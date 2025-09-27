Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, confirmó lo que ya era un secreto a voces: recibía ayuda de malos efectivos de la Policía Nacional del Perú. Su captura en Paraguay estuvo marcada por sospechas sobre la PNP y los supuestos “soplos” que le habrían permitido eludir varios operativos.

El exministro del Interior y actual titular del Ministerio de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó que al menos tres agentes fueron identificados como los que pasaban información a ‘El Monstruo’. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte había extendido sus tentáculos dentro de la institución que, en teoría, debía perseguirlo.

Exjefe policial: falta de apoyo frustró investigación sobre nexos de ‘El Monstruo’ en el Congreso.

Pero la Policía no sería la única entidad con nexos con el delincuente. Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, tenía previsto iniciar una investigación sobre los vínculos que habría establecido Moreno Hernández en el Congreso de la República.

En una entrevista con RPP, explicó que el cabecilla mantenía cercanía con dirigentes de construcción civil, quienes acudían con frecuencia al Parlamento para reunirse con diferentes congresistas. Rivadeneyra añadió que, debido al “cupo” que pagan los trabajadores de este gremio, los atentados contra ellos habían disminuido drásticamente. Sin embargo, la investigación para determinar si ‘El Monstruo’ llegó a tener contacto directo con parlamentarios nunca se concretó, pues él fue retirado del cargo.

“Se tiene la información, porque El Monstruo tiene relación con ciertos personajes de Construcción Civil y estos personajes de Construcción Civil luego aparecen en el Congreso. Entonces, ahí vemos como que hay una relación. (...) Y esa era una investigación que íbamos a hacer a fines de año, pero no hubo el respaldo”, señaló.

Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el crimen de Lima Norte. Foto: captura RPP

Asimismo, Rivadeneyra reveló que, además de parlamentarios, ‘El Monstruo’ llegó a conversar con alcaldes. Según dijo, tuvo en sus manos audios en los que se escuchaba al criminal dialogar con dos autoridades municipales.

Sus supuestos vínculos con la PNP

La detención de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay estuvo rodeada de polémica por la posibilidad de que hubiera recibido alertas desde el Perú. Según explicó Iván Leguizamón, periodista del diario ABC de Paraguay, hay indicios de que algunos policías peruanos habrían advertido al delincuente en repetidas ocasiones. “Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina...”, declaró, apuntando a que “malos policías” habrían colaborado en su protección.

El comunicador también recordó que la presencia del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte en Paraguay no era reciente. “‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, explicó en entrevista con Exitosa Noticias.

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| Exitosa

En junio pasado, tras recibir información desde la PNP, las fuerzas de seguridad paraguayas realizaron varios operativos para capturarlo. Sin embargo, los intentos fracasaron: Moreno escapaba minutos antes de cada intervención, lo que aumentó las sospechas de filtraciones desde Lima.

En medio de este escenario, dos agentes peruanos viajaron a Paraguay para realizar labores de inteligencia. Su presencia fue advertida de inmediato por las autoridades locales, que optaron por continuar con el seguimiento al criminal.