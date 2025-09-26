Abuelito de 90 años sobrevive tras pasar más de 10 horas atado con alambres y cubierto con pesados sacos tras asalto a su vivienda

Rescatan a adulto mayor que permaneció 10 horas atado y bajo adobes en su vivienda. Fuente: Panamericana Televisión

Un hecho alarmante sacudió recientemente a la población de Puno, cuando un adulto mayor de 90 años fue víctima de un asalto violento dentro de su propia vivienda. Delincuentes ingresaron a su casa, lo maniataron, cubrieron con pesados sacos y lo abandonaron a su suerte durante más de diez horas.

El hombre, identificado como Leonardo Condori Valero, se encontraba en su domicilio en el Centro Poblado San Isidro cuando fue sorprendido por los malhechores. Tras reducirlo con violencia, lo inmovilizaron amarrándole pies y manos con alambres y colocaron adobes y costales sobre su cuerpo, generando una situación que pudo haber concluido con consecuencias fatales.

La crueldad del ataque y el rescate posterior han generado gran preocupación en la ciudadanía. Actualmente, la Policía de Putina investiga el caso, mientras la Municipalidad Provincial ha solicitado reforzar la vigilancia vecinal y denunciar cualquier actividad sospechosa a fin de prevenir delitos similares.

Adulto mayor quedó atrapado bajo sacos y adobes

Según información preliminar, los delincuentes actuaron con extrema violencia: ataron al adulto mayor de pies y manos usando alambres e impidieron cualquier movimiento, y luego lo cubrieron con pesados sacos y adobes de tierra. De esa manera, resultaba prácticamente imposible que pudiera liberarse o pedir auxilio con facilidad.

Leonardo Condori Valero, de 90 años, fue hallado maniatado y cubierto con sacos dentro de su vivienda en Puno. Foto: Composición Infobae Perú

En ese estado, Leonardo Condori Valero permaneció más de diez horas, atrapado debajo de objetos que ponían en peligro su vida. Durante ese lapso, el hombre luchó desesperadamente para pedir ayuda con las pocas fuerzas que conservaba. Vecinos afirmaron que escucharon gritos de “¡Ayuda, ayuda!”, lo que hizo sospechar que ocurría una emergencia dentro de la vivienda.

Las impactantes imágenes difundidas por Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, mostraron el dramático momento en que el anciano pedía socorro. Su voz, débil y casi inaudible debajo de los costales, daba cuenta de la gravedad de la situación. El hallazgo y posterior rescate se convirtieron en un hecho que remeció a toda la comunidad local.

Vecinos y serenos salvaron al adulto mayor

El rescate fue posible gracias a la rápida intervención del personal de Serenazgo de Putina, que se movilizó tras la alerta de los vecinos del sector. “Por algunos gemidos y pedidos de auxilio alertamos al personal de serenazgo”, relató uno de los responsables del operativo de patrullaje a Pachamama Radio.

Al ingresar a la casa, los agentes municipales hallaron al adulto mayor maniatado y cubierto con los sacos pesados. De inmediato procedieron a liberarlo, y constataron que se hallaba en estado crítico como consecuencia de las horas de inmovilidad y la presión ejercida sobre su cuerpo por los objetos.

Personal de Serenazgo de Putina liberó al adulto mayor y lo trasladó de urgencia a un centro de salud. Foto: Composición Infobae Perú

Una vez rescatado, Leonardo Condori Valero fue trasladado con urgencia al establecimiento de salud de Putina, donde recibió atención médica especializada. Fuentes locales informaron que la oportuna intervención evitó que el caso tuviera un desenlace fatal. El anciano permanece bajo observación y los profesionales evalúan las posibles complicaciones derivadas del prolongado encierro y el esfuerzo al intentar liberarse.

Las autoridades municipales indicaron que la Policía de la Comisaría de Putina ya se encuentra a cargo de la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables del asalto y esclarecer las circunstancias en que ingresaron a la vivienda de la víctima. Si bien todavía no se ha confirmado el monto o los bienes sustraídos, la violencia utilizada ha sido calificada como de alta peligrosidad.

Tras los hechos, la Municipalidad Provincial de Putina ha exhortado a la comunidad a colaborar reforzando la seguridad ciudadana. “Seguridad Ciudadana es responsabilidad compartida”, manifestaron en un comunicado, invitando a que los vecinos se mantengan vigilantes y reporten inmediatamente cualquier actividad sospechosa.

Por ahora, la comunidad de Putina permanece consternada por la violencia del ataque sufrido por el adulto mayor. La historia de Leonardo Condori Valero ha generado indignación, pero también muestras de solidaridad y apoyo de vecinos preocupados por su pronta recuperación.