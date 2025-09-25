Perú

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces antes de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú

El líder criminal peruano fue arrestado luego de reiterados intentos fallidos. El periodista Iván Leguizamón reveló que el operativo se realizó lo más antes posible, porque había sospecha de una nueva filtración que le permitan escapar

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| Exitosa

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, se concretó el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 15 kilómetros de Asunción, Paraguay. La detención de este peruano, considerado uno de los cabecillas más buscados por diversos delitos, estuvo precedida por varios intentos frustrados en los que, según reveló un periodista paraguayo a Exitosa Noticias, hubo filtraciones desde la Policía Nacional de Perú (PNP) que permitieron su escape en ocasiones anteriores.

De acuerdo con Iván Leguizamón, periodista del Diario ABC de Paraguay, él ya había sido detectado en territorio paraguayo meses atrás. El delincuente mantenía una relación con una ciudadana paraguaya, la cual había sido clave para lograr su permanencia en el país vecino.

“‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, declaró al citado medio.

Periodista de Paraguay señala que
Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| PNP (Composición Infobae)

‘El Monstruo’ logró escapar varias veces de la Policía de Paraguay

La policía de Paraguay fue alertada por su par peruana, lo que derivó en una serie de operativos en junio, sin éxito. Leguizamón señaló que Moreno Hernández logró escapar momentos antes de que las autoridades llegaran al lugar donde se estaba quedando.

Asimismo, narró que dos efectivos de Perú fueron enviados a Paraguay para que realicen trabajo de inteligencia, lo cual las autoridades de ese país detectaron su presencia en una casa de las afueras de Asunción.

El periodista refiere que, a pesar de estos esfuerzos, la presencia de Moreno Hernández en el país no sorprendió a las autoridades locales, quienes continuaron con la investigación. La reciente captura fue ejecutada por agentes del departamento de investigaciones de la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, quienes obtuvieron la información clave a partir de tareas de inteligencia en esa región.

Capturan en Paraguay a Eric Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’: comisario revela cómo cayó el delincuente más buscado del Perú. Infobae Perú / Captura TV - Latina

“Es una información de inteligencia trabajada neta y exclusivamente por la Policía Nacional de Paraguay. Es más, la información se consiguió en la zona de la frontera, porque los policías que ejecutaron el procedimiento trabajan en el departamento de investigaciones, pero de una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, narró cómo se obtuvo información.

Policía peruana habría dado aviso al ‘El Monstruo’

No obstante, este trabajo de inteligencia se podría frustrar nuevamente, según revela el hombre de prensa. En esta ocasión, precisa que, la detención se precipitó por temor a que ‘El Monstruo’ cambiara nuevamente de domicilio.

“Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina, porque ocurrió algo muy extraño cuando los policías de Paraguay, aquí desde Asunción, los encargados de hacer los trámites correspondientes [documentalmente hablando], comunicaron a Perú y pidieron documentos complementarios, extrañamente, la casa que ya estaba siendo vigilada por otros efectivos”, refiere.

Momento del traslado de Erick
Momento del traslado de Erick Moreno Hernández bajo fuerte custodia policial paraguaya tras su arresto, antes de su posible extradición a Perú.

Es decir, Moreno podría haber obtenido información clave de “malos policías”. Asimismo, aclaró que los dos policías peruanos que participaron en la fase de inteligencia regresaron a su país y que la filtración habría ocurrido en el momento en que las autoridades paraguayas solicitaron información oficial a Lima.

‘El Monstruo’ es identificado como responsable de una serie de extorsiones, secuestros y asesinatos asociados a ‘Los Injertos del Cono Norte’. Ahora, Perú buscará su expulsión, la vía legal más rápida para que sea traído al territorio nacional.

Temas Relacionados

El Monstruoperu-noticiasPolicía Nacional del PerúParaguayLos Injertos del Cono Norte

Más Noticias

Qué santo se celebra el 25 de septiembre; así fue su vida

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se celebra el

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia”

Agus Rey, periodista argentino, señaló que existen rumores de romance con la ahora compañera de podcast de Marcelo. Ambos se conocen desde el 2008 cuando ella era parte de su programa de TV

Marcelo Tinelli habría terminado con

Perú destina otros 40 millones de soles al cuidado de los ductos del Gasoducto Sur vinculado a Odebrecht

El megaproyecto energético que debía llevar el gas de Camisea al sur peruano permanece paralizado tras años de litigios, mientras el Estado destina millones a su resguardo y pugna por revertir indemnizaciones

Perú destina otros 40 millones

‘El Monstruo’ cayó en Paraguay y se define su retorno al Perú: ¿extradición o expulsión?

La Policía Nacional confirmó la captura de Erick Luis Moreno Hernández durante un operativo conjunto internacional, mientras autoridades peruanas gestionan su traslado para que afronte cargos por homicidio y extorsión

‘El Monstruo’ cayó en Paraguay

Escandoloso banderazo de U. de Chile previo a duelo ante Alianza Lima: incendio y enfrentamiento de hinchas con la policía

Después de la sanción impuesta por Conmebol tras incidentes en el partido ante Indepediente, los simpatizantes chilenos volvieron a protagonizar polémico capítulo en La Serena

Escandoloso banderazo de U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina: “La tercera en discordia”

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Magaly Medina se burla de doña Martha tras separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “¿Le habrá dado un soponcio a la Marthita?”

Austin Palao rompe su silencio tras polémica de su padre y su hermanita de 7 años

DEPORTES

Escandoloso banderazo de U. de

Escandoloso banderazo de U. de Chile previo a duelo ante Alianza Lima: incendio y enfrentamiento de hinchas con la policía

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025