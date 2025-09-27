Asesinan al cantante urbano Franco Danós dentro de una barbería en el Callao

Muere cantante Franco Danos en una barbería del Callao| ATV Noticias

Un ataque armado ocurrido la noche del jueves se cobró la vida de Franco Danós Espinoza, conocido artísticamente en el género Malianteo, en el distrito del Callao. El joven, de 20 años, se encontraba en el interior de la barbería Olivos, ubicada en la cuadra cuatro de Sáenz Peña, cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego.

La presencia de hasta doce casquillos de bala en la escena fue confirmada por los peritos de criminalística, quienes estuvieron en el lugar para recolectar pruebas. ATV Noticias reportó que testigos vinculan el crimen a una disputa verbal previa entre la víctima y los agresores. Entre los objetos personales de Espinoza se halló un muñeco de Chucky, usualmente utilizado por el cantante en sus producciones audiovisuales y en el cual se identifica en las redes sociales.

Asimismo, se conoció que también resultó herido Miguel Ángel Portillo, un ciudadano extranjero de 23 años, y, supuestamente, una menor, esta última víctima aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional del Perú.

Asesinan a balazos al cantante Franco Danos dentro de una barbería en el Callao| Foto: Franco Danos (Instagram)

Todos los afectados, incluido el cantante, fueron trasladados al hospital Alcides Carrión, donde se certificó el deceso de Malianteo; mientras que el resto de heridos continúa recibiendo atención médica.

La barbería quedó temporalmente clausurada mientras los especialistas policiales levantaban pruebas balísticas y recolectaban huellas. Por su parte, las autoridades mantiene abierta la investigación para determinar el móvil y la identidad de los atacantes.

A través de las redes sociales, diversos streamers se mostraron conmocionados y sorprendidos por la muerte del joven exponente del género urbano. Cabe precisar que, no es el primer ataque contra un cantante en el Callao.

Ataque en barbería del Callao deja sin vida al artista Franco Danos Espinoza| Foto: Franco Danos (Instagram)

El último mensaje del cantante

Horas antes de su asesinato, Franco Danós compartió un mensaje en sus historias de Instagram que ha despertado inquietudes entre sus seguidores. En el texto publicado, el artista anunció su decisión de no participar en el tema “Valentino”, argumentando falta de profesionalismo, coordinación y respeto entre algunos colegas del ambiente musical.

“Quiero comunicar a todos mis fanáticos y público en general, que he decidido no salir en el tema “Valentino” por la falta de profesionalismo, de coordinación y por la falta de respeto hacia mis compañeros artistas. Que se están encargando de dejar a la industria en lo más alto”, expresó.

El cantante aprovechó el espacio para destacar la importancia de la lealtad y lamentó los actos de deslealtad e hipocresía dentro del medio.

El último mensaje de Franco Danos en su Instagram| Instagram

“Mis respetos hasta para el que se dobló xq ellos saben como soy yo y que jamás en la vida permitiré deslealtad e hipocresía. La hipocresía se la dejo para los que viven engañados”, continuó.

La publicación de Malianteo ha generado diversas preguntas entre sus seguidores, quienes buscan comprender a qué situaciones o personas hacía referencia en su declaración.

Precisamente, este ataque recuerda los asesinatos de ‘26is’ y ‘Louis Producer’ a manos de delincuentes fuera de la discoteca ‘Dembow’. Los artistas salían de acabar con una presentación cuando fueron sorprendidos. Hasta el momento, se desconoce si el cantante urbano recibía amenazas, pero Franco Danos es la cuarta víctima del sicariato en el género.