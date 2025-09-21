Petroperú: MEF autoriza emisión de bonos y refinanciación de deuda por más de 287 millones de dólares para rescatar estatal

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú autoriza emisión de bonos soberanos internos para refinanciar obligaciones de Petróleos del Perú S.A.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú dispuso la ejecución de una operación de administración de deuda y la emisión de bonos internos por hasta 287 millones 336.211 dólares, con el objetivo de cumplir obligaciones relacionadas con la garantía estatal a favor de Petróleos del Perú S.A. Así lo establece la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, firmada por el titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes Espejo, y publicada el 21 de septiembre de 2025 en El Peruano.

Una emisión de bonos es el proceso mediante el cual el MEF o un ente gubernamental similar pone a la venta títulos de deuda para financiarse, obteniendo así fondos para el país a cambio de pagar un capital y una tasa de interés a los inversionistas en el futuro.

La medida se ampara en la Ley Nº 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que faculta al Ejecutivo a desarrollar operaciones financieras por un monto considerable. En este caso, la operación contempla la refinanciación de pagos resultantes del aval que el Estado otorgó mediante cartas de crédito gestionadas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú. Estas cartas están dirigidas a garantizar operaciones de comercio exterior vinculadas con la seguridad energética nacional, con el propósito de evitar el desabastecimiento de combustibles en el país.

La resolución autoriza la emisión interna de bonos soberanos con vencimiento programado para el 12 de agosto de 2034. Cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 soles, devengará intereses a una tasa de 5,40% y el pago de estos se realizará de manera semestral. La colocación será mediante oferta privada destinada exclusivamente al Banco de la Nación, reemplazando al Programa de Creadores de Mercado. “El monto aprobado asciende a 287 millones 336.211 dólares, más los intereses generados hasta el momento de la colocación, y la negociación de los bonos será completamente libre”, según describió El Peruano.

Ministerio de Economía y Finanzas. Deuda de Petroperú será refinanciada mediante nueva operación de bonos.

Gobierno peruano emite bonos para evitar desabastecimiento de combustibles

Esta emisión cubrirá obligaciones relacionadas con cartas de crédito cuyo vencimiento se da entre el 28 de agosto y el 25 de septiembre de 2025. La primera fecha de colocación está prevista para el 26 de septiembre de 2025, mientras que la segunda será el 1 de octubre de 2025. El servicio de amortización y pago de intereses estará a cargo del MEF, que empleará recursos asignados al pago de la deuda pública nacional. Además, la administración, registro y pago de estos instrumentos financieros recaerá sobre CAVALI S.A. ICLV, empresa que centraliza la compensación y liquidación de valores en el mercado peruano.

La Dirección General del Tesoro Público del MEF cuenta con autorización para suscribir el convenio de administración de deuda con el Banco de la Nación, así como cualquier documento necesario para formalizar el proceso. El objetivo, de acuerdo con la resolución, es fortalecer la posición financiera del Estado y asegurar la sostenibilidad operativa de Petroperú, una empresa estratégica para la seguridad energética del Perú.