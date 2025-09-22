Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija tras polémica con Maju Mantilla, pero borra publicación: “Siempre a tu lado estaré”

Gustavo Salcedo reaparece con su hija en redes y deja mensaje conmovedor en medio del escándalo con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: IG

En medio de los rumores de separación y las constantes especulaciones sobre presuntas infidelidades, Gustavo Salcedo volvió a llamar la atención en redes sociales al dedicar un conmovedor mensaje a su hija con Maju Mantilla.

El empresario, que en los últimos meses ha estado en el ojo público por la crisis matrimonial con la ex Miss Mundo, reapareció con un gesto que muchos interpretaron como una muestra de refugio en su faceta de padre, aunque no dejó de levantar sospechas por la manera en que lo hizo.

Salcedo compartió un video que recopilaba varias fotografías suyas junto a su hija menor, en donde ambos aparecen sonrientes en diferentes momentos familiares. Lo que más llamó la atención fue que en ninguna de esas imágenes incluyó a su aún esposa, borrando cualquier rastro de ella en este tierno homenaje.

Para acompañar las postales eligió la canción “Tu guardián” de Juanes, en cuya letra se escucha: “De tus sueños cuidaré, siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida”.

El mensaje fue reforzado con un detalle aún más simbólico: “True love” (amor verdadero), escribió el empresario junto a un emoji de corazón. Sus seguidores interpretaron de inmediato que se trataba de una dedicatoria exclusiva a su hija, dejando fuera de la ecuación a Maju Mantilla, quien sigue siendo su esposa legal, aunque ambos anunciaron tiempo atrás que se encontraban separados.

La publicación no pasó desapercibida. Muchos usuarios destacaron la ternura del mensaje, pero también hubo quienes se preguntaron por qué decidió compartirlo en un momento tan delicado de su relación. Más aún cuando, horas después, Gustavo Salcedo decidió eliminar el video sin dar explicación alguna. El gesto terminó generando aún más dudas sobre lo que realmente ocurre entre él y la madre de sus hijos.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que, pese a haber anunciado su separación, Salcedo y Mantilla continúan viviendo bajo el mismo techo junto a sus dos hijos. La situación ha sido calificada de contradictoria por parte de algunos comentaristas, ya que ambos se muestran distantes públicamente, pero en lo cotidiano siguen compartiendo el mismo espacio familiar.

Además, Gustavo ha sido señalado de haber expuesto públicamente los detalles de la supuesta infidelidad de Maju, lo que habría afectado su imagen como exconductora de televisión. Estos hechos, según algunos analistas de espectáculos, habrían complicado aún más cualquier intento de reconciliación.

Todavía viven juntos

La controversia sobre la relación de la pareja fue comentada también por Magaly Medina, quien aseguró en su programa que, pese a todo, ambos estarían intentando recomponer el vínculo.

“Yo creo que los dos están tratando de mantener esa relación de una forma u otra. Con la decisión que ha tomado Maju de dejar y abandonar el programa, el más feliz va a ser el marido, porque ya no va a estar obsesionado, fastidiado, molesto de que ella esté tan cercana, de que esté todos los días mirando a la persona con la que aparentemente ella traicionó su confianza”, señaló la conductora.

