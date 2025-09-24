Rafael López Aliaga sobre Susana Villarán: “Que no sea cínica, por su culpa hay peajes en Lima Norte, Sur y Centro”

l alcalde de Lima aseguró que defender a la ciudad de actos de corrupción es parte de su labor y recordó los presuntos aportes ilícitos que la exalcaldesa habría admitido. (Crédito: Latina Noticias)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a responder a la exalcaldesa Susana Villarán luego de que esta, en entrevista con RPP, le pidiera “ocuparse más de los asuntos de Lima” tras el inicio de su juicio oral por presuntos aportes ilícitos de constructoras brasileñas. En declaraciones para Latina Noticias, el burgomaestre capitalino calificó a Villarán de “cínica” y aseguró que defender a la Municipalidad frente a presuntos actos de corrupción también forma parte de sus responsabilidades.

“Es un asunto de la ciudad, justamente ver que no le roben a la Municipalidad de Lima. Que no sea cínica. Ella no podía recibir dinero siendo alcaldesa, funcionaria pública, de dos proveedores del Estado como Odebrecht, Montero y otras empresas corruptas”, manifestó López Aliaga.

“Que no sea cínica”: López Aliaga responde a Villarán en inicio de juicio oral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Peajes en Lima y presuntos sobornos

El alcalde reiteró que las decisiones tomadas durante la gestión de Villarán han dejado consecuencias que hasta hoy afectan a los limeños, como el establecimiento de peajes en distintas zonas de la capital.

“Por culpa de ella hay peajes en Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro. Es trabajo municipal defender a la Municipalidad de Lima de tanta fechoría”, subrayó el alcalde de Lima notablemente indignado.

Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre” - MML

Asimismo, recordó las declaraciones públicas en las que la propia Villarán habría admitido haber recibido aportes de empresas brasileñas. “La señora fue al programa de Luca, está en YouTube por si acaso, donde declara: ‘Yo he recibido 12 millones de dólares de empresas corruptas tipo Odebrecht’. ¿Qué más? Muerto el pollo, ya hubo declaración de parte, relevo de prueba”, sostuvo.

López Aliaga insistió en que no se trata de un tema ajeno a su gestión municipal. “¿Cómo no va a ser interés municipal?”, cuestionó, reafirmando que seguirá pronunciándose sobre un caso que, según dijo, afecta directamente a la ciudad y a los limeños.

López Aliaga insiste en críticas a Villarán: “Por culpa de ella hay peajes en Lima”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Declárese culpable mañana”

El pasado lunes 22 de septiembre, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dirigió un mensaje público a la exalcaldesa Susana Villarán, a pocas horas de iniciarse el juicio oral en su contra por los presuntos aportes millonarios de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014.

Durante un acto realizado en el distrito de Ate, la autoridad edil instó a Villarán a que se declare “culpable mañana mismo”, al hacer referencia a la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal, colaborador eficaz y principal testigo del caso de corrupción en el que también estaba involucrado.

Fuente: Canal N

“Han matado al gerente general de la Villarán. Por favor, eso no es casualidad, porque era el testigo principal del juicio que empieza mañana de esta delincuente. Treinta años de cárcel, por lo menos”, expresó el alcalde capitalino. “Yo le mando un mensaje a la señora Villarán desde acá. El señor Castro está muerto por su culpa. Si Castro no la conocía a usted, estaría vivo. Si ese chico no entraba a la muni de Lima, estaría vivo”, agregó.

En otro momento, López Aliaga exigió que la exalcaldesa asuma responsabilidad penal por los hechos imputados. “En honor, en memoria a Castro, que era su gerente general, su persona de mayor confianza, ¿sabe qué? Declárese culpable mañana mismo y nos va a ahorrar más de seis mil millones de dólares de toda la porquería que ha armado usted. Limpie, limpie su conciencia, diga la verdad: Yo recibí coima. Y se acabó el juicio, mañana se acaba toda esta mafia. Y los peajes se vienen abajo también”, indicó.

JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML

“Solo el y yo sabíamos de los aportes”

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se pronunció este martes sobre la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y figura clave en el proceso judicial que enfrenta por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS.

En una entrevista concedida a RPP, Villarán lamentó el deceso de Castro, quien fue encontrado sin vida en su vivienda de Miraflores en junio pasado, en circunstancias que aún se investigan. “Solo él y yo sabíamos de los aportes”, declaró, al señalar que ningún otro implicado en el caso tenía conocimiento ni responsabilidad sobre esos fondos.

Fuente: RPP

Al ser consultada sobre si aceptó aportes para financiar la campaña contra la revocatoria y su posterior intento de reelección en la alcaldía de Lima, Susana Villarán reconoció haber recibido dinero. “Sí, fue una suma importante de dinero, muy lejos de esa exorbitante suma de once millones”, declaró, al referirse a los montos que forman parte de la investigación judicial en su contra.