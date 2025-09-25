Perú

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

La viuda del exgerente municipal declaró que su esposo se sentía amenazado por personas involucradas en el caso de corrupción que enfrentaba, entre ellas López Aliaga. Afirmó temer por su seguridad y pidió protección

Por Luis Paucar

Fuente: RPP

La viuda de José Miguel Castro, exgerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y testigo principal en el juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), declaró ante el Ministerio Público que su esposo se sentía amenazado por personas que podrían verse afectadas por el proceso que enfrentaba, entre ellas el actual burgomaestre Rafael López Aliaga.

Según su testimonio al que accedió este jueves el diario La República, Paula Maguiña afirmó que el exfuncionario le expresó su preocupación por las consecuencias del juicio relacionado con los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS.

Castro era una figura clave en este caso de corrupción, tenía la intención de convertirse en colaborador eficaz y enfrentaba un pedido fiscal de 25 años de prisión. “Nunca me dijo que tenía enemigos que le querían hacer daño físicamente, pero siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño”, declaró la viuda.

Ante la consulta sobre nombres específicos, respondió: “Alguna vez me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso. El único que recuerdo es del alcalde López Aliaga”.

López Aliaga acusó públicamente a Villarán de estar vinculada con la muerte de Castro, mientras que la exalcaldesa negó cualquier beneficio con su fallecimiento

También hizo una mención general a medios de comunicación: “De las empresas, eran de los medios, canal 4 o 5. Pero no recuerdo bien. No podría especificar”.

Maguiña reiteró que no ha recibido amenazas, aunque manifestó que se siente en peligro. “Quisiera protección para mí y para mis hijos. Hemos salido de casa frente a un evento de esta naturaleza. Y si cabe la posibilidad de que esto haya sido un homicidio, creo que toca que nos protejan”, señaló.

El día en que Castro fue hallado sin vida, en junio pasado, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez indicó que esta muerte “debe ser una alerta para que los procesos de gran corrupción se realicen de forma más oportuna y continua”.

Por su parte, el burgomaestre afirmó que se trató de un homicidio y vinculó directamente a Villarán, pese a que ella ha sostenido que esta muerte “no le conviene al proceso” judicial que enfrenta, ya que “había cosas que él sí sabía con mayor detalle”.

“A nadie, ni a mí, ni a ninguna de las personas que están en este proceso y que vamos a entrar a juicio oral, le puede servir la muerte temprana y tan dolorosa, en condiciones tan difíciles, como la que le ocurrió a José Miguel Castro hace poco”, declaró la exalcaldesa.

La investigación policial concluyó que Castro murió por suicidio y descartó la participación de terceros

Durante un acto oficial realizado este martes, López Aliaga volvió a pedir a Villarán que se declare “culpable de una vez”, ya que “hay un chico asesinado por conocerla”.

Investigación policial

No obstante, la investigación policial concluyó que el exgerente municipal murió por suicidio y descartó la intervención de terceros, según un documento publicado por el portal de investigación Epicentro TV.

El informe oficial señala como causa de muerte la “sección completa traumática de arteria carótida y otras inertes, traumatismo cervical abierto compatible con cuchillo filo y hoja, ruptura traqueal y asfixia por traumatismo”.

Para el juicio de Villarán, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha admitido recibir el testimonio de 378 personas, entre los que se encuentran el brasileño Jorge Barata, exjefe de Odebrech en Perú, además de excongresistas, exministros, actores y cantantes nacionales.

