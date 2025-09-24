Perú

Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador

Una unidad de la empresa de transporte fue atacada durante la madrugada por presuntos extorsionadores que dejaron una carta intimidatoria, hecho que generó alarma y paralización entre conductores y trabajadores del sector

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar

Un bus de la empresa 41 S.A. fue blanco de un ataque armado en la madrugada del 24 de septiembre en Villa El Salvador. Delincuentes dispararon tres veces contra la unidad de transporte y dejaron una carta extorsiva en la plumilla del parabrisas, lo que provocó la paralización de las operaciones en la ruta que recorre desde este distrito hasta Pachacútec. El incidente ocurrió en la avenida Mariano Pastor Sevilla, donde los vehículos permanecen estacionados como parte de una cochera informal.

Ataque armado y amenaza por escrito

Imágenes de cámaras de seguridad muestran la llegada de una camioneta blanca al lugar donde se encontraba el bus de la Línea 41. Los atacantes dispararon en tres puntos distintos de la carrocería: uno en la parte frontal y dos junto a los faros. Tras los disparos, descendieron del vehículo y dejaron una nota extorsiva utilizando el limpiaparabrisas del autobús.

Disparos y amenaza de extorsionadores
Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

En la carta, los autores del ataque, identificados como extorsionadores, exigieron que la gerencia de la empresa de transportes accediera a pagar un cupo. “Buenas noches. Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, expresa el mensaje, acompañado de un número telefónico con una extensión extranjera y mostrado en el noticiero Buenos Días Perú.

Ningún pasajero ni chofer se encontraba a bordo durante el ataque, cuya ejecución quedó registrada por cámaras municipales. Las autoridades ya se encuentran analizando la información, incluido el origen del número telefónico, para identificar a la organización criminal responsable.

Reacción de trabajadores y suspensión de operaciones

Luego del ataque, los conductores y personal de la empresa 41 S.A. optaron por no iniciar el servicio habitual durante la mañana, dejando sus unidades estacionadas en la avenida Mariano Pastor Sevilla. Muchos de ellos manifestaron que desconocían amenazas o solicitudes de pago previas dirigidas a la gerencia y que recién se enteraron de esta situación al ver las pruebas del ataque.

Disparos y amenaza de extorsionadores
Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

Según testimonios recabados entre los trabajadores, el temor por la seguridad se ha incrementado tras el atentado y la exposición pública de la amenaza. La ruta afectada abarca gran parte del sur de Lima, conectando zonas densamente pobladas y su interrupción implica complicaciones para miles de usuarios diarios.

Los colaboradores esperan acciones concretas por parte de la Policía Nacional del Perú para frenar la ola de extorsión que ha puesto en vilo al sector transporte.

Ola de extorsiones y casos recientes

Este ataque se suma a otros hechos similares ocurridos recientemente en la capital peruana. El 23 de septiembre, un bus de la empresa VIPUSA también fue baleado en Villa El Salvador, donde el conductor resultó gravemente herido tras recibir cuatro disparos.

Por otro lado, asociaciones de conductores han anunciado movilizaciones y paros, situación que refleja el malestar generalizado ante la inseguridad y la falta de respuestas por parte de las autoridades. En San Juan de Lurigancho, transportistas bloquearon vías principales y advirtieron con iniciar un paro indefinido, reclamando mayor presencia policial y garantías para operar con seguridad.

Acciones en curso y demandas del sector

La Asociación de Conductores del Perú comunicó que se sumará a las protestas previstas para el fin de semana, en coordinación con grupos juveniles y otros gremios vinculados al transporte urbano. Sábado y domingo se llevarán a cabo paralizaciones autoconvocadas para exigir mayor protección.

El hecho de que los extorsionadores hayan utilizado una línea telefónica extranjera constituye una pista relevante para la labor policial, que ahora investiga las conexiones internacionales de las organizaciones criminales que azotan a las empresas de transporte público en Lima.

La situación mantiene en alerta a cientos de trabajadores y pasajeros en el sur de la ciudad, mientras se aguarda la intervención estatal. La persistencia de ataques armados y amenazas directas evidencia el nivel de riesgo al que se enfrenta el transporte urbano limeño.

Temas Relacionados

Villa El SalvadorExtorsiónLínea 41peru-noticias

Más Noticias

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

El actor regresa a uno de sus personajes más intensos con la obra ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. En entrevista con Infobae Perú reflexiona sobre la vigencia del clásico, los retos de encarnarlo y su firme compromiso con el teatro, pese a su paso por la televisión y el cine.

Marcello Rivera, más de 30

Incendio en Trujillo arrasa con panadería de más de 30 años de operación

El fuego afectó a una familia de El Porvenir cuyo sustento dependía del establecimiento, mientras resalta la demora de los bomberos debido a los trabajos que se realiza en la zona

Incendio en Trujillo arrasa con

Este 24 de septiembre es día no laborable por celebración religiosa: En una región y un distrito

Se ha aprobado un nuevo ‘feriado regional’ en una ciudad. Esta fecha también es día no laborable compensable en una región por la Fiesta Patronal de la Virgen de las Mercedes

Este 24 de septiembre es

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Premier presentó sus descargos ante el JEE Lima Centro I, cuya área de fiscalización sostiene que vulneró el principio de neutralidad al defender al fujimorismo ante el pedido para que sea declarado ilegal

Eduardo Arana niega infracción a

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Guido Calderón se pronunció ante la poca cantidad de salas disponibles para ver su filme

Protagonista de la película Nanito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana niega infracción a

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva, presidente de Brasil: Estos son los temas que abordaron

¿Tomás Gálvez retirará la demanda para declarar ilegal a Fuerza Popular? Esto dijo el fiscal de la Nación

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación