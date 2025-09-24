Perú

Ranking Sunedu 2025: ¿Cuál es la mejor universidad privada del Perú y cómo ha variado la posición de las demás?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior presentó el ranking de universidades privadas y públicas del 2025. El contenido pertenece al IV Informe Bienal 2021-2022

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Tres universidades de Perú figuran
Tres universidades de Perú figuran en el Ranking QS 2025, una referencia internacional en la evaluación de la educación superior. (Composición: Infobae)

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en su rol de ente autónomo que supervisa la calidad del servicio educativo superior en el país, ha presentado el ranking de universidades privadas y públicas del 2025. El contenido pertenece al IV Informe Bienal 2021-2022.

Este documento, según la Sunedu, fue publicado con el objetivo de ofrecer una herramienta clara de orientación para postulantes a estas instituciones y sus familias. También se busca “retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, a través del análisis descriptivo de indicadores y tendencias”.

La Sunedu es el organismo
La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

Los datos se basan en información administrativa reportada por las casas de estudio, la que es proporcionada por entidades públicas, a demás de la que es extraída de portales gubernamentales o privados.

“Cabe precisar que el espacio temporal de este análisis coincide con el cambio normativo suscitado con la Ley n.° 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, promulgada el 21 de julio de 2022, la cual modifica la Ley n.° 30220, Ley Universitaria", añaden.

Ranking Sunedu de las mejores universidades públicas y privadas en 2025 by Infobae Perú

Elegir una carrera universitaria es uno de los más grandes retos que un adolescente puede tomar; sin embargo, esa es la realidad de miles de jóvenes peruanos que al culminar secundaria, tienen que tomar esta importante decisión.

Por ello, es importante conocer qué estipulan las instituciones involucradas en la calidad educativa, como la Sunedu. Compañías privadas también realizan estudios cada año, donde se muestra su perspectiva respecto a este tema, por lo que también es necesario estar atento a esta información.

Ranking de universidades privadas

En el ámbito particular, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) continúa en el segundo escalón desde el 2018, por lo que el primer lugar lo sigue ostentando la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). La Universidad César Vallejo (UCV) aparece por primera vez en el top 10. La Universidad Científica del Sur no se mueve del top 3, mientras que la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) fue otra de las que se mantuvo. Estas son las 10 mejores universidades privadas del Perú:

  1. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  3. Universidad Científica del Sur (Científica)
  4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  5. Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
  6. Universidad San Martín de Porres (USMP)
  7. Universidad César Vallejo (UCV)
  8. Universidad Continental
  9. Universidad Ricardo Palma
  10. Universidad de Lima
La Universidad Peruana Cayetano Heredia
La Universidad Peruana Cayetano Heredia cumple un aniversario más de su fundación, reafirmando su legado de excelencia en formación científica, ética y compromiso con el país. (Andina)

Las 15 mejores universidades públicas

El informe también establece cuáles son las 15 mejores universidades públicas del país. En este caso, la Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lidera la lista, seguida de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería. A continuación, la lista completa:

  1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
  2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)
  3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
  4. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
  5. Universidad Nacional de Trujillo
  6. Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
  7. Universidad Nacional de Moquegua
  8. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  10. Universidad Nacional del Altiplano
  11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
  12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  13. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
  14. Universidad Nacional de Barranca
  15. Universidad Nacional de Tumbes

Temas Relacionados

SuneduRanking Sunedu 2025Universidades públicasUniversidades privadasperu-noticias

Más Noticias

La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

El joven cantante de tan solo 19 años protagonizó un momento memorable en el reality de canto de la NBC al interpretar un tema clásico, dejando boquiabiertos a los coaches del reality de canto

La sorprendente audición del peruano

DT de la U. de Chile quedó admirado por el rendimiento internacional de Alianza Lima en 2025: “Viene con un proyecto institucional muy serio”

Gustavo Álvarez ha destacado la campaña loable de los ‘blanquiazules’ en lo que va de la temporada y no los considera como una simple comparsa en el duelo resolutivo a disputarse en la ciudad de Coquimbo

DT de la U. de

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

El alcalde de Lima afirmó durante un acto oficial que el Departamento de Estado de EE.UU. presentará una queja formal contra el Gobierno peruano por detener el proyecto

EE.UU. alista queja formal contra

Explosión de generador eléctrico dejó sin luz a cinco torres de un condominio en Comas y generó alarma entre los vecinos

Los residentes reportaron dos detonaciones previas al estallido; aunque no hubo heridos, el corte mantiene a las torres en incertidumbre

Explosión de generador eléctrico dejó

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas del 25 de septiembre

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Clima en Ayacucho: probabilidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EE.UU. alista queja formal contra

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

Susel Paredes llama “pobre diablo infeliz, mentiroso” al ministro Juan José Santiváñez y afirma que él eligió defender criminales

Juicio a Susana Villarán: exalcaldesa asegura que se le juzga por “no gobernar a favor de los poderosos”

La Defensoría del Pueblo propone castigar los discursos de odio: Josué Gutiérrez no descarta que candidatos para las elecciones del 2026 sean sancionados

ENTRETENIMIENTO

La sorprendente audición del peruano

La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’: “Me dolió la puñalada de mi hermano”

Gigi Mitre revela el historial de denuncias contra la influencer Alejandra Argumedo y condena sus insultos racistas en el Metropolitano

Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

DEPORTES

DT de la U. de

DT de la U. de Chile quedó admirado por el rendimiento internacional de Alianza Lima en 2025: “Viene con un proyecto institucional muy serio”

Jorge Fossati le dedicó mensaje a Piero Quispe tras su fichaje por Sydney FC: “Le va a dar algo diferente”

Gianluca Lapadula restó importancia al penal errado en Coppa Italia y avisó a la competencia en Spezia: “Soy delantero de área”

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley