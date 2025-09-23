Alerta por aumento de neumonía y tos ferina en Perú: niños y adultos mayores, los más afectados

Un paciente de tos ferina recibe el tratamiento de parte del personal de salud en un hospital del norte del Perú. (Crédito: Andina)

El incremento de casos de neumonía y tos ferina en Perú mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y especialistas, quienes han advertido sobre brotes activos y una cobertura de vacunación insuficiente, especialmente en regiones amazónicas y en la costa norte. Esta situación afecta sobre todo a niños menores de cinco años y adultos mayores, los grupos con mayor riesgo ante la expansión de estas enfermedades.

El Centro Nacional de Epidemiología notificó, hasta junio de 2025, un total de 1.044 casos de tos ferina, de los cuales 783 se confirmaron, lo que representa un aumento considerable respecto de años recientes. Durante el mismo periodo, se registraron 9.015 episodios de neumonía, cifra que revela un crecimiento del 29,7% frente al año anterior.

La distribución geográfica evidencia que los principales brotes se concentran en las regiones amazónicas de Loreto y Ucayali, mientras que Lambayeque y Lima destacan en la costa norte como zonas de mayor incidencia. En Lima Metropolitana, los distritos con alta densidad poblacional, humedad y exposición a la contaminación vehicular muestran un panorama especialmente riesgoso.

Tos ferina sigue matando a niños en Datem del Marañon: cuatro menores fallecieron en los primeros días de agosto. Foto: Andina

El infectólogo Marco Antonio Montiel, de SANNA Clínica San Borja, explicó que la situación es especialmente crítica para las comunidades indígenas y adultos mayores con patologías crónicas, quienes, junto a la población infantil, constituyen los grupos de mayor vulnerabilidad frente al avance de la neumonía y la tos ferina.

Factores detrás del aumento de casos y baja vacunación

La baja cobertura de vacunación es el principal factor detrás del crecimiento de casos. Según el especialista, la protección contra la tos ferina a nivel nacional apenas alcanza el 80%, pero en departamentos como Loreto, Ucayali y Lima, este porcentaje cae por debajo del 77%. El Dr. Montiel subrayó que la inmunización no solo es necesaria para los niños, sino también para adultos y adultos mayores, ya que estos últimos pueden convertirse en portadores asintomáticos y transmitir la enfermedad a los más pequeños.

Además, la protección insuficiente frente a neumococo e influenza entre mayores de 60 años eleva el riesgo de complicaciones y mortalidad. El especialista atribuyó el repunte de casos a una combinación de bajas tasas de vacunación, hacinamiento, contaminación atmosférica y la tardanza en la respuesta estatal.

Neumonía infantil en Ayacucho: Alertan incremento de casos en menores de cinco años| Andina

Características clínicas y riesgos de la tos ferina y neumonía

La neumonía consiste en una infección que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, que pueden llenarse de líquido o pus. Sus causas incluyen bacterias, virus y hongos, mientras que los síntomas abarcan tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad respiratoria. Su gravedad depende de la edad, el estado de salud general y el agente causal, resultando un riesgo significativo para niños y adultos mayores.

En el caso de la tos ferina (pertussis), se trata de una enfermedad bacteriana sumamente contagiosa que afecta vías respiratorias y se distingue por ataques de tos intensa y prolongada, seguidos de un sonido agudo al inhalar. Los síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado común, pero evolucionan hacia accesos de tos severos, que pueden provocar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños. Ambas enfermedades se pueden prevenir a través de la vacunación y mejoras en las condiciones de higiene y salud pública.

La tos ferina representa un riesgo elevado para niños menores de cinco años, quienes conforman uno de los grupos más vulnerables ante las infecciones respiratorias agudas. (Composición Infobae)

La vacunación como medida de prevención

Frente al incremento de casos, el Dr. Montiel recomendó ampliar la cobertura de vacunación en niños, gestantes y adultos mayores, así como mejorar el acceso a servicios de salud en las comunidades rurales e indígenas. Señaló también la necesidad de implementar intervenciones ambientales que disminuyan la exposición a contaminantes y garanticen viviendas con ventilación adecuada. Enfatizó que la protección de los adultos resulta fundamental para evitar que sean fuente de contagio para los más vulnerables.

“No podemos ver las cifras de vacunación solo en niños. Los adultos y adultos mayores también deben estar protegidos. En el caso de la tos ferina, son un reservorio silencioso que contagia a los más pequeños; y frente a la neumonía o influenza, el riesgo de muerte en mayores de 60 años es considerable. (...) Estamos en un punto de quiebre. Si no reforzamos urgentemente la vacunación y el acceso a la salud, el país seguirá enfrentando brotes recurrentes de enfermedades respiratorias que ponen en riesgo a nuestras poblaciones más vulnerables”, concluyó el Dr. Montiel.

Una enfermera de la unidad médica del Cerro El Agustino fue registrada al vacunar a una residente del sector, contra la gripe y la neumonía, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo