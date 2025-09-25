Perú

Transportistas marchan rumbo al Congreso: reclaman seguridad a un día del asesinato de un compañero

La manifestación ha reunido a representantes de al menos tres rutas gestionadas por Huáscar

Un contingente de conductores de la empresa Huáscar que forman parte de la línea cincuenta y siete, inició en la mañana de hoy una marcha pacífica por la avenida 9 de octubre en dirección al Congreso de la República. La protesta surge luego de que uno de los choferes de la línea fuera baleado el día anterior, hecho que ha provocado preocupación y malestar entre los transportistas.

La manifestación ha reunido a representantes de al menos tres rutas gestionadas por Huáscar, quienes han decidido movilizarse en respuesta a una serie de ataques que han afectado tanto la integridad física como la vida de varios trabajadores del sector. Los conductores aseguran que la situación de inseguridad ha escalado hasta nivelar un clima de temor permanente entre quienes operan diariamente en el transporte urbano.

La protesta cuenta con la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú, que han colocado un cerco a lo largo de la avenida para frenar el avance del grupo de manifestantes. Los agentes se mantienen atentos a la evolución de la marcha y han instado a los transportistas a evitar interrupciones del tránsito vehicular en la zona.

Disparan contra bus de la “Línea 41” en Villa El Salvador y dejan carta extorsiva - Buenos Días Perú

Los manifestantes reclaman protección y garantías para ejercer su trabajo, tras denunciar numerosos atentados contra unidades y personas identificadas con las líneas afectadas. “La Constitución nos ampara, tenemos derecho a trabajar dignamente”, expresó uno de los chóferes que participaba en la movilización.

En las próximas horas, la línea 23 ha anunciado que se unirá a la manifestación, con la intención de aumentar la presión frente a las autoridades legislativas. El grupo ampliado planea dirigirse también por la avenida Abancay, reforzando el pedido de atención inmediata al Congreso de la República.

Según los organizadores, el objetivo de la marcha es visibilizar la problemática de la inseguridad y exigir respuestas concretas al Parlamento, así como la implementación de medidas de protección para los trabajadores del rubro. “Estamos cansados de ver compañeros heridos y, en algunos casos, fallecidos por causa de estos atentados cometidos por extorsionadores”, indicó un dirigente del grupo.

El crimen ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Arequipa, donde un colectivero fue asesinado dentro de su auto por un sujeto que subió como pasajero. La Policía ya investiga el caso. Youtube: 24 Horas

La situación se mantiene en desarrollo, con una convocatoria que podría incrementarse en el transcurso del día a medida que más líneas suman su apoyo a la protesta y el tránsito en la zona permanece condicionado por la movilización de los transportistas.

Peligrosa situación

Un ataque armado en la madrugada del 24 de septiembre obligó a la empresa de transporte 41 S.A. a suspender su servicio en el distrito de Villa El Salvador. Delincuentes dispararon en tres oportunidades contra un bus estacionado en la avenida Mariano Pastor Sevilla y dejaron una carta extorsiva en la plumilla del parabrisas. El mensaje exigía el pago de un cupo bajo amenaza, acompañado por un número telefónico con extensión extranjera.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de una camioneta blanca y la ejecución del ataque, realizado cuando ningún pasajero ni personal se encontraba en la unidad. Los conductores y trabajadores, al conocer el hecho, decidieron no salir a trabajar y mantuvieron los vehículos estacionados, manifestando temor e incertidumbre. Esta suspensión afecta a miles de usuarios que utilizan la ruta desde Villa El Salvador hasta Pachacútec.

El atentado se suma a otros incidentes similares en la ciudad. El 23 de septiembre, un bus de VIPUSA también fue baleado en la misma zona, dejando un conductor gravemente herido. Asociaciones de transportistas han anunciado nuevas movilizaciones y paralizaciones para exigir mayor seguridad, mientras la Policía Nacional del Perú investiga la posible conexión internacional de los extorsionadores.

