Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a Cri Cri tras aparecer en EVDLV. Chimi Churri

La reciente controversia familiar entre Jefferson Farfán y su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, cobró un giro legal y mediático tras la difusión de una supuesta carta notarial. Según reveló Verónica Alcántara, productora del pódcast ‘Chimichurri’, el documento habría sido remitido por el entorno del exfutbolista para advertir a Martínez sobre su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde se abordarían temas vinculados a una denuncia de presunto abuso que afecta a ambos.

Según informó Verónica Alcántara, el documento advertiría sobre las consecuencias legales de mencionar detalles relacionados con la denuncia de abuso que involucra a Martínez y a una joven de 19 años.

“El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, leyó la productora en el podcast que se transmite por YouTube, mientras exhibía el documento.

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a Cristian Martínez tras su aparición en El Valor de la Verdad.

Según la versión presentada en el medio digital, la carta exige a ‘Cri Cri’ que se abstenga de referirse tanto a la denuncia que pesa en su contra como a la identidad o detalles sobre la presunta víctima, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales en caso de incumplimiento.

La tensión gira en torno a la próxima emisión de ‘El Valor de la Verdad’, grabación que ya se realizó y que se emitiría este domingo 28 de septiembre, por Panamericana TV. En el avance difundido, Cristian Martínez Guadalupe anticipa que tocará temas relacionados con la denuncia y brindará su propia versión de los hechos, situación que habría motivado la reacción preventiva de la defensa de Farfán.

Jefferson Farfán estaría molesto por la participación de su primo en El Valor de la Verdad.

El exfutbolista no estaría contento con la posibilidad de ver expuesto el caso familiar en un programa de alta audiencia, lo que refleja la preocupación respecto al manejo mediático del proceso judicial.

Según explicó la productora Alcántara, “si Christian Martínez Guadalupe habla sobre la denuncia que pesa contra él o menciona a la denunciante, sería denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad”, una referencia al artículo del Código Penal peruano que sanciona el incumplimiento de órdenes legales.

Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: “Yo creo en ti”

Por su parte, en el avance promocional de ‘El Valor de la Verdad’ conducido por Beto Ortiz, ‘Cri Cri’ adelantó que parte de su relato incluirá la relación familiar con Jefferson Farfán y el apoyo recibido, particularmente por parte de ‘Doña Charo’, madre del exfutbolista.

“Mi tía Charo me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, afirmó Martínez, exponiendo la división generada al interior de la familia Farfán a raíz del proceso judicial. El propio Christian Martínez señaló que el vínculo con su primo se quebró tras los acontecimientos, hecho que abordaría en la grabación del talk show, confirmando un distanciamiento en la familia.

Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: “Yo creo en ti”

El caso de la denuncia por presunto abuso, cuyo proceso legal sigue pendiente, ha sido motivo de atención pública y mediática desde que se hizo conocido el episodio ocurrido en la mansión de Jefferson Farfán. La aparición de Cristian Martínez Guadalupe en el programa de Beto Ortiz ha generado sorpresa y mucha expectativa.

Por su parte, la producción de ‘El Valor de la Verdad’ ni Panamericana se han pronunciado al respecto. Al contrario, no han dudado de seguir promocionando el avance donde aparecer Cristian Martínez.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad'. Captura: Panamericana TV