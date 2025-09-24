Perú

Juicio a Susana Villarán: exalcaldesa asegura que se le juzga por “no gobernar a favor de los poderosos”

La exalcaldesa de Lima defendió su gestión frente a las acusaciones de la fiscalía y aseguró que los contratos de peajes fueron renegociados para beneficiar a miles de familias, no a empresas privadas

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta un juicio oral por presuntos aportes irregulares en campañas políticas y decisiones vinculadas a concesiones de peajes. La exburgomaestre asegura que la acusan por no haber favorecido a élites económicas y niega haber integrado una red criminal. | Canal N

La primera sesión del juicio oral contra la exalcaldesa capitalina, Susana Villarán, se instaló con la participación del fiscal José Domingo Pérez y del procurador público. La acusación fiscal incluye supuestos pagos ilícitos recibidos de constructoras brasileñas a cambio de modificar contratos de peajes.

Durante la audiencia, Villarán se dirigió a los magistrados para cuestionar el enfoque de la investigación y sostuvo que su administración priorizó a los sectores más vulnerables. La exautoridad recalcó que se intenta desconocer las medidas sociales que implementó durante su gestión en la Municipalidad de Lima.

Antecedentes del caso

Juicio oral a Susana Villarán
Juicio oral a Susana Villarán por recibir dinero de Odebrecht

El proceso judicial contra Susana Villarán se enmarca dentro de las investigaciones por el caso Lava Jato, que en el Perú alcanzó a diversos líderes políticos. La fiscalía sostiene que empresas como Odebrecht y OAS financiaron campañas electorales a cambio de beneficios en obras y concesiones municipales.

En el caso de Villarán, el Ministerio Público indica que recibió aportes para la campaña del “No” en la revocatoria de 2013 y para su postulación en 2014. Estas transferencias habrían estado vinculadas a decisiones contractuales relacionadas con peajes en la capital.

El Ministerio Público solicita una pena de hasta 29 años de prisión por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita y lavado de activos. La defensa de la exalcaldesa rechaza estas imputaciones y asegura que demostrará la legalidad de sus actos de gobierno.

Señalamientos por los contratos de peajes

Fiscalía solicitó adelanto de audiencia
Fiscalía solicitó adelanto de audiencia contra Susana Villarán. | Andina

En su intervención, Villarán recordó que el contrato de concesión de peajes se firmó en 2009 bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio. Dicho acuerdo entregaba el 65% de los ingresos generados en las vías a una empresa privada, situación que, según la exburgomaestre, su gestión buscó corregir.

Explicó que durante su mandato se renegoció el contrato y que más de 2.500 familias de la margen izquierda del río Rímac recibieron compensaciones económicas. La exfuncionaria afirmó que las variaciones tarifarias cuestionadas por el Ministerio Público se encontraban en la adenda número dos y que estas se aplicarían después de que dejara el cargo.

Respuesta ante acusaciones de organización criminal

La Fiscalía atribuye a Villarán la pertenencia a una presunta organización criminal dedicada a recibir financiamiento ilegal de constructoras extranjeras. Frente a este cargo, la exalcaldesa respondió que su defensa desmontará cada punto de la acusación.

Indicó que presentará pruebas para refutar la tesis fiscal y aclaró que ningún miembro de su equipo actuó al margen de la ley. “Nosotros vamos a desbaratar uno por uno los elementos de esta organización”, expresó al salir de la audiencia en medio de un fuerte cerco de periodistas.

Señalamientos contra el “tumulto mediático”

Exalcaldesa de Lima Susana Villarán
Exalcaldesa de Lima Susana Villarán | Foto: Agencia Andina

Villarán denunció que el proceso se desarrolla bajo presión mediática, lo cual, a su juicio, afecta la percepción ciudadana. Señaló que el debate público alrededor del caso ha puesto más atención en titulares que en los aspectos jurídicos de fondo.

La exburgomaestre manifestó que se siente expuesta a un juicio paralelo en la opinión pública. “Aquí se me está juzgando por no haber gobernado a favor de los poderosos”, subrayó, al tiempo que rechazó que los contratos renegociados respondieran a intereses privados.

Continuidad del proceso judicial

La fiscalía solicita hasta 29 años de prisión para Villarán por delitos vinculados a cohecho y lavado de activos. La etapa actual del juicio oral contempla la presentación de pruebas y la declaración de testigos clave, entre ellos representantes de las constructoras brasileñas.

Las audiencias se prolongarán durante las próximas semanas con la participación de los abogados de las partes involucradas. El tribunal deberá valorar los alegatos antes de pasar a la fase de análisis de pruebas documentales y testimoniales.

Temas Relacionados

Susana VillaránPoder JudicialOdebrechtperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Tal y como pasó la pasada temporada, este encuentro podría marcar el destino de cada equipo a final de temporada. Ganar en una obligación. Conoce la programación de este partidazo

Sporting Cristal vs Universitario: día,

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Áncash

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú: se registró un sismo

Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

La visita de Pamela López a América Hoy provocó un intenso debate en el set, luego de que se le cuestionara públicamente la decisión de la influencer de no hablar abiertamente con sus hijos sobre su relación

Leysi Suárez cuestiona a Pamela

Tilsa Lozano confronta a Ruby Palomino por ‘justificar’ a influencer que tuvo expresiones racistas en el Metropolitano

La postura analítica de Ruby Palomino generó molestia en Tilsa Lozano, quien reclamó un mensaje más contundente contra los actos de racismo y remarcó la importancia de rechazar toda forma de discriminación.

Tilsa Lozano confronta a Ruby

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: River Plate luchará contra Palmeiras por su pase a las semifinales de la Copa Libertadores; mientras que Mineiro, Bolívar, Once Caldas e Independiente del Valle harán los suyo en la Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 24
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Defensoría del Pueblo propone

La Defensoría del Pueblo propone castigar los discursos de odio: Josué Gutiérrez no descarta que candidatos para las elecciones del 2026 sean sancionados

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Waldemar Cerrón propone ley para otorgar pensión vitalicia y beneficios sociales a deportistas con laureles nacionales e internacionales

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva, presidente de Brasil: Estos son los temas que abordaron

ENTRETENIMIENTO

Leysi Suárez cuestiona a Pamela

Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

Tilsa Lozano confronta a Ruby Palomino por ‘justificar’ a influencer que tuvo expresiones racistas en el Metropolitano

Sergio Galliani enternece las redes al presentar a sus hijas mellizas en una escapada familiar: “Mis hermosas”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Universitario: día,

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia