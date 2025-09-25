Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces antes de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| Exitosa

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, se concretó el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a 15 kilómetros de Asunción, Paraguay. La detención de este peruano, considerado uno de los cabecillas más buscados por diversos delitos, estuvo precedida por varios intentos frustrados en los que, según reveló un periodista paraguayo a Exitosa Noticias, hubo filtraciones desde la Policía Nacional de Perú (PNP) que permitieron su escape en ocasiones anteriores.

De acuerdo con Iván Leguizamón, periodista del Diario ABC de Paraguay, él ya había sido detectado en territorio paraguayo meses atrás. El delincuente mantenía una relación con una ciudadana paraguaya, la cual había sido clave para lograr su permanencia en el país vecino.

“‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, declaró al citado medio.

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| PNP (Composición Infobae)

‘El Monstruo’ logró escapar varias veces de la Policía de Paraguay

La policía de Paraguay fue alertada por su par peruana, lo que derivó en una serie de operativos en junio, sin éxito. Leguizamón señaló que Moreno Hernández logró escapar momentos antes de que las autoridades llegaran al lugar donde se estaba quedando.

Asimismo, narró que dos efectivos de Perú fueron enviados a Paraguay para que realicen trabajo de inteligencia, lo cual las autoridades de ese país detectaron su presencia en una casa de las afueras de Asunción.

El periodista refiere que, a pesar de estos esfuerzos, la presencia de Moreno Hernández en el país no sorprendió a las autoridades locales, quienes continuaron con la investigación. La reciente captura fue ejecutada por agentes del departamento de investigaciones de la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, quienes obtuvieron la información clave a partir de tareas de inteligencia en esa región.

Capturan en Paraguay a Eric Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’: comisario revela cómo cayó el delincuente más buscado del Perú. Infobae Perú / Captura TV - Latina

“Es una información de inteligencia trabajada neta y exclusivamente por la Policía Nacional de Paraguay. Es más, la información se consiguió en la zona de la frontera, porque los policías que ejecutaron el procedimiento trabajan en el departamento de investigaciones, pero de una zona fronteriza entre Paraguay y Brasil”, narró cómo se obtuvo información.

Policía peruana habría dado aviso al ‘El Monstruo’

No obstante, este trabajo de inteligencia se podría frustrar nuevamente, según revela el hombre de prensa. En esta ocasión, precisa que, la detención se precipitó por temor a que ‘El Monstruo’ cambiara nuevamente de domicilio.

“Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina, porque ocurrió algo muy extraño cuando los policías de Paraguay, aquí desde Asunción, los encargados de hacer los trámites correspondientes [documentalmente hablando], comunicaron a Perú y pidieron documentos complementarios, extrañamente, la casa que ya estaba siendo vigilada por otros efectivos”, refiere.

Momento del traslado de Erick Moreno Hernández bajo fuerte custodia policial paraguaya tras su arresto, antes de su posible extradición a Perú.

Es decir, Moreno podría haber obtenido información clave de “malos policías”. Asimismo, aclaró que los dos policías peruanos que participaron en la fase de inteligencia regresaron a su país y que la filtración habría ocurrido en el momento en que las autoridades paraguayas solicitaron información oficial a Lima.

‘El Monstruo’ es identificado como responsable de una serie de extorsiones, secuestros y asesinatos asociados a ‘Los Injertos del Cono Norte’. Ahora, Perú buscará su expulsión, la vía legal más rápida para que sea traído al territorio nacional.