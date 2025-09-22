Perú

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija tras polémica con Maju Mantilla, pero borra publicación: “Siempre a tu lado estaré”

El empresario sorprendió al compartir un video con fotos de su hija y la canción “Tu guardián” de Juanes, pero eliminó la publicación horas después

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Gustavo Salcedo reaparece con su
Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

En medio de los rumores de separación y las constantes especulaciones sobre presuntas infidelidades, Gustavo Salcedo volvió a llamar la atención en redes sociales al dedicar un conmovedor mensaje a su hija con Maju Mantilla.

El empresario, que en los últimos meses ha estado en el ojo público por la crisis matrimonial con la ex Miss Mundo, reapareció con un gesto que muchos interpretaron como una muestra de refugio en su faceta de padre, aunque no dejó de levantar sospechas por la manera en que lo hizo.

Salcedo compartió un video que recopilaba varias fotografías suyas junto a su hija menor, en donde ambos aparecen sonrientes en diferentes momentos familiares. Lo que más llamó la atención fue que en ninguna de esas imágenes incluyó a su aún esposa, borrando cualquier rastro de ella en este tierno homenaje.

Gustavo Salcedo reaparece con su
Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

Para acompañar las postales eligió la canción “Tu guardián” de Juanes, en cuya letra se escucha: “De tus sueños cuidaré, siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida”.

El mensaje fue reforzado con un detalle aún más simbólico: “True love” (amor verdadero), escribió el empresario junto a un emoji de corazón. Sus seguidores interpretaron de inmediato que se trataba de una dedicatoria exclusiva a su hija, dejando fuera de la ecuación a Maju Mantilla, quien sigue siendo su esposa legal, aunque ambos anunciaron tiempo atrás que se encontraban separados.

La publicación no pasó desapercibida. Muchos usuarios destacaron la ternura del mensaje, pero también hubo quienes se preguntaron por qué decidió compartirlo en un momento tan delicado de su relación. Más aún cuando, horas después, Gustavo Salcedo decidió eliminar el video sin dar explicación alguna. El gesto terminó generando aún más dudas sobre lo que realmente ocurre entre él y la madre de sus hijos.

Gustavo Salcedo reaparece con su
Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

Hasta ahora, lo único que se sabe es que, pese a haber anunciado su separación, Salcedo y Mantilla continúan viviendo bajo el mismo techo junto a sus dos hijos. La situación ha sido calificada de contradictoria por parte de algunos comentaristas, ya que ambos se muestran distantes públicamente, pero en lo cotidiano siguen compartiendo el mismo espacio familiar.

Además, Gustavo ha sido señalado de haber expuesto públicamente los detalles de la supuesta infidelidad de Maju, lo que habría afectado su imagen como exconductora de televisión. Estos hechos, según algunos analistas de espectáculos, habrían complicado aún más cualquier intento de reconciliación.

Gustavo Salcedo reaparece con su
Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

Todavía viven juntos

La controversia sobre la relación de la pareja fue comentada también por Magaly Medina, quien aseguró en su programa que, pese a todo, ambos estarían intentando recomponer el vínculo.

Yo creo que los dos están tratando de mantener esa relación de una forma u otra. Con la decisión que ha tomado Maju de dejar y abandonar el programa, el más feliz va a ser el marido, porque ya no va a estar obsesionado, fastidiado, molesto de que ella esté tan cercana, de que esté todos los días mirando a la persona con la que aparentemente ella traicionó su confianza”, señaló la conductora.

Gustavo Salcedo reaparece con su
Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju Mantillaperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como favoritos a adjudicarse el máximo previo individual, conoce todos los detalles de la gala en Francia

A qué hora se entrega

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

El artista sorprendió al público al revelar episodios desconocidos de su vida, incluyendo conflictos familiares, problemas económicos y su lucha emocional frente a las cámaras del popular programa de televisión

El Valor de la Verdad:

Qué se celebra el 22 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza historia, identidad y desafíos contemporáneos

La conmemoración de este día revela hitos que han marcado la cultura, la política y la ciencia peruanas, invitando a reflexionar sobre el legado y las tensiones que configuran la nación actual

Qué se celebra el 22

Ganadores de la Tinka este domingo 21 de septiembre

Como cada domingo, se comparten los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del sorteo 1231

Ganadores de la Tinka este

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 21 de septiembre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad:

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

DEPORTES

A qué hora se entrega

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana