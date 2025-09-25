Perú

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

La productora Verónica Alcántara mostró una presunta carta notarial enviada por Jefferson Farfán a Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, en la que se le advierte que podría afrontar una denuncia penal si revela detalles sobre una denuncia de abuso en televisión.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a Cri Cri tras aparecer en EVDLV. Chimi Churri

La reciente controversia familiar entre Jefferson Farfán y su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, cobró un giro legal y mediático tras la difusión de una supuesta carta notarial. Según reveló Verónica Alcántara, productora del pódcast ‘Chimichurri’, el documento habría sido remitido por el entorno del exfutbolista para advertir a Martínez sobre su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde se abordarían temas vinculados a una denuncia de presunto abuso que afecta a ambos.

Según informó Verónica Alcántara, el documento advertiría sobre las consecuencias legales de mencionar detalles relacionados con la denuncia de abuso que involucra a Martínez y a una joven de 19 años.

“El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, leyó la productora en el podcast que se transmite por YouTube, mientras exhibía el documento.

Jefferson Farfán habría enviado carta
Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a Cristian Martínez tras su aparición en El Valor de la Verdad.

Según la versión presentada en el medio digital, la carta exige a ‘Cri Cri’ que se abstenga de referirse tanto a la denuncia que pesa en su contra como a la identidad o detalles sobre la presunta víctima, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales en caso de incumplimiento.

La tensión gira en torno a la próxima emisión de ‘El Valor de la Verdad’, grabación que ya se realizó y que se emitiría este domingo 28 de septiembre, por Panamericana TV. En el avance difundido, Cristian Martínez Guadalupe anticipa que tocará temas relacionados con la denuncia y brindará su propia versión de los hechos, situación que habría motivado la reacción preventiva de la defensa de Farfán.

Jefferson Farfán estaría molesto por
Jefferson Farfán estaría molesto por la participación de su primo en El Valor de la Verdad.

El exfutbolista no estaría contento con la posibilidad de ver expuesto el caso familiar en un programa de alta audiencia, lo que refleja la preocupación respecto al manejo mediático del proceso judicial.

Según explicó la productora Alcántara, “si Christian Martínez Guadalupe habla sobre la denuncia que pesa contra él o menciona a la denunciante, sería denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad”, una referencia al artículo del Código Penal peruano que sanciona el incumplimiento de órdenes legales.

Cri Cri asegura que la
Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: “Yo creo en ti”

Por su parte, en el avance promocional de ‘El Valor de la Verdad’ conducido por Beto Ortiz, ‘Cri Cri’ adelantó que parte de su relato incluirá la relación familiar con Jefferson Farfán y el apoyo recibido, particularmente por parte de ‘Doña Charo’, madre del exfutbolista.

“Mi tía Charo me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, afirmó Martínez, exponiendo la división generada al interior de la familia Farfán a raíz del proceso judicial. El propio Christian Martínez señaló que el vínculo con su primo se quebró tras los acontecimientos, hecho que abordaría en la grabación del talk show, confirmando un distanciamiento en la familia.

Cri Cri asegura que la
Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: “Yo creo en ti”

El caso de la denuncia por presunto abuso, cuyo proceso legal sigue pendiente, ha sido motivo de atención pública y mediática desde que se hizo conocido el episodio ocurrido en la mansión de Jefferson Farfán. La aparición de Cristian Martínez Guadalupe en el programa de Beto Ortiz ha generado sorpresa y mucha expectativa.

Por su parte, la producción de ‘El Valor de la Verdad’ ni Panamericana se han pronunciado al respecto. Al contrario, no han dudado de seguir promocionando el avance donde aparecer Cristian Martínez.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad'. Captura: Panamericana TV

Temas Relacionados

Jefferson FarfánEl Valor de la VerdadCristian Martínez Guadalupeperu-entretenimiento

Más Noticias

Ministro Santiváñez confirma que policías peruanos filtraban información a ‘El Monstruo’: Hay tres agentes identificados

Juan José Santiváñez reconoció que al menos tres agentes de la Policía Nacional del Perú facilitaron información a Erick Moreno Hernández dificultando los operativos policiales

Ministro Santiváñez confirma que policías

Julio Velarde recibe conmovedora carta del presidente del Banco Central de Estados Unidos

Misiva se leyó durante la jornada de clausura de de la Perumin 37 organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

Julio Velarde recibe conmovedora carta

‘El Monstruo’ amenazó a generales y coroneles de la PNP para desacreditar su captura, según Víctor Zanabria

El suspendido comandante, Víctor Zanabria, negó corrupción al interior de la Policía y aseguró que ‘El Monstruo’ envió amenazas a altos mandos

Infobae

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

La conductora sorprendió al recrear con inteligencia artificial un tierno reencuentro familiar, despertando una ola de tiernos mensajes entre sus seguidores

Tula Rodríguez conmueve con imagen

Ministro del Interior investigará si hubo filtración de la PNP sobre ‘El Monstruo’: “Esos teléfonos van a hablar”

Carlos Malaver confirmó que se investigará si hubo filtración policial durante la captura de Erick Moreno, cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, detenido en Paraguay

Ministro del Interior investigará si
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría exige 254 millones de

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve con imagen

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

Marcelo Tinelli revela como se encuentra tras terminar con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

Leslie Shaw tilda a Micheille Soifer de “sin talento” y defiende su carrera musical con orgullo: “Se le nota la piconería, ubícate”

DEPORTES

Julio César Uribe sorprendió al

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Escandaloso banderazo de U. de Chile previo a duelo ante Alianza Lima: incendio y enfrentamiento de hinchas con la policía

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025