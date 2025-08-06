Perú

San Martín: Roban S/573 mil de la bóveda del Banco de la Nación a plena luz del día

Es el cuarto incidente que se ha reportado relacionado al Banco de la Nación estas semanas. Esta vez se trato de un robo directo y con armas

Otro robo al Banco de la Nación. Es el cuarto incidente que involucra sustracción de dinero de las cuentas y fondos del banco. - Crédito Captura de Google

Siguen los incidentes relacionados al Banco de la Nación. Luego de que se informara que ciberdelincuentes se hicieran pasar por trabajadores para robar dinero de las municipalidades de Sullana (Piura) y Yura (Arequipa), y de la UGEL Caylloma (también en esta última región), el la entidad ha informado sobre inclusive un robo más.

“El día de hoy, martes 5 de agosto, se registró un incidente en la agencia BN Uchiza, ubicada en la provincia de Tocache, departamento de San Martín. Según las primeras indagaciones, alrededor de las 15:20 horas, tres personas ingresaron a la agencia vestidas como obreros, activándose la alarma de seguridad a las 15:23 horas. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes sustrajeron un monto de S/573 mil″, informó el banco.

Es decir, la agencia del banco sufrió un robo a plena luz del día, mientras habían clientes y trabajadores del banco en la oficina de San Martín. Esta vez no se trató de un cibercrimen, sino que entraron y hasta con armas hasta la bóveda del banco. Preocupa también la cercanía de este con los anteriores incidentes reportados.

Un delincuente cibernético se habría hecho pasar por funcionario del Banco de la Nación para acceder a cuentas de la Municipalidad de Sullana y sustraer depósitos que sumaron S/1.270.000. - Crédito Difusión

Roban al Banco de la Nación

El pasado martes 5 de agosto tres criminales se habrían metido a la agencia del Banco de la Nación en Uchiza (Tocache, San Martín) y habrían extraído S/573 mil.

El robo se habría dado a las 3:20 p.m., cuando las tres personas ingresaron vestidos de obreros. No pasó mucho hasta que se activara la alarma del banco; sin embargo, los delincuentes igual lograron sacar un gran monto de la oficina del banco, en plena luz del día, y con clientes y trabajadores presentes.

Asimismo, el banco realzó que “afortunadamente no se registraron víctimas graves, ni daños personales entre nuestros clientes ni colaboradores durante el incidente”, así como señaló que “viene colaborando activamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Es el cuarto incidente de robo que ocurre relacionado al Banco de la Nación. - Crédito Composición Infobae

Cuarto incidente en las últimas semanas

Pero este no ha sido el único incidente que involucra al Banco de la Nación. Como se sabe, alrededor del pasado jueves 24 de julio se dieron dos robos cibernéticos en Arequipa. Uno a la Municipalidad Distrital de Yura, sobre el cual el mismo gerente municipal Miguel Vilca confirmó que en esa fecha en la horas de la mañana, la tesorera y el administrador fueron contactados por una persona que decía trabajar en el Banco de la Nación y que terminó obteniendo las claves de los funcionarios.

Dado que el número desde el que llamaron coincidía con el publicado en la web oficial del banco (según señalan desde la municipalidad) se generó cierta confianza, lo que facilitó que luego de la conversación de entre 20 y 30 minutos, los delincuentes lograrán que los funcionarios del banco les den sus claves.

De una manera similar operaron en la UGEL Caylloma, de la cual también extrajeron montos (aunque no detallados) de la Cuenta de incentivos del Sub Cafae, que iba para el pago a trabajadores y que, de hecho, demoró sus depósitos. En este caso la UGEL informó que esto se realizó mediante una transferencia no autorizada desde una cuenta institucional del Banco de la Nación y sin el consentimiento ni intervención de alguno de los integrantes del directorio del Sub Cafae.

El cibercriminal se habría hecho pasar por un funcionario del Banco de la Nación. - Crédito Difusión

Otro caso más se dio también en Piura: Según la Municipalidad de Sullana, se informó que el 25 de julio se produjo el bloqueo de las cuentas ediles, impidiendo el acceso a los funcionarios municipales. Fue en las fechas del miércoles 30 y jueves 31 de julio, luego del feriado largo, que se retomaron las coordinaciones para intentar desbloquear las cuentas municipales. Finalmente, justo como operaron en Yura, los delincuentes habrían movido alrededor de S/1.270.000.

En total, se trata de montos de hasta, acumulados, S/3 millones 343 mil de cuentas de entidades públicas (y otras) que se habrían robado, a causa de los cuatro incidentes que ocurrieron en el Banco de la Nación en las últimas semanas.

