“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia. Video: Amor y Fuego

Este jueves 18 de setiembre, Maju Mantilla anunció entre lágrimas su salida del programa ‘Arriba mi gente’, aunque según la versión de Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, tanto ella como el productor Christian Rodríguez habrían sido invitados a abandonar el espacio matutino de Latina, no por decisión propia.

Gigi Mitre revela presiones detrás de la salida de Maju Mantilla

Durante la edición en vivo de Amor y Fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González discutieron la controversia que rodea la repentina salida de Maju Mantilla y del productor Christian Rodríguez de ‘Arriba mi gente’.

Mitre fue enfática: “Ella ha sido presionada para renunciar”, e insistió en que Mantilla y Rodríguez no dieron un paso al costado de forma voluntaria, sino que fueron apartados por decisión de la producción.

Fue Rodrígo González quien señaló que también el productor de ‘Arriba mi gente’ ya no continuaría en el programa. “Dicen que al productor también lo han mandado de vacaciones a partir del lunes”, fue así que Gigi Mitre señaló que ambos no habrían tomado la decisión de manera propia.

“Maju ha renunciado porque las han invitado a renunciar. (Ha sido presionada). Obviamente. Ella ha sido presionada para renunciar y tiene lógica”, comentó.

Mitre, además, apuntó a Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla, como factor clave en la crisis. Se refirió a los recientes chats filtrados y a la crítica pública de Salcedo sobre la relación profesional entre su esposa y el productor.

“Con todo lo que está viviendo y con todo lo que está pasando, no todo el mundo tiene la fortaleza para hacerse la graciosita, la chistosita o la que está desconectada de la realidad. O sea, ella es casada, tiene hijos, y lo que se está diciendo de ella no es nada agradable”, sostuvo Mitre al analizar el impacto mediático de la separación.

“Pero lo importante acá es que todo eso salió de la boca de quien es su pareja. Puedo entender que los titulares no le gustan, puedo entender y seguramente hay cosas que no son como han sido, pero lo que ha dejado claro su actual esposo, expareja, es que ya se refería al productor como inescrupuloso, cómo es posible que Latina siga teniendo en sus filas a alguien que no tiene valores... ¿Por qué se refiere a él? ¿Por qué se habla de él? Además, se le preguntó directamente”, agregó la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”. Amor y Fuego.

La situación, comparada por Gigi Mitre con el caso de Melisa Paredes, muestra cómo los escándalos personales pueden precipitar la salida de presentadoras de programas familiares, afectando tanto la imagen del espacio televisivo como la reputación personal de quienes lo conducen.

“Aunque no les guste a muchos la comparación, pero en su momento se vio algo similar con Melisa Paredes y tuvo que salir del programa en el que estaba o la sacaron. O sea, definitivamente es lo que hay. Ahora, mucha gente puede decir:

“Pero si el marido siempre le sacó la vuelta. Puede ser. ¿Nos consta? No. Nosotros lo que hemos visto es del episodio que pasó en el, en el gimnasio, en el spa, pero no sabemos qué hay detrás”, afirmó Mitre.

Maju Mantilla se despide con emotivo mensaje y rechaza rumores

Maju Mantilla, visiblemente conmovida, confirmó su retiro de ‘Arriba mi gente’. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, afirmó durante su discurso de despedida.

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

Explicó que el clima de rumores le hizo imposible seguir al frente del programa: “Yo me siento muy afectada. Venir aquí, este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada”, indicó.

La conductora agradeció a sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes, quienes le ofrecieron respaldo en pantalla. También expresó gratitud al equipo de producción y a la audiencia por los casi tres años de trabajo compartido.

“Esta carga ha llegado acá a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba mi gente’, que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo. Quiero agradecerles... (abraza a Fernando Díaz y Santi Lesmes) Gracias, amigos. Gracias a todo este equipo grandioso. He sido feliz trabajando con ustedes. He aprendido muchísimo. Pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y he tenido que tomar”, indicó Mantilla en su anuncio de despedida.

Fernando Díaz y Santi Lesmes le dan su apoyo incondicional a Maju Mantilla | Latina TV

Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla, fue interceptado por la prensa y pidió que se respete a su familia en medio de la exposición mediática: “Hay un montón de invenciones en la prensa. Yo no he hecho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando”.

El reportero del programa le consultó directamente si él habría querido “dejar en evidencia” a Maju Mantilla. Ante ello, Salcedo respondió con firmeza: “No, en lo absoluto. Yo ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y le pido respeto a mi familia”, dijo el aún esposo de la ex Miss Perú Mundo.