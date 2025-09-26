Herederos del Fonavi ya pueden consultar con DNI si cobran el Reintegro 4

Los herederos de fonavistas fallecidos ya podrán revisar el estado de sus trámites. Si están aprobados, podrán acercarse a cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Como se recuerda, desde el pasado lunes 8 de septiembre los herederos de los fonavistas fallecidos ya pueden acercarse a las oficinas del Banco de la Nación para tramitar el pago del Reintegro 4.

Esto no necesariamente significa que podrán cobrar automáticamente, sino que deberán presentar y registrarse como “herederos de fonavistas fallecidos”. Luego de esto deberán esperar 45 días por si no se presenta otro heredero para continuar con el proceso.

Ahora, ya la Secretaría Técnica ha revelado que los herederos de estos fonavistas ya pueden revisar el estado de su trámite en el Banco de la Nación solo colocando el DNI del fonavista titular a través del siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/.

Según las fechas del cronograma, los herederos pueden acercarse para iniciar su trámite ya desde el pasado 8 de septiembre. - Crédito Banco de la Nación

Consulta para herederos disponible

La Secretaría Técnica del Fonavi ha informado que “se encuentra disponible la consulta para los herederos que han iniciado su trámite de devolución ante el Banco de la Nación, cuyo Fonavista Titular ha sido beneficiario del Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025) (...) del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios".

Para eso solo se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al enlace oficial de la Secretaría Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/

Colocar el tipo de documento y número de DNI (en caso sea este el documento escogido) del fonavista titular fallecido

Resolver el código CAPTCHA

Hacer clic en “Enviar” la consulta y listo.

Como se sabe, este link también sirve para que los herederos revisen el estado de su proceso en los casos de la siguiente devoluciones:

Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025)

Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024)

Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024)

Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024)

Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).

Los herederos ya podrán cobrar el Reintegro 4 del Fonavi, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Publicación de deudos demora 45 días calendario

“Recuerde que la publicación de los deudos que han iniciado trámite ante el Banco de la Nación para el cobro de la devolución del Fonavista Titular fallecido, estará disponible por cuarenta y cinco (45) días calendarios, plazo en el cual si hubiera oposición de alguna persona que considere tener mejor o igual derecho como heredero, deberá presentar ante cualquier oficina el Banco de la Nación el documento que acredite tal condición", informa la Secretaría Técnica.

Sin embargo, una vez finalizado este plazo y siempre que no se haya presentado oposición al trámite presentado, se procederá con la generación de la orden de pago correspondiente a favor del deudo o deudos que se encuentren.

¿Cómo saber si esta orden de pago se ha generado? Para eso debe salir APROBADO en el trámite cuando se consulte por el mismo enlace detallado anteriormente. Con eso será suficiente para “poder acercarse al Banco de la Nación a realizar el respectivo cobro”.

El Reintegro 4 es el nuevo y más actual pago del Fonavo aprobado. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero la Secretaría Técnica también apunta que “finalizado el periodo de presentación de la oposición en cada caso, no se realizarán más registros de deudos para el fonavista titular fallecido”.

Reintegro 4: Todos los detalles

73 mil 739 fonavistas: 62 mil 246 titulares fonavistas vivos y 11 mil 493 titulares fonavistas fallecidos El Reintegro 4 fue aprobado parafonavistas: 62 mil 246 titulares fonavistas vivos y 11 mil 493 titulares fonavistas fallecidos

Se considera a beneficiarios de las listas 1 a la 19 que ya hayan recibido pago anteriormente

Los beneficiarios que se tomaron en cuenta fueron los que tuvieran 68 años (y 89 años para los fallecidos) a la fecha del 31 de julio del 2025

El pago se realiza en el Banco de la Nación desde el jueves 28 de agosto (se pudo empezar a consultar el padrón el miécoles 27 de agosto)

Se destinó un total de S/351 millones 485 mil 598 para estas devoluciones.