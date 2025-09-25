Perú

Tragedia en Moquegua: choque de minivan donde viajaban músicos de la ‘Muñequita Flor’ de Bolivia deja al menos 14 muertos

El siniestro involucró a una minivan y dos camiones de carga en un tramo de la vía con poca visibilidad, mientras la reconocida banda boliviana se dirigía a un concierto en la provincia de Candarave

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Tragedia en la carretera Puno
Tragedia en la carretera Puno – Moquegua: choque múltiple deja más de 10 muertos, músicos bolivianos entre las víctimas| Andina

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 24 de septiembre en la carretera que une Puno y Moquegua provocó más de 10 personas fallecidas, incluidos integrantes de un grupo musical boliviano. El siniestro se produjo cerca del cruce hacia Desaguadero, en el sur de Perú, en un tramo de alta circulación y escasa visibilidad, de acuerdo con Andina.

Las investigaciones preliminares señalan que una minivan de pasajeros de la empresa Termales, que iba en dirección a Moquegua, impactó contra un tráiler que transportaba cal hacia Juliaca.

Un tercer vehículo, un tráiler de cama baja estacionado con maquinaria pesada en la vía, habría dificultado la circulación y propiciado la colisión múltiple, según detalló Andina.

Tras el choque, los servicios de emergencia acudieron al lugar y rescataron al menos 14 cuerpos de las víctimas mortales, mientras que los heridos fueron derivados de inmediato a la posta de salud de Titire.

Tragedia en la carretera Puno
Tragedia en la carretera Puno – Moquegua: choque múltiple deja más de 10 muertos, músicos bolivianos entre las víctimas| Andina

Ambulancias de San Antonio, Carumas y Samegua colaboraron en el traslado, mientras la oscuridad en la zona complicó las tareas de búsqueda.

Este jueves, se retomaron los trabajos para trasladar los restos a la morgue local. Las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas ni la identidad de todos los afectados, pero la Policía Nacional del Perú mantiene las diligencias en la zona para esclarecer las responsabilidades.

Banda musical entre las víctimas mortales

Entre los ocupantes de la combi se encontraban integrantes de la agrupación musical boliviana ‘La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia’, o también conocida como ‘La Muñequita Flor’, quienes se dirigían a una presentación en la provincia de Candarave, región Tacna, según informó Exitosa Noticias. El grupo había partido desde Juliaca y tenía previsto presentarse en vivo la misma noche.

Hasta el momento, el conductor del tráiler rojo, identificado como Percy E. Itusaca M., de 29 años y natural de Puno, fue intervenido por la policía como parte de la investigación oficial.

Tragedia vial en Puno deja
Tragedia vial en Puno deja más de 10 muertos, miembros del grupo boliviano ‘Muñequita Flor’ entre las víctimas| Andina

El caso permanece bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y determinar las causas precisas del accidente.

Lista de heridos

La Dirección Regional de Salud de Moquegua informó que cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Puesto de Salud Puente Bello y luego trasladados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para recibir atención especializada.

Los lesionados fueron identificados como:

  • Jove Condori Rony Denilson (26) – TEC leve y fractura de húmero.
  • Huahuasoncco Gutiérrez Bush Aderly (23) – TEC moderado y fractura costal.
  • Capa Gonez Juan Hilario (28) – TEC moderado y fractura de base de cráneo (presuntivo).
  • Jihuallanca Bustinza Edward Rene (52) – TEC leve y dolor toráxico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico.

Canales de emergencia

  • Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) – Línea 106 El SAMU brinda atención médica prehospitalaria gratuita. Marca 106 desde cualquier teléfono fijo o móvil en Perú para solicitar ambulancias y socorro médico.
  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Línea 105 Ante accidentes, la PNP ofrece asistencia y controla el tránsito en el lugar del hecho. Llama al 105 para reportar incidentes y solicitar presencia policial.
  • Bomberos y Cuerpos de Bomberos Voluntarios – Línea 116 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias, rescates y control de incendios.

Temas Relacionados

MoqueguaPunoaccidente de tránsitoBoliviaMuñequita Florperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

El alcalde de Lima volvió a declarar que Washington evalúa presentar una queja diplomática al Perú por la demora en la implementación del proyecto

Rafael López Aliaga insiste en

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

La trujillana reveló en ‘América Hoy’ que se enteró en vivo de una nueva denuncia presentada por el padre de sus hijos.

Pamela López acusa a Pamela

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

El estado del tiempo en

Choferes baleados en una sola noche en SJL: Transportes Huáscar y línea 57 de Las Flores son víctimas de extorsionadores

Al menos cuatro empresas de transporte público fueron atacadas en las últimas horas, con saldo de heridos, incluido un menor de edad. Tres de estos atentados ocurrieron en San Juan de Lurigancho

Choferes baleados en una sola

Defensa de la familia de Jefferson Farfán se reafirma y acusa a ‘Cri Cri’ de burlarse del proceso legal

El abogado de la joven denunciante recuerda que el caso sigue en apelación y pide respeto a la familia afectada.

Defensa de la familia de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga insiste en

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acusa a Pamela

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Defensa de la familia de Jefferson Farfán se reafirma y acusa a ‘Cri Cri’ de burlarse del proceso legal

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming: “Gracias por los momentos hermosos”

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Zully revela que haría si Kick deja de pagar en stream: “Vendo papas en el mercado”

DEPORTES

Facundo Callejo en exclusiva con

Facundo Callejo en exclusiva con Infobae: la irrupción goleadora en Cusco FC, su conexión inmediata con Perú y una mirada a Universitario

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Eddie Fleischman criticó a Manuel Barreto por aceptar ser DT de la selección peruana: “Quiso agarrar el puesto a cualquier precio”

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”