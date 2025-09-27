Perú

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

La Municipalidad de Lima pierde definitivamente el proceso y tiene que cumplir con devolver sus puestos de trabajo a quiens fueron despedidos fraudulentamente por protestar contra el alcalde

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Rafael López Aliaga, como alcalde
Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, debe cumplir con el fallo y reponer a los trabajadores despedidos.

La gestión de Rafael López Aliaga suma una nueva derrota en los tribunales. En esta oportunidad el fallo desfavorable proviene de la Corte Suprema, que ha rechazado la casación con la que la Municipalidad de Lima buscaba no reponer a 38 obreros despedidos fraudulentamente por protestar contra la administración del alcalde.

Se trata de los trabajadores de limpieza afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Sitomun), que fueron despedidos en 2023, primer año de la gestión de López Aliaga.

En marzo de 2024, el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima falló a favor de los obreros, declarando que el despido fue injustificado y ordenando su inmediata reposición. Ello debido a que la MML usó como excusa para el despido masivo una “grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra” por usar el apodo “Porky” enpancartas y arengas contra López Aliaga. Y para el juez la falta nunca se configuró ni mucho menos era insultante, sumado a que el apelativo “Porky” es de uso público.

La decisión fue ratificada por la Segunda Sala Laboral Permanente en julio de 2024. Ahí también se confirmó que la comuna actuó con un ánimo malicioso al cesar masivamente a trabajadores “por motivos realmente fútiles, como fue el acto de protestar pacíficamente”.

Decenas de trabajadores fueron despedidos
Decenas de trabajadores fueron despedidos al inicio de la gestión de López Aliaga. Foto: composición Infobae

Suprema decisión

Contra el fallo de segunda instancia, la Municipalidad de Lima planteó un recurso de casación para que la Corte Suprema resuelva en última instancia. Sin embargo, el recurso ni siquiera fue admitido.

La Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria indicó, en la resolución a la que accedió Infobae, que en materia laboral la ley establece que no procede una casación cuando la decisión de segunda instancia confirma el fallo de primera instancia.

“Al haberse pronunciado ambas instancias en el mismo sentido respecto a la cuestión de fondo –reposición por despido fraudulento-, se configura la figura del ‘doble conforme’. Este principio, reconocido en la doctrina procesal, impide la admisión de un recurso de casación cuando la decisión impugnada ya ha sido ratificada en dos instancias previas; por lo tanto, y en estricta aplicación de la ley, corresponde declarar la improcedencia del recurso de casación interpuesto", se lee en el fallo.

JEE también advierte que Rafael
JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML

Cabe precisar que la norma también faculta a los jueces supremos a admitir una casación, incluso cuando se presenta el “doble conforme”, si es que el recurso plantea temas para uniformizar jurisprudencia. Sin embargo, esto tampoco cumple la MML.

La MML alegó que la decisión de segunda instancia contravenía jurisprudencia, pero la Sala Suprema advierte que no se identificó qué doctrina supuestamente se estaría contradiciendo, ni siquiera precisar qué expediente exactamente.

“En ese sentido, advirtiéndose que el recurso casatorio no ha postulado temas que revisten un interés casacional y con la existencia de doble conforme, se determina la solución definitiva del caso, reiterándose con ello, la improcedencia del recurso”, resolvieron los jueces supremos.

Corte Suprema rechaza casación de
Corte Suprema rechaza casación de Rafael López Aliaga.

Lo que viene

Ahora, la MML está en la obligación de reponer a los 37 trabajadores despedidos fraudulentamente (una obrera murió esperando ser repuesta). Cabe anotar que la comuna está en constante desacato.

Y es que existe una medida cautelar desde 2024, que hasta la fecha no se ha cumplido. Por esta razón se le ha impuesto sucesivas multas a la institución y se ha denunciado penalmente a los funcionarios involucrados.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMunicipalidad de LimaPoder JudicialMMLperu-politica

Más Noticias

Precio del dólar cayó: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 27 de septiembre en Perú

¿A cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia? Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cayó: Así

General PNP revela que ‘El Monstruo’ fue ubicado en marzo y culpa a justicia en Paraguay por la captura fallida: “Logró escapar”

Marco Conde Cuéllar explicó que cuando se realizaron los operativos simultáneos en Perú consiguieron su ubicación, pero el retraso en conseguir la autorización para el allanamiento favorecieron al criminal

General PNP revela que ‘El

El precio de la gasolina en Lima este 27 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en la capital peruana

El precio de la gasolina

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El ganador de este compromiso se quedará con el primer lugar de este certamen. Habrá más de 55 mil hinchas en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

Campaña veterinaria gratis para este domingo 28 de septiembre: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La finalidad de esta iniciativa es concientizar a los propietarios sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas

Campaña veterinaria gratis para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte felicitó a la

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acusa a Pamela

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina

Gustavo Salcedo enfrenta posible prisión y acusación penal luego de embestir auto y pegarle a Christian Rodríguez frente a su hijo

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 7 de LaLiga 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025