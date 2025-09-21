Balacera en el Callao termina con la vida de una adolescente y deja a dos jóvenes heridos

Balacera en el Callao deja una fallecida y dos heridos| Latina Noticias

Una menor de 15 años falleció y dos jóvenes quedaron heridos tras una balacera cerca al Pasaje Villegas, en el Callao, registrado durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre, según informó Latina Noticias. El hecho se produjo cerca de una fiesta y movilizó a las autoridades locales desde las primeras horas del día.

La menor fue llevada al Hospital Carrión, donde su muerte fue confirmada por personal médico. Sergio Manuel Torres Aliaga, de 19 años, y Misael Stanley Aranda Cervera, de 23 años, también sufrieron heridas por los disparos. Ambos permanecen internados: Torres Aliaga en el Hospital Carrión y Aranda Cervera en el Hospital Sabogal.

Responsables recogieron los casquillos de bala

Por su parte, los familiares de los heridos todavía no habían acudido a los centros hospitalarios durante la madrugada, cuando el citado medio buscó testimonios directos. En la zona del ataque, la policía investigó huellas de sangre, aunque no encontró casquillos de bala en el área.

Testigos relataron a la PNP que los responsables del ataque recogieron los casquillos antes de retirarse del lugar, evitando así dejar evidencia balística y entorpecer las investigaciones.

No se han obtenido declaraciones de los testigos para los medios de comunicación; sin embargo, algunos vecinos aportaron información clave a la policía respecto al comportamiento de los atacantes. La ausencia de cámaras de seguridad en el Pasaje Villegas complica la labor de los peritos encargados de determinar la secuencia del ataque y ubicar a los responsables.

Las autoridades policiales continúan las investigaciones en la zona, revisando minuciosamente el entorno para encontrar cualquier indicio que ayude a reconstruir los hechos.

Hasta el momento, no se ha precisado el móvil exacto del ataque, pero no se descarta ninguna hipótesis.

Crímenes en el Callao

En esta semana, la violencia ha continuado en la provincia constitucional. Una mujer conocida como Mailin, que trabajaba como ‘jaladora’ facilitando el llenado de combis en la puerta cuatro del centro comercial Minka en el Callao, fue asesinada la noche del 15 de septiembre. Un sicario, presuntamente menor de edad, le disparó dos veces cuando la víctima intentó huir tras notar el peligro. Ambos disparos la alcanzaron, y murió en el lugar.

En la zona, reconocida por el transporte informal y la presencia habitual de ‘jaladores’, se especula que el crimen podría estar vinculado a una red de cobro de cupos encabezada por un sujeto apodado ‘Tito’. La Policía Nacional revisa imágenes de cámaras de seguridad del centro comercial y sus alrededores para esclarecer el caso. El asesinato ocurre días después de un hecho similar, donde otro ‘jalador’, Paul Luna Colomba, fue abatido en la intersección de las avenidas Faucett y Venezuela.

