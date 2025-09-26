General PNP revela que ‘El Monstruo’ fue ubicado en marzo, pero protocolos de Paraguay frustraron la captura: “Logró escapar”

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, pudo ser capturado en Paraguay desde marzo, según la PNP

Paraguay meses antes de su captura oficial. Así lo reveló el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Marco Conde Cuéllar, quien recordó que gracias a las detenciones simultáneas de miembros clave de la organización Los Injertos del Cono Norte se logró rastrear el paradero del Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’ , pudo haber sido detenido enmeses antes de su captura oficial. Así lo reveló el jefe de lade lageneral, quien recordó que gracias a las detenciones simultáneas de miembros clave de la organizaciónse logró rastrear el paradero del peligroso delincuente.

Según explicó, una de las capturadas fue Grace Bado Neyra, una joven que aparentaba ser vendedora de ropa en TikTok, pero en realidad era una de las colaboradoras más cercanas de Moreno Hernández. Bado cumplía un rol estratégico dentro de la organización: no solo trasladaba el dinero en efectivo recaudado por extorsiones, sino que además viajó a la mansión en Paraguay llevando cervezas y periódicos peruanos para ayudar a que ‘El Monstruo’ despistara a los investigadores.

PNP en la mira: denuncian que agentes filtraron información clave a ‘El Monstruo’ para que huya

El operativo al que se refirió Conde Cuéllar fue dirigido el 26 de marzo por el coronel Franco Moreno Panta. Tras obtener la confesión de Bado Neyra, la información fue compartida con la Policía paraguaya. Sin embargo, según el general, la respuesta en ese país fue tardía.

“En Paraguay recibieron esta información, sin embargo, por protocolos paraguayos, demoraron en realizar el requerimiento de allanamiento y en la noche ejecutaron la medida, cuando ya no se encontraba el Monstruo”, señaló el jefe de la Dirincri.

Moreno Hernández logró escapar porque, de acuerdo con la versión policial, sus cómplices lo alertaron sobre los operativos en Perú. “Este logró escaparse porque durante la operación policial que la realizamos aquí en Perú desde las cinco de la mañana, nosotros veníamos golpeando inmuebles. Otros integrantes le comunicaron al Monstruo que estábamos capturando a su fuente financista”, agregó Conde Cuéllar.

Clarén Bado Neyra era la cajera de "El Monstruo". (Foto: Infobae Perú / Composición)

Cara a cara con ‘El Monstruo’

El relato del general fue respaldado por el coronel José Cruz Chamba, quien relató el momento en que se encontró frente a frente con Moreno Hernández tras su captura. Según Cruz Chamba, pese a estar detenido, el delincuente se mostró desafiante y buscó minimizar la labor de la PNP al insistir en que su arresto fue mérito exclusivo de la policía paraguaya.

El cara a cara en Paraguay: coroneles PNP confrontaron a ‘El Monstruo’ tras su captura. Video Roger García

Ante estas afirmaciones, Cruz Chamba le recordó que desde febrero ya tenían información sobre su escondite en Luque, gracias a las declaraciones de Grace Bado. “Así he llegado yo a ti. ¿Y sabes qué te voy a decir acá? Cuando pasó eso, en febrero (...) cuando hiciste tu video tratando de burlarte de la Policía Nacional. Esto no es una improvisación, así hemos llegado”, le increpó el coronel.

En respuesta, Moreno Hernández reconoció que haberse grabado para ridiculizar a la PNP fue un error. Sin embargo, intentó desligarse de sus actividades delictivas. “Si seguiría, no me hubieran capturado”, se excusó.

El tenso encuentro entre los altos mandos PNP y 'El Monstruo'

Pese a ello, otro coronel lo contradijo de inmediato, recordándole que su detención fue posible gracias a que la PNP había logrado desarticular su brazo financiero y cortar su principal fuente de ingresos ilícitos.

Así, la Policía Nacional del Perú defendió su rol en la captura de ‘El Monstruo’, subrayando que su caída no fue algo casual.