Ranking Sunedu 2025: ¿Cuál es la mejor universidad privada del Perú y cómo ha variado la posición de las demás?

Tres universidades de Perú figuran en el Ranking QS 2025, una referencia internacional en la evaluación de la educación superior. (Composición: Infobae)

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en su rol de ente autónomo que supervisa la calidad del servicio educativo superior en el país, ha presentado el ranking de universidades privadas y públicas del 2025. El contenido pertenece al IV Informe Bienal 2021-2022.

Este documento, según la Sunedu, fue publicado con el objetivo de ofrecer una herramienta clara de orientación para postulantes a estas instituciones y sus familias. También se busca “retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, a través del análisis descriptivo de indicadores y tendencias”.

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

Los datos se basan en información administrativa reportada por las casas de estudio, la que es proporcionada por entidades públicas, a demás de la que es extraída de portales gubernamentales o privados.

“Cabe precisar que el espacio temporal de este análisis coincide con el cambio normativo suscitado con la Ley n.° 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, promulgada el 21 de julio de 2022, la cual modifica la Ley n.° 30220, Ley Universitaria", añaden.

Elegir una carrera universitaria es uno de los más grandes retos que un adolescente puede tomar; sin embargo, esa es la realidad de miles de jóvenes peruanos que al culminar secundaria, tienen que tomar esta importante decisión.

Por ello, es importante conocer qué estipulan las instituciones involucradas en la calidad educativa, como la Sunedu. Compañías privadas también realizan estudios cada año, donde se muestra su perspectiva respecto a este tema, por lo que también es necesario estar atento a esta información.

Ranking de universidades privadas

En el ámbito particular, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) continúa en el segundo escalón desde el 2018, por lo que el primer lugar lo sigue ostentando la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). La Universidad César Vallejo (UCV) aparece por primera vez en el top 10. La Universidad Científica del Sur no se mueve del top 3, mientras que la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) fue otra de las que se mantuvo. Estas son las 10 mejores universidades privadas del Perú:

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Universidad Científica del Sur (Científica) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) Universidad San Martín de Porres (USMP) Universidad César Vallejo (UCV) Universidad Continental Universidad Ricardo Palma Universidad de Lima

La Universidad Peruana Cayetano Heredia cumple un aniversario más de su fundación, reafirmando su legado de excelencia en formación científica, ética y compromiso con el país. (Andina)

Las 15 mejores universidades públicas

El informe también establece cuáles son las 15 mejores universidades públicas del país. En este caso, la Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lidera la lista, seguida de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ingeniería. A continuación, la lista completa:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Nacional del Altiplano Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Universidad Nacional de Barranca Universidad Nacional de Tumbes