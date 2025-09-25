Tragedia en Moquegua: choque de minivan donde viajaban músicos de la ‘Muñequita Flor’ de Bolivia deja al menos 14 muertos

Tragedia en la carretera Puno – Moquegua: choque múltiple deja más de 10 muertos, músicos bolivianos entre las víctimas| Andina

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 24 de septiembre en la carretera que une Puno y Moquegua provocó más de 10 personas fallecidas, incluidos integrantes de un grupo musical boliviano. El siniestro se produjo cerca del cruce hacia Desaguadero, en el sur de Perú, en un tramo de alta circulación y escasa visibilidad, de acuerdo con Andina.

Las investigaciones preliminares señalan que una minivan de pasajeros de la empresa Termales, que iba en dirección a Moquegua, impactó contra un tráiler que transportaba cal hacia Juliaca.

Un tercer vehículo, un tráiler de cama baja estacionado con maquinaria pesada en la vía, habría dificultado la circulación y propiciado la colisión múltiple, según detalló Andina.

Tras el choque, los servicios de emergencia acudieron al lugar y rescataron al menos 14 cuerpos de las víctimas mortales, mientras que los heridos fueron derivados de inmediato a la posta de salud de Titire.

Ambulancias de San Antonio, Carumas y Samegua colaboraron en el traslado, mientras la oscuridad en la zona complicó las tareas de búsqueda.

Este jueves, se retomaron los trabajos para trasladar los restos a la morgue local. Las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas ni la identidad de todos los afectados, pero la Policía Nacional del Perú mantiene las diligencias en la zona para esclarecer las responsabilidades.

Banda musical entre las víctimas mortales

Entre los ocupantes de la combi se encontraban integrantes de la agrupación musical boliviana ‘La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia’, o también conocida como ‘La Muñequita Flor’, quienes se dirigían a una presentación en la provincia de Candarave, región Tacna, según informó Exitosa Noticias. El grupo había partido desde Juliaca y tenía previsto presentarse en vivo la misma noche.

Hasta el momento, el conductor del tráiler rojo, identificado como Percy E. Itusaca M., de 29 años y natural de Puno, fue intervenido por la policía como parte de la investigación oficial.

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y determinar las causas precisas del accidente.

Lista de heridos

La Dirección Regional de Salud de Moquegua informó que cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Puesto de Salud Puente Bello y luego trasladados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para recibir atención especializada.

Los lesionados fueron identificados como:

Jove Condori Rony Denilson (26) – TEC leve y fractura de húmero.

Huahuasoncco Gutiérrez Bush Aderly (23) – TEC moderado y fractura costal.

Capa Gonez Juan Hilario (28) – TEC moderado y fractura de base de cráneo (presuntivo).

Jihuallanca Bustinza Edward Rene (52) – TEC leve y dolor toráxico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico.

Canales de emergencia

Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) – Línea 106 El SAMU brinda atención médica prehospitalaria gratuita. Marca 106 desde cualquier teléfono fijo o móvil en Perú para solicitar ambulancias y socorro médico.

Policía Nacional del Perú (PNP) – Línea 105 Ante accidentes, la PNP ofrece asistencia y controla el tránsito en el lugar del hecho. Llama al 105 para reportar incidentes y solicitar presencia policial.

Bomberos y Cuerpos de Bomberos Voluntarios – Línea 116 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias, rescates y control de incendios.