Perú

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

La conductora estuvo presente durante el desfile de Isa Torres en Inspira Moda Perú 2026, donde compartió recuerdos de sus primeros pasos como modelo y recibió cálidos aplausos del público

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La ex Miss Mundo sorprendió al público al desfilar en Inspira Moda Perú 2026, compartiendo recuerdos de sus inicios y recibiendo una ovación que reafirmó su vínculo con la ciudad que la vio crecer (Ric La Torre)

El público de Trujillo fue testigo de un regreso esperado. La ex Miss Mundo y figura de la televisión, Maju Mantilla, volvió a desfilar en un evento organizado por la diseñadora Isa Torres como parte del encuentro Inspira Moda Perú 2026.

La pasarela, celebrada la noche del 24 de septiembre, se convirtió en escenario de reencuentros y emociones, donde la modelo evocó sus inicios en la moda en su ciudad natal. Entre aplausos y ovaciones, Mantilla agradeció la oportunidad de presentarse en la tierra que la vio crecer, un espacio que la conectó nuevamente con la esencia de su carrera y con el vibrante espíritu de la industria local.

Una ovación que marcó la noche

El público de Inspira Moda
El público de Inspira Moda Perú 2026 no ocultó su entusiasmo al ver a Maju Mantilla desfilar, dedicándole un prolongado aplauso que transformó la noche en un reencuentro emotivo. (Instagram)

La presentación de Maju Mantilla en el desfile de Isa Torres fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes se pusieron de pie para aplaudirla. Desde el escenario, la conductora fue anunciada como “la señora Maju Mantilla” en medio de vítores y aplausos que llenaron el ambiente.

Con una sonrisa visible, saludó al público y expresó su alegría: “¿Qué sí? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes”. La calidez de los trujillanos se convirtió en parte esencial del momento, reforzando el vínculo especial que mantiene con su ciudad.

El desfile formó parte de una edición de Inspira Moda Perú que busca resaltar el diseño nacional, siendo Trujillo el punto de encuentro donde se congregaron talentos emergentes y figuras ya consolidadas en la industria. La aparición de Mantilla fue uno de los momentos más comentados de la velada.

Recuerdos de los primeros pasos

Entre emociones, Maju señaló que
Entre emociones, Maju señaló que regresar a su ciudad natal le trajo memorias de los días en que desfilaba en pequeños eventos, cuando empezaba a escribir su historia en el modelaje. (Instagram)

Durante su intervención, Maju Mantilla compartió con los presentes un recuerdo íntimo de sus inicios en el modelaje. Con emoción relató: “Regresar a una pasarela en Trujillo me trae lindos recuerdos porque así me inicié, y justo con Isa Torres, que está detrás del escenario, cuando empecé modelando”. Sus palabras despertaron la empatía del público, especialmente de las jóvenes que actualmente siguen el mismo camino en el mundo de la moda.

La modelo también destacó la presencia de nuevas generaciones en la pasarela, al señalar: “Veo a las jovencitas tan hermosas que también están en esta pasarela, y seguramente también recordarán sus inicios”. Con estas frases, Mantilla no solo evocó sus experiencias pasadas, sino que tendió un puente entre su trayectoria y las nuevas promesas que buscan abrirse camino en la industria.

El gesto de recordar esos inicios en la misma ciudad que la vio crecer reforzó la importancia de Trujillo como espacio donde se cultivan talentos.

Una promesa cumplida en la pasarela

Su presencia en la pasarela
Su presencia en la pasarela fue interpretada como un gesto de fidelidad hacia la industria, demostrando que mantiene firme su vínculo con Trujillo y con el desarrollo de la moda nacional. (Instagram)

Previo al evento, existieron especulaciones sobre la participación de Maju Mantilla en el desfile debido a situaciones recientes que habían generado dudas sobre su presencia. Sin embargo, la ex Miss Mundo disipó cualquier incertidumbre al cumplir con lo anunciado y sumarse al evento de la diseñadora Isa Torres.

La creadora había adelantado que Mantilla sería parte de Inspira Moda Perú 2026, convirtiéndose en uno de los atractivos centrales de la velada. Su reaparición fue interpretada como una muestra de compromiso con la moda nacional y con los proyectos que promueven el arte y el diseño en el país.

Bueno, aquí estoy para apoyar al sector calzado”, expresó Mantilla, subrayando el propósito de respaldar una industria que forma parte de la identidad cultural y económica de la región. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, reflejando el reconocimiento del público hacia la coherencia entre su discurso y su presencia en el evento.

El desfile concluyó con el mismo entusiasmo con el que comenzó, dejando en el recuerdo de los asistentes la imagen de Maju Mantilla sobre una pasarela que volvió a unirla con Trujillo, su ciudad natal, y con el universo de la moda que la proyectó años atrás.

Temas Relacionados

Maju MantillaIsa Torresperu–entretenimiento

