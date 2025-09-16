Perú

Crimen en el Callao: asesinan a ‘jaladora’ en la puerta del centro comercial Minka

La víctima fue interceptada por un joven armado, por lo que la Policía Nacional no descarta que se trate de un caso de cobro de cupos en la zona. Las cámaras de seguridad serán claves para la investigación

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar

Una mujer, quien se desempeñaba como ‘jaladora’ de combis en la entrada del centro comercial Minka, fue asesinada la noche del lunes 15 de septiembre. Según testigos, la víctima se encontraba en su lugar habitual de trabajo, facilitando el llenado de vehículos de transporte público que recorren rutas entre la avenida Argentina y la avenida Colonial, cuando fue abordada por un sicario, presuntamente menor de edad.

El atacante disparó dos veces contra la joven identificada como Mailin, quien intentó huir tras percatarse del peligro. Pese a sus esfuerzos por alejarse del lugar, ambos disparos la alcanzaron y provocaron su muerte en el acceso conocido como puerta cuatro del centro comercial. Algunos transeúntes relataron que, debido a la demora en la llegada del personal policial, los casquillos de bala permanecieron en el suelo por varios minutos y fueron removidos accidentalmente por curiosos, complicando el levantamiento de pruebas en la escena del crimen.

Crimen en el Callao: asesinan
Crimen en el Callao: asesinan a ‘jaladora’ en la puerta del centro comercial Minka| Diario El Patriota

¿Quién estaría detrás del crimen?

La zona donde ocurrió el asesinato es un punto reconocido por la alta actividad de transporte informal. A pesar de las señales que prohíben el estacionamiento de combis y otros vehículos de transporte público en ese lugar, es habitual la presencia de unidades que recogen pasajeros en la vía pública, intermediados por ‘jaladores’ como la víctima.

En este contexto, se especula que el presunto autor intelectual del crimen sería ‘Tito’, sindicado como principal cabecilla de una red de cobro de cupos que opera en la zona.

La Policía Nacional ha iniciado la revisión de imágenes de cámaras de seguridad tanto del centro comercial como de establecimientos aledaños y fábricas cercanas, con el fin de reconstruir la ruta de ingreso y escape del autor material.

Balacera en la avenida Faucett
Balacera en la avenida Faucett deja un fallecido y un herido: cámaras registran el preciso momento| Panamericana

Otro asesinato en menos de un mes

El asesinato de la ‘jaladora’ en la puerta de Minka no es el único episodio violento que ha sacudido la zona en las últimas semanas. El pasado jueves 4 de septiembre, otro hecho similar tuvo lugar a plena luz del día en la intersección de las avenidas Faucett y Venezuela, en el límite entre San Miguel y el Callao.

En ese punto, Paul Luna Colomba, de 40 años, quien trabajaba como ‘jalador’ de combis, fue atacado por un sicario encapuchado mientras se encontraba en un paradero de transporte público. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, muestra cómo el agresor se aproximó sigilosamente hasta su víctima. Al percatarse del peligro, Luna Colomba intentó escapar cruzando la pista, pero tropezó al recorrer la vía, lo que permitió que el atacante abriera fuego en varias oportunidades, incluso cuando la víctima ya caía al suelo. Luna Colomba falleció en el lugar a causa de los disparos.

El intercambio de balas no solo cobró la vida del trabajador informal, sino que también puso en riesgo a transeúntes y pasajeros del lugar. Una mujer que viajaba como pasajera en un automóvil rojo recibió un impacto de bala que le rozó la cabeza; aunque resultó herida, los reportes médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. El conductor del vehículo no sufrió lesiones.

Temas Relacionados

CallaoSicariato en PerúMinkaperu-noticias

Más Noticias

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

El ‘Caballito’ se refirió al conflicto que, según la ‘Foquita’, tuvo hasta golpes en la interna del club ‘blanquiazul’ durante la temporada 2022

Paolo Hurtado dio detalles de

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Cusco FC y Deportivo Garcilaso podrían tomar la punta durante esta jornada. Universitario y Alianza Lima no jugarán

Tabla de posiciones de la

Beca Generación del Bicentenario: jóvenes peruanos estudiarán en Harvard, Columbia, y otras universidades de prestigio en el extranjero

Un grupo de 150 estudiantes ganaron la beca para estudiar posgrados gracias a la Beca Generación del Bicentenario 2025, informó el Minedu

Beca Generación del Bicentenario:

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ no tendrán actividad la fecha 9 del campeonato debido a la eliminación de Deportivo Binacional y recién reaparecerá el fin de semana. Entérate del camino de la ‘U’ en la competición

Fixture que le resta a

Asientos rotos y placa falsa: cúster con más de S/600 mil en multas fue retirada de circulación por la ATU

La unidad operaba sin SOAT, el conductor no tenía licencia y el estado del vehículo presentaba cables expuestos y faros dañados

Asientos rotos y placa falsa:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro César Sandoval desde Corea:

Ministro César Sandoval desde Corea: defiende a Santiváñez, respalda octavo retiro de AFP y asegura intervención en crisis de Machu Picchu

Perú reabre Embajada en Filipinas, con sede en Manila, después de 22 años: Esta es la razón, según Cancillería

Magistrado del TC defiende a Juan José Santiváñez y asegura que acciones del Ministerio Público contra el ministro representarían ‘acoso’

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

ENTRETENIMIENTO

Beber agua con limón en

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

DEPORTES

Paolo Hurtado dio detalles de

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1 2025

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025