la violencia

En medio de la controversia, Maju Mantilla decidió pronunciarse públicamente para rechazar cualquier acto de violencia y aclarar su posición respecto a su relación con Salcedo.

En mensajes enviados al programa ‘América Hoy’, la ex Miss Mundo agradeció la preocupación por su situación y afirmó: “Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”.

Mantilla insistió en que su prioridad es el bienestar familiar y negó haber sido víctima de agresión en el ámbito privado, pese a la presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal.

La postura de Mantilla, sin embargo, no logró disipar las dudas en el entorno mediático. Magaly Medina reiteró su incredulidad ante la ausencia de episodios de violencia en la pareja, mientras que la actriz Mariella Zanetti expresó su preocupación por la seguridad de Mantilla.

“No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí”, opinó Zanetti en diálogo con Trome.

La actriz advirtió sobre el peligro que representa Salcedo, a quien describió como una persona incapaz de controlar sus impulsos y con un patrón de comportamiento violento.

Repercusiones legales que deberá asumir Gustavo Salcedo tras ataque a Christian Rodríguez

El caso también ha tenido repercusiones legales. La abogada Gabriela Navarro, representante de Christian Rodríguez, confirmó que existen denuncias previas contra Salcedo por agresiones y amenazas, no solo hacia Rodríguez, sino también contra su familia.

“Ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo”.

La letrada añadió que la Fiscalía ha iniciado investigaciones reservadas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Por su parte, la periodista Pamela Vértiz, conductora del programa ‘Día D’, reveló que el vehículo utilizado por Salcedo para embestir el auto de Rodríguez está registrado a nombre de Maju Mantilla, lo que podría complicar aún más la situación legal del exdeportista.

Maju Mantilla se pronuncia tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: “Rechazo todo acto de violencia”

“Complicada la cosa. Nadie tiene corona, aquí hay una agresión artera, pero no solo de eso, se habla de reglaje, de marcaje, agravando la situación de Gustavo Salcedo, que tendrá que responder por estos hechos si se confirma las acusaciones”, señaló Vértiz en su programa.

Mientras la investigación judicial avanza y las partes implicadas y la necesidad de no justificar ningún tipo de agresión. En un país donde la violencia de género persiste, la atención pública se centra ahora en la respuesta de la justicia y en las medidas que se adopten para evitar que hechos como este se repitan.