Perú

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Francisco Rivadeneyra indicó que, durante su gestión, tenía previsto iniciar una investigación sobre los vínculos que habría establecido Moreno Hernández con ciertos parlamentarios

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, confirmó lo que ya era un secreto a voces: recibía ayuda de malos efectivos de la Policía Nacional del Perú. Su captura en Paraguay estuvo marcada por sospechas sobre la PNP y los supuestos “soplos” que le habrían permitido eludir varios operativos.

El exministro del Interior y actual titular del Ministerio de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó que al menos tres agentes fueron identificados como los que pasaban información a ‘El Monstruo’. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte había extendido sus tentáculos dentro de la institución que, en teoría, debía perseguirlo.

Exjefe policial: falta de apoyo
Exjefe policial: falta de apoyo frustró investigación sobre nexos de ‘El Monstruo’ en el Congreso.

Pero la Policía no sería la única entidad con nexos con el delincuente. Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, tenía previsto iniciar una investigación sobre los vínculos que habría establecido Moreno Hernández en el Congreso de la República.

En una entrevista con RPP, explicó que el cabecilla mantenía cercanía con dirigentes de construcción civil, quienes acudían con frecuencia al Parlamento para reunirse con diferentes congresistas. Rivadeneyra añadió que, debido al “cupo” que pagan los trabajadores de este gremio, los atentados contra ellos habían disminuido drásticamente. Sin embargo, la investigación para determinar si ‘El Monstruo’ llegó a tener contacto directo con parlamentarios nunca se concretó, pues él fue retirado del cargo.

“Se tiene la información, porque El Monstruo tiene relación con ciertos personajes de Construcción Civil y estos personajes de Construcción Civil luego aparecen en el Congreso. Entonces, ahí vemos como que hay una relación. (...) Y esa era una investigación que íbamos a hacer a fines de año, pero no hubo el respaldo”, señaló.
Francisco Rivadeneyra, exjefe de la
Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el crimen de Lima Norte. Foto: captura RPP

Asimismo, Rivadeneyra reveló que, además de parlamentarios, ‘El Monstruo’ llegó a conversar con alcaldes. Según dijo, tuvo en sus manos audios en los que se escuchaba al criminal dialogar con dos autoridades municipales.

Sus supuestos vínculos con la PNP

La detención de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay estuvo rodeada de polémica por la posibilidad de que hubiera recibido alertas desde el Perú. Según explicó Iván Leguizamón, periodista del diario ABC de Paraguay, hay indicios de que algunos policías peruanos habrían advertido al delincuente en repetidas ocasiones. “Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina...”, declaró, apuntando a que “malos policías” habrían colaborado en su protección.

El comunicador también recordó que la presencia del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte en Paraguay no era reciente. “‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, explicó en entrevista con Exitosa Noticias.

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| Exitosa

En junio pasado, tras recibir información desde la PNP, las fuerzas de seguridad paraguayas realizaron varios operativos para capturarlo. Sin embargo, los intentos fracasaron: Moreno escapaba minutos antes de cada intervención, lo que aumentó las sospechas de filtraciones desde Lima.

En medio de este escenario, dos agentes peruanos viajaron a Paraguay para realizar labores de inteligencia. Su presencia fue advertida de inmediato por las autoridades locales, que optaron por continuar con el seguimiento al criminal.

Temas Relacionados

'El Monstruo'Erick Moreno HernándezLos Injertos del Cono NortePNPCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

General PNP revela que ‘El Monstruo’ fue ubicado en marzo y culpa a justicia en Paraguay por la captura fallida: “Logró escapar”

Marco Conde Cuéllar explicó que cuando se realizaron los operativos simultáneos en Perú consiguieron su ubicación, pero el retraso en conseguir la autorización para el allanamiento favorecieron al criminal

General PNP revela que ‘El

Antes de morir acribillado, Franco Danós reveló que su padre fue asesinado: “Me lo mataron cuando estaba niño”

En su última entrevista, el cantante del género del Malianteo habló abiertamente sobre la pérdida de su padre, su deseo de alejarse de los conflictos y la fuerza que le dio la paternidad para buscar un futuro diferente, lejos de las calles del Callao

Antes de morir acribillado, Franco

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

La actriz y conductora, recordada por su carisma y trayectoria en la pantalla chica, falleció a los 80 años, dejando una huella imborrable en la pantalla chica.

Murió Camucha Negrete a los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga suma nueva

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

ENTRETENIMIENTO

Murió Camucha Negrete a los

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

DEPORTES

Pedro García reveló clave para

Pedro García reveló clave para que Alianza Lima pueda meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2025: “Tendrá una segunda oportunidad”

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen