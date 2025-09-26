Transformación digital del Banco de la Nación estará lista en cinco años: Invierten S/240 millones

Banco de la nación tendrá préstamos del BID y sus propios fondos para empezar esta transformación. - Crédito Difusión

Luego de días de anuncio y expectativa, el Banco de la Nación finalmente reveló en un evento su tan esperada sorpresa. Se trata de un plan para transformar digitalmente los servicios del banco público peruano.

“Con una inversión superior a los S/ 240 millones (US$ 65,7 millones), el Banco de la Nación (BN), con el respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puso en marcha el mayor proyecto de transformación digital de su historia, que modernizará sus servicios financieros y ampliará el acceso de millones de peruanos a una banca más ágil, segura e inclusiva”.

Se trata de un proyecto para que beneficiará a millones de clientes y usuarios del banco —en gran parte trabajadores públicos y pensionistas— con servicios más modernos, ágiles, seguros y accesibles.

Más de 20 mil beneficiarias del Programa Juntos usan billetera digital del Banco de la Nación. (Foto: Agencia Andina)

Será un hito en la banca

En el evento de anuncio, el presidente ejecutivo del BN, José Ricardo Stok Capella, subrayó que se trata de una transformación profunda y con impacto social. “Este proyecto no es solo tecnología, es inclusión. La modernización del Banco de la Nación marcará un antes y un después en la manera en que el Estado acerca servicios financieros de calidad a la ciudadanía”, destacó.

A Stok Capello se le unieron en la ceremonia de presentación oficial el viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Erick Lahura Serrano, y el especialista de mercados financieros del BID, Francisco Demichelis.

El financiamiento que hará todo posible proviene de un préstamo de US$ 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementado con un aporte local del BN de US$ 25,7 millones, según el Contrato de Préstamo N.° 5965/OC-PE suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BID.

El mismo Banco de la Nación es el que será el ejecutor de la iniciativa a través de una unidad especializada que se crea específicamente para garantizar que la implementación del gran proyecto se cumpla correctamente.

Los jubilados, trabajadores del sector público y más clientes se beneficiarán con una banca renovada. - Crédito Andina

Estará listo en cinco años

“El proyecto se desplegará en tres frentes: el fortalecimiento institucional del banco, la modernización de su capacidad digital —incluyendo un nuevo core bancario e interoperabilidad de servicios—, y un robusto plan de ciberseguridad con infraestructura de respaldo y centro de operaciones especializado", revela el banco.

Así, esta iniciativa busca atender una de las principales brechas del sistema financiero peruano actuales (la falta de acceso en zonas rurales y comunidades vulnerables), y beneficiará de manera directa a millones de usuarios que hoy enfrentan barreras para acceder a servicios bancarios.

“Además, con esta modernización tecnológica, los millones de usuarios del BN podrán realizar sus operaciones y trámites de manera más rápida, fácil y segura”, promete la entidad.

Para esto, el proyecto se ejecutará en un plazo de cinco años y busca consolidar al BN como “uno de los bancos públicos más modernos y eficientes de toda la región”. Asimismo, se apunta a reforzar su rol estratégico en favor de la inclusión, al permitir que más ciudadanos, especialmente en zonas rurales y vulnerables, accedan a servicios financieros de calidad, fortaleciendo la igualdad y la cohesión social.