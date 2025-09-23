Niña podría perder la pierna tras embestida de auto a moto donde viajaba en Chorrillos: familia exige justicia

Niña podría perder la pierna tras embestida de auto a moto donde viajaba en Chorrillos | BDP

Una menor de nueve años resultó gravemente herida tras el impacto de un automóvil contra una motocicleta en calle Jauja, en el distrito de Chorrillos, mientras se dirigía a la escuela acompañada de su familia. El accidente se registró cerca de la comisaría de Villa, cuando un vehículo perdió el control, cruzó el carril contrario y chocó contra una moto en la que viajaban el padre y sus dos hijas, así registran las cámaras de seguridad.

El conductor del auto, identificado como Jeanpiero Amaya Gómez, de 23 años, permanece detenido en la comisaría. Según detalla Panamericana, los allegados temen que el responsable recupere la libertad debido a supuestas dilaciones en el proceso fiscal y a la ausencia de medidas cautelares pese a la gravedad de las lesiones causadas.

¿Cuál es el estado de salud de la menor?

La menor herida se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado. Su abuela describió que la víctima sufrió “hemorragias internas, daño en riñón e hígado, y la hemoglobina bajó a cuatro”, situación que llevó al equipo médico a enfocar los esfuerzos en salvaguardar la vida de la niña. Además, la pierna de Valentina quedó más afectada durante el impacto, y su familia se encuentra a la espera de un parte médico definitivo sobre la posibilidad de una amputación.

“Es muy grave, no nos han dado esperanzas. Estamos rogando solamente que se le pueda recuperar, pero las horas son cruciales. La hemoglobina le está que le baja, no le sube, está en cuatro de hemoglobina ahorita y como le digo, el pronóstico es reservado”, señaló la abuela.

Otra adolescente, de 15 años, que viajaba en la misma moto, también fue hospitalizada por lesiones en la pierna. El padre de ambas permanece bajo atención médica por fracturas y lesiones en extremidades.

La abuela de la víctima denunció que el vehículo del accidente carecía de SOAT vigente y que la licencia de conducir del responsable se encontraba suspendida. Agregó que la familia “no ha recibido ningún apoyo ni contacto por parte del conductor ni de sus allegados”, mientras los gastos médicos aumentan y la investigación avanza de manera lenta.

Imágenes captan el preciso momento del accidente

En las imágenes se aprecia al automóvil moviéndose de manera errática antes de cruzar el carril y chocar con la motocicleta casi al filo de la vereda. El auto terminó impactando un muro de contención y quedó empotrado frente a una vivienda. Los familiares señalan que versiones policiales atribuyen el accidente a presuntos problemas de frenos, argumento que consideran poco plausible debido a las condiciones de la vía.

Los testimonios recogidos muestran la preocupación de la familia ante “la posibilidad de que el conductor quede en libertad sin afrontar las consecuencias legales correspondientes”. Solicitan una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía y piden que se extreme la imparcialidad en el caso debido a la gravedad de las lesiones que afectan a dos menores de edad y a su padre.

