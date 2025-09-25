Perú

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

La exalcaldesa afirmó que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas y negó haber favorecido a Odebrecht y OAS a cambio de aportes, pese a admitir que recibió financiamiento. La Fiscalía solicita 29 años de prisión en su contra

Por Luis Paucar

Guardar
Susana Villarán sostirne que la juzgan porque no gobernó para los poderosos | Canal N

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014), quien enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión por presuntamente haber recibido millonarios aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, afirmó este miércoles que su juicio tiene motivaciones políticas, ya que “no hizo un gobierno a favor de los poderosos”.

En breves declaraciones a la prensa en los exteriores del Poder Judicial durante el segundo día del proceso, Villarán cuestionó la acusación del Ministerio Público y afirmó que, junto a su defensa, desmontará los cargos.

“Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal, el procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac: más de dos mil quinientas familias que recibieron compensaciones justas justamente para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en el 2009”, señaló.

“El 65 % de los peajes de Lima los entregó Castañeda en el 2009. Y negoció una tarifa que se iba a ir incrementando periódicamente después de mi gestión, en la adenda número dos. Quiero dejarlo claro”, agregó.

l alcalde de Lima aseguró que defender a la ciudad de actos de corrupción es parte de su labor y recordó los presuntos aportes ilícitos que la exalcaldesa habría admitido. (Crédito: Latina Noticias)

Castañeda, tres veces alcalde de Lima, es el mentor político del actual burgomaestre Rafael López Aliaga y lideró Solidaridad Nacional, agrupación que luego cambió su nombre a Renovación Popular.

Villarán mencionó además que le parece positivo que Leão Pinheiro, expresidente de OAS, y Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, “lleguen y que hablen” ante el tribunal. “Vamos a desbaratar uno por uno los cargos”, zanjó.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, Villarán pactó con Odebrecht y le otorgó la concesión del cobro de peajes en grandes vías de Lima a cambio de que la empresa le entregue “un pago ilícito de tres millones de dólares”.

También señaló que la administración de la exalcaldesa intentó beneficiar directamente a OAS con la firma de una adenda que amplió a cuatro décadas la administración de una gran vía con túneles y peajes, sin contar con el respaldo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esta adenda y, como ocurrió con Odebrecht, se firma sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con un incumplimiento de un requisito legal en relación con las asociaciones público-privadas”, sostuvo.

Detalles del proceso

El tribunal ha admitido recibir el testimonio de 378 testigos ofrecidos por el Ministerio Público, entre los que se encuentran Barata, además de excongresistas, exministros, actores y artistas peruanos.

Poco antes del inicio de la audiencia de instalación del juicio, Villarán ratificó que sí recibió financiación de Odebrecht y OAS, pero dijo que lo hizo porque “había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas”.

Reconoció públicamente haber recibido dinero
Reconoció públicamente haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para financiar campañas, pero afirmó que lo hizo “porque había mucho en juego”

“Había que dar ese paso. Yo lo di”, aseguró antes de remarcar que solo ella y su entonces general municipal, José Miguel Castro, principal testigo del caso que murió en su vivienda familiar en junio pasado en circunstancias todavía no esclarecidas, supieron de esos aportes.

A pesar de ello, la exalcaldesa aseguró que probará en el juicio que no es responsable de los cargos que se le imputan.

Antes del inicio de la audiencia de apertura del juicio, el fiscal Pérez declaró a periodistas que el tribunal debería realizar audiencias diarias para acelerar el proceso y Villarán admitir su responsabilidad penal. “Si ella quiere hacerle bien al país, que ahorre este juicio y que solo se discuta la pena”, sostuvo.

Al término de la sesión, el tribunal informó que la siguiente sesión se desarrollará el próximo 6 de octubre, con los alegatos de la Procuraduría y la exposición de la defensa de la exalcaldesa. 

Temas Relacionados

Susana VillaránOASLuis Castañeda Lossioperu-politica

Más Noticias

Indignación por nuevo caso de discriminación: hombre iracundo lanza insultos a joven que pasó cerca de él sin pedir permiso

Este incidente discriminatorio ocurre solo días después de que la influencer Alejandra Argumedo protagonizara un episodio similar en el Metropolitano de Lima, donde emitió insultos racistas hacia los pasajeros

Indignación por nuevo caso de

Aeropuerto de Jaén volverá a operar el 29 de septiembre tras más de dos años cerrado, anuncia el MTC

Reactivación del terminal aéreo traerá beneficios comerciales y turísticos a Cajamarca y el nororiente peruano

Aeropuerto de Jaén volverá a

La película más popular en Netflix Perú HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

La película más popular en

Más allá de la masa muscular: otros beneficios de la creatina para el metabolismo, el cerebro y la longevidad

Reducir la creatina a un mero aliado para ganar músculo no hace justicia a su potencial real en la salud integral

Más allá de la masa

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

El premier Eduardo Arana confirmó la reconciliación con el alcalde de Lima y anunció que la información sobre el proyecto se mantendrá reservada hasta tomar una decisión final, con el fin de evitar la politización

Gobierno confirma reconciliación con Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno confirma reconciliación con Rafael

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

ENTRETENIMIENTO

La película más popular en

La película más popular en Netflix Perú HOY

Leslie Shaw rompe el silencio y promete una respuesta sin filtros a Micheille Soifer en Magaly TV La Firme esta noche

Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

Pamela López aclara rumores sobre convivencia con Paul Michael: “Mis hijos aún no saben que tenemos una relación”

La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 24

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025