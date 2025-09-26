Perú

Herederos del Fonavi ya pueden consultar con DNI si cobran el Reintegro 4

El link oficial para consultar con el DNI del fonavista titular ya se ha activado para los familiares que cobrarán por los fallecidos en el Banco de la Nación

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los herederos de fonavistas fallecidos
Los herederos de fonavistas fallecidos ya podrán revisar el estado de sus trámites. Si están aprobados, podrán acercarse a cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Como se recuerda, desde el pasado lunes 8 de septiembre los herederos de los fonavistas fallecidos ya pueden acercarse a las oficinas del Banco de la Nación para tramitar el pago del Reintegro 4.

Esto no necesariamente significa que podrán cobrar automáticamente, sino que deberán presentar y registrarse como “herederos de fonavistas fallecidos”. Luego de esto deberán esperar 45 días por si no se presenta otro heredero para continuar con el proceso.

Ahora, ya la Secretaría Técnica ha revelado que los herederos de estos fonavistas ya pueden revisar el estado de su trámite en el Banco de la Nación solo colocando el DNI del fonavista titular a través del siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/.

Según las fechas del cronograma,
Según las fechas del cronograma, los herederos pueden acercarse para iniciar su trámite ya desde el pasado 8 de septiembre. - Crédito Banco de la Nación

Consulta para herederos disponible

La Secretaría Técnica del Fonavi ha informado que “se encuentra disponible la consulta para los herederos que han iniciado su trámite de devolución ante el Banco de la Nación, cuyo Fonavista Titular ha sido beneficiario del Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025) (...) del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios".

Para eso solo se deberán seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al enlace oficial de la Secretaría Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/
  • Colocar el tipo de documento y número de DNI (en caso sea este el documento escogido) del fonavista titular fallecido
  • Resolver el código CAPTCHA
  • Hacer clic en “Enviar” la consulta y listo.

Como se sabe, este link también sirve para que los herederos revisen el estado de su proceso en los casos de la siguiente devoluciones:

  • Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025)
  • Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024)
  • Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024)
  • Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024)
  • Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).
Los herederos ya podrán cobrar
Los herederos ya podrán cobrar el Reintegro 4 del Fonavi, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Publicación de deudos demora 45 días calendario

“Recuerde que la publicación de los deudos que han iniciado trámite ante el Banco de la Nación para el cobro de la devolución del Fonavista Titular fallecido, estará disponible por cuarenta y cinco (45) días calendarios, plazo en el cual si hubiera oposición de alguna persona que considere tener mejor o igual derecho como heredero, deberá presentar ante cualquier oficina el Banco de la Nación el documento que acredite tal condición", informa la Secretaría Técnica.

Sin embargo, una vez finalizado este plazo y siempre que no se haya presentado oposición al trámite presentado, se procederá con la generación de la orden de pago correspondiente a favor del deudo o deudos que se encuentren.

¿Cómo saber si esta orden de pago se ha generado? Para eso debe salir APROBADO en el trámite cuando se consulte por el mismo enlace detallado anteriormente. Con eso será suficiente para “poder acercarse al Banco de la Nación a realizar el respectivo cobro”.

El Reintegro 4 es el
El Reintegro 4 es el nuevo y más actual pago del Fonavo aprobado. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero la Secretaría Técnica también apunta que “finalizado el periodo de presentación de la oposición en cada caso, no se realizarán más registros de deudos para el fonavista titular fallecido”.

Reintegro 4: Todos los detalles

  • El Reintegro 4 fue aprobado para 73 mil 739 fonavistas: 62 mil 246 titulares fonavistas vivos y 11 mil 493 titulares fonavistas fallecidos
  • Se considera a beneficiarios de las listas 1 a la 19 que ya hayan recibido pago anteriormente
  • Los beneficiarios que se tomaron en cuenta fueron los que tuvieran 68 años (y 89 años para los fallecidos) a la fecha del 31 de julio del 2025
  • El pago se realiza en el Banco de la Nación desde el jueves 28 de agosto (se pudo empezar a consultar el padrón el miécoles 27 de agosto)
  • Se destinó un total de S/351 millones 485 mil 598 para estas devoluciones.

Temas Relacionados

FonaviFonavi 2025Herederos del FonaviBanco de la Naciónperu-economia

Más Noticias

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

Fonavi: Cerad del Reintegro 4 ya está activo para consultar tu monto con DNI

Los fonavistas del cuarto grupo de reintegro que ya cobraron y que aún no cobran ya pueden revisar el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista

Fonavi: Cerad del Reintegro 4

Cineplanet sobre filtración de datos: “La base de datos no ha sido vulnerada”

La auditoría de seguridad de datos que realizó el cine reveló que no hubo vulneración. Pero, como se sabe, los ‘hackers’ ya no necesitan romper la seguridad digital para sacar datos de clientes

Cineplanet sobre filtración de datos:

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó esta decisión, siete años después de su destitución, luego de que el Poder Judicial declarara nula la destitución del exembajador de Perú en Israel

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así avanza la censura contra

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez revela qué pasó

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y Jared Leto emocionando con respuesta: “El Perú es conocido por la buena comida”

Austin Palao, Karime Scander, Mayra Goñi, Luciana Fuster y más peruanos nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

El adiós a Camucha Negrete, la reina de la comedia y el drama: una trayectoria imparable en la televisión, cine y teatro

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 27

Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025