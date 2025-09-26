Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’ con Cri Cri: “Ni la ‘Foca’ Farfán, ni Sarita Colonia ni Cristo impedirán que salga”

El periodista Beto Ortiz no se deja intimidar por las advertencias legales y asegura que el polémico episodio con Cristian Martínez Guadalupe saldrá al aire, desatando un intenso debate sobre los límites de la televisión peruana (Magaly TV La Firme)

El anuncio de la participación de Cristian Antonio Martínez Guadalupe, alias Cri Cri, en ‘El Valor de la Verdad’ generó una confrontación mediática y legal. La defensa de la denunciante advirtió que existen disposiciones que impiden al primo de Jefferson Farfán dar entrevistas o aparecer en televisión.

El abogado Javier Muñoz Manayay mostró documentos oficiales donde se ordena al acusado abstenerse de brindar declaraciones. Sin embargo, Beto Ortiz salió al frente y afirmó que el programa se emitirá sin importar los intentos de bloqueo.

La controversia escaló con cartas notariales, declaraciones televisivas y la postura firme del conductor, quien sostuvo que, pese a la presión, el episodio con Cri Cri será difundido en la pantalla chica.

El conductor desafía restricciones

La insistencia de Beto Ortiz en transmitir la edición de Cri Cri reafirma su postura contra los impedimentos judiciales, generando expectativa y polémica en el entorno mediático.

Beto Ortiz rechazó las advertencias y remarcó que la edición con Cri Cri saldrá al aire. En sus palabras, “ni la Foca Farfán, Sarita Colonia y Cristo van a poder impedir que salga El Valor de la Verdad”. La frase sintetizó su postura frente a los alegatos que invocan impedimentos legales para evitar la difusión.

El periodista remarcó que el espacio televisivo ya tiene listo el episodio y que la presión externa no frenará su transmisión. Según Ortiz, los recursos legales y las gestiones de abogados no representan un obstáculo definitivo. La expectativa sobre la entrevista aumentó tras la divulgación de avances promocionales, lo que impulsó aún más la discusión en la opinión pública.

Las afirmaciones del presentador dejaron en claro que, pese a las amenazas de medidas judiciales, la producción no contempla retirar la grabación. “Así Farfán o quien sea quisiera impedir ese programa, este domingo se transmite”, expresó con tono desafiante.

Argumentos de la defensa de la denunciante

Para el abogado, la participación de Cri Cri contradice las medidas dictadas por la fiscalía y expone nuevamente a la denunciante, por lo que exige respeto a las resoluciones vigentes. (El Valor de la Verdad)

El abogado de la denunciante, Javier Muñoz Manayay, sostuvo que Cristian Antonio Martínez cuenta con restricciones formales. Recordó que en septiembre la fiscalía emitió una resolución donde se exhorta al acusado a no asistir a medios de comunicación ni dar entrevistas. “La fiscalía exhorta al señor a abstenerse de presentarse en medios”, indicó.

El representante legal presentó copias del documento en televisión y precisó que la medida busca resguardar la identidad y la tranquilidad de la víctima. “Le amplían las medidas de protección a mi patrocinada y le vuelven a exhortar que no salga en ningún medio a declarar sobre este proceso”, añadió.Muñoz Manayay denunció además que, pese a estas restricciones, Martínez participó en programas sin sanciones inmediatas. Según explicó, la falta de castigos respondió al deseo de no intensificar el impacto público en la denunciante.

“Se aprovecharon del silencio de mi patrocinada y de la familia para evitar problemas”, señaló.La defensa acusó también al entorno del acusado de emitir declaraciones que buscan desacreditar a la víctima. “Han salido a decir que todo fue mentira, que nunca hubo agresión”, comentó al referirse a pronunciamientos de allegados.

Tensiones familiares y cuestionamientos al proceso

El caso revivió tensiones familiares y críticas por el fallo judicial que absolvió a Cristian Martínez pese a reconocer la existencia del delito, abriendo un nuevo debate público. (El Valor de la Verdad)

La polémica se intensificó por la relación de parentesco entre Cristian Antonio Martínez y Jefferson Farfán. La familia del exfutbolista habría remitido cartas notariales contra la participación de Cri Cri en el programa. El descontento radica en que consideran que sus apariciones públicas constituyen un acto de burla frente al proceso judicial.

El abogado de la denunciante enfatizó que, desde el inicio, la familia afectada evitó declarar públicamente. “La familia y nosotros, como defensa, siempre nos hemos mantenido al margen durante la investigación y el juicio, incluso después del fallo”, expuso.

El caso alcanzó notoriedad por la absolución de Martínez tras un fallo que reconoció la materialidad del delito pero manifestó dudas sobre la autoría. El propio defensor explicó que el tribunal determinó que el testimonio de la denunciante fue persistente en torno al acto, aunque con vacilaciones sobre la identificación del agresor.

El resultado judicial alimentó un debate sobre la legitimidad de que Martínez participe en espacios mediáticos. Para la defensa, la sola presencia en televisión constituye una vulneración de la privacidad de la víctima. Muñoz Manayay insistió en que cualquier aparición pública rompe con las órdenes judiciales y expone de manera innecesaria a la denunciante.