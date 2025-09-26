Olinda Castañeda aconseja a Maju Mantilla ‘doblar rodillas’ y Magaly Medina responde con ironía: “Cada uno y su filosofía de vida”

“Muy conservador”: Magaly Medina cuestiona consejo de Olinda Castañeda a Maju Mantilla tras rumores de infidelidad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a la vida personal de Maju Mantilla sigue dando que hablar. Tras las especulaciones sobre una supuesta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo, distintas voces de la farándula han opinado sobre cómo debería manejar esta situación.

Una de ellas fue Olinda Castañeda, quien sorprendió al enviarle un consejo cargado de religiosidad y valores espirituales, generando debate inmediato.

El mensaje de Olinda se escuchó durante la edición del 25 de septiembre en el programa Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina no dudó en reaccionar a las palabras que, para muchos, sonaban conservadoras.

Olinda Castañeda expresó con serenidad: “Realmente es complicado. Es bueno lo que ella está pasando, pero es que está pasando su familia en las redes sociales, la televisión... No tienen límite, no tienen control, no, no, no se mide con lo que puedan decir y el daño que puedan generar. Pues es complicado. Si es que ella realmente desea restaurar su matrimonio, ella quiere realmente volver a unir a su familia, es la única solución. Mi consejo es que doble rodillas y que clame al Señor para que le pueda dar ese consuelo que ella debe estar necesitando en este momento, ese abrazo que el Señor le quiere dar a ella”.

De acuerdo con Castañeda, el camino de la oración y la fe sería la única salida para que Maju encuentre paz en medio del huracán mediático.

Sin embargo, fue precisamente este consejo lo que desató la reacción de Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, no se quedó callada y lanzó un comentario cargado de ironía: “Su consejo suena muy conservador, su consejo ya es, mmm, ya es algo que de verdad no entiendo y quiero disculparla solo porque debe ser los preceptos de su religión”.

La conductora agregó que lo que estaba escuchando era, en otras palabras, una invitación a pedir perdón y soportar la situación. “O si ella le dice que pida perdón, ¿no? Es lo que le está diciendo en otra manera, que doble rodillas, que la televisión no tiene límites. Bueno, lo que pasa que a veces se hacen públicos cosas personales que la gente lo mantiene bastante oculto. No todo el mundo da y luce su verdadero rostro ante las cámaras”, reflexionó.

Pero la sorpresa para Magaly fue escuchar a Olinda en un rol de consejera. La presentadora recordó que años atrás, la modelo era conocida por un estilo de vida muy distinto al que hoy predica.

“Ahora me asombra verla de consejera, ¿no? Pero yo creo, la única solución es el Señor Jesucristo, es Dios, según ella. Bueno, a ella le ha cambiado y ha dejado la vida libertina que tenía hasta hace algunos años atrás y ahora se ha convertido en una pastora del Señor”, comentó.

Aun con ese matiz crítico, Magaly dejó entrever que, al final, cada persona busca el camino que le dé más tranquilidad: “Cada uno y su filosofía de vida, lo que le siente mejor a alguno, lo que les dé paz y lo que les dé tranquilidad, lo que los haga felices, porque creo que uno debe de vivir siendo feliz, no debe de vivir en ambientes de zozobras o de infelicidad”.

