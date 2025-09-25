Perú

Jefferson Farfán y su familia molesta con 'Cri Cri' tras su aparición en 'El Valor de la Verdad': "Sale en son de burla"

La familia del exfutbolista expresó su desagrado ante la reciente aparición de Cristian Martínez Guadalupe en ‘El Valor de la Verdad’, señalando que genera incomodidad la actitud pública del joven en medio de un proceso judicial sin sentencia firme

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Jefferson Farfán estaría molesto con participación de Cri Cri en El Valor de la Verdad. Podcast Chimi Churri

La tensión en el entorno de Jefferson Farfán se encuentra en aumento luego de que el abogado de su familia manifestara públicamente el fastidio por las recientes apariciones de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, en programas televisivos y redes sociales. El exfutbolista peruano enfrenta un nuevo capítulo de exposición mediática a raíz de la participación de Martínez en el polémico programa ‘El Valor de la Verdad’, lo que habría generado incomodidad y enojo en la familia Farfán.

De acuerdo con el letrado Javier Muñoz, representante legal de la familia de Jefferson Farfán, la reacción del entorno del futbolista ante la actitud de ‘Cri Cri’ ha sido interpretada como un acto de burla. “Lo que él puede hacer con su vida a nosotros no nos interesa, lo que sí nos molesta es que salga a los canales en son de burla. Nos incomoda en la forma que sale a hablar, mofándose, riéndose, sabiendo que hay una víctima”, declaró Muñoz para el podcast Chimi Churri, enfatizando la postura de la familia.

Jefferson Farfán estaría molesto por
Jefferson Farfán estaría molesto por la participación de su primo en El Valor de la Verdad.

El episodio que volvió a situar el nombre de Cristian Martínez en escena fue la difusión de un video en compañía de Bryan Torres y la posterior entrevista en ‘El Valor de la Verdad’, programa conocido por abordar temas sensibles en la vida de personajes públicos peruanos. En avance se ve al primo de Jefferson Farfán llorando desconsoladamente mientras grita su inocencia sobre el caso de violación en la que ha sido señalado.

“Hasta el momento Cristian Martínez no ha sido declarado inocente”, puntualizó el letrado a la periodista Kathy Sheen.

Doña Charo le mostró su respaldo a Cri Cri

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme se difundió unas declaraciobes que dio el reportero Richard Apolo en un podcast, donde brinda detalles inéditos de una entrevista realizada a Martínez.

Apolo relató cómo la familia de ‘Cri Cri’ habría dado un respaldo incondicional al joven tras salir de prisión hace algunos días. Según su testimonio, fue la tía de Martínez, madre de Jefferson Farfán, quien encabezó el apoyo, repitiendo frases de confianza como “Siempre creí en ti”, mientras celebraba el reencuentro familiar.

Por su parte, Cristian Martínez, en el programa El Valor de la Verdad, también habla del apoyo que sintió de parte de su tía, Doña Charo Guadalupe.

Cri Cri asegura que la
Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: “Yo creo en ti”

