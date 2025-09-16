Una mujer, quien se desempeñaba como ‘jaladora’ de combis en la entrada del centro comercial Minka, fue asesinada la noche del lunes 15 de septiembre. Según testigos, la víctima se encontraba en su lugar habitual de trabajo, facilitando el llenado de vehículos de transporte público que recorren rutas entre la avenida Argentina y la avenida Colonial, cuando fue abordada por un sicario, presuntamente menor de edad.

El atacante disparó dos veces contra la joven identificada como Mailin, quien intentó huir tras percatarse del peligro. Pese a sus esfuerzos por alejarse del lugar, ambos disparos la alcanzaron y provocaron su muerte en el acceso conocido como puerta cuatro del centro comercial. Algunos transeúntes relataron que, debido a la demora en la llegada del personal policial, los casquillos de bala permanecieron en el suelo por varios minutos y fueron removidos accidentalmente por curiosos, complicando el levantamiento de pruebas en la escena del crimen.

Crimen en el Callao: asesinan a ‘jaladora’ en la puerta del centro comercial Minka| Diario El Patriota

¿Quién estaría detrás del crimen?

La zona donde ocurrió el asesinato es un punto reconocido por la alta actividad de transporte informal. A pesar de las señales que prohíben el estacionamiento de combis y otros vehículos de transporte público en ese lugar, es habitual la presencia de unidades que recogen pasajeros en la vía pública, intermediados por ‘jaladores’ como la víctima.

En este contexto, se especula que el presunto autor intelectual del crimen sería ‘Tito’, sindicado como principal cabecilla de una red de cobro de cupos que opera en la zona.

La Policía Nacional ha iniciado la revisión de imágenes de cámaras de seguridad tanto del centro comercial como de establecimientos aledaños y fábricas cercanas, con el fin de reconstruir la ruta de ingreso y escape del autor material.

Otro asesinato en menos de un mes

El asesinato de la ‘jaladora’ en la puerta de Minka no es el único episodio violento que ha sacudido la zona en las últimas semanas. El pasado jueves 4 de septiembre, otro hecho similar tuvo lugar a plena luz del día en la intersección de las avenidas Faucett y Venezuela, en el límite entre San Miguel y el Callao.

En ese punto, Paul Luna Colomba, de 40 años, quien trabajaba como ‘jalador’ de combis, fue atacado por un sicario encapuchado mientras se encontraba en un paradero de transporte público. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, muestra cómo el agresor se aproximó sigilosamente hasta su víctima. Al percatarse del peligro, Luna Colomba intentó escapar cruzando la pista, pero tropezó al recorrer la vía, lo que permitió que el atacante abriera fuego en varias oportunidades, incluso cuando la víctima ya caía al suelo. Luna Colomba falleció en el lugar a causa de los disparos.

El intercambio de balas no solo cobró la vida del trabajador informal, sino que también puso en riesgo a transeúntes y pasajeros del lugar. Una mujer que viajaba como pasajera en un automóvil rojo recibió un impacto de bala que le rozó la cabeza; aunque resultó herida, los reportes médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. El conductor del vehículo no sufrió lesiones.