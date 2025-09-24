Pamela Franco descarta que esté embarazada: atribuye su aumento de peso a problemas de salud

La cantante peruana aclaró ante la prensa que su reciente aumento de peso se debe a un problema de salud y no a un embarazo, pidiendo respeto por su vida personal y profesional (Latina)

Pamela Franco decidió aclarar públicamente los rumores sobre un posible embarazo que circularon en programas de espectáculos. La cantante explicó que el aumento de peso que se evidenció en sus más recientes apariciones está relacionado con problemas de salud y un descuido en su rutina personal, no con una gestación.

Reconoció que no acostumbra a compartir detalles íntimos en redes sociales, pero consideró necesario responder a las especulaciones. Además, sostuvo que no tiene planes inmediatos de volver a ser madre, aunque tampoco lo descarta en el futuro, siempre dentro de una planificación.

De esta manera, la intérprete quiso frenar los comentarios que han marcado la agenda del espectáculo nacional en las últimas semanas.

Aclaración pública

Pamela Franco afirmó que las versiones sobre su maternidad son falsas. Relató que la subida de peso se debe a complicaciones de salud y reiteró que no comparte su vida privada en redes sociales. (Latina)

Pamela Franco acudió a “¡Ponte en la cola!” para enfrentar los rumores que giraban en torno a su vida personal. La cantante fue consultada directamente por el conductor Ricardo Rondón sobre un posible embarazo y respondió con naturalidad: “Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud”. Con esta frase buscó zanjar las especulaciones que habían tomado fuerza en los últimos días.

La artista relató que el cambio físico que algunos interpretaron como señal de gestación obedeció a un periodo complicado en el que no pudo mantener sus rutinas de cuidado personal. “Algo de salud no me permitió hacer ejercicio. Cosas así. Y bueno, me descuidé un poquito en la dieta y todo. Bueno, me subí un poquito”, detalló.

Franco remarcó que no acostumbra a contar en sus redes sociales lo que atraviesa en el ámbito privado. “No soy, no soy una persona que suelo subir o contar por redes lo que me sucede”, señaló. Pese a ello, reconoció que en esta oportunidad era necesario aclarar lo ocurrido para evitar que los rumores crecieran sin fundamento.

“No soy una persona que cuente todo por redes”

La artista dijo que cada cambio físico suyo es interpretado como un embarazo. Recordó que ya tuvo una hija y remarcó que, si vuelve a ser madre, será mediante una decisión planificada y consciente. (Latina)

Durante la conversación, Pamela Franco expresó su incomodidad ante el señalamiento constante de un supuesto embarazo cada vez que cambia su apariencia física. “Yo no sé por qué siempre me ponen de que me puedo quedar embarazada, embarazada, embarazada. Cuando saben una situación”, dijo con evidente fastidio.

La cantante recordó que ya fue madre y que, de volver a serlo, lo haría bajo condiciones que ella misma defina. “Yo ya he sido mamá y aparte soy grande. Entonces, yo he sido mamá con planificación. Yo creo que si vuelvo a ser mamá, también tendría que ser un embarazo planificado”, comentó, subrayando que en su vida la maternidad está ligada a decisiones conscientes.

Franco también señaló que a lo largo de su carrera ha aprendido a separar su vida profesional de la personal, aunque reconoció que su exposición pública la convierte en blanco de comentarios sobre aspectos privados que no siempre desea compartir.

“Ser mamá no es una prioridad ahora”

Pamela Franco reiteró que ser madre nuevamente no es una prioridad en este momento. Indicó que de ocurrir sería fruto de una decisión planificada, no consecuencia de rumores ni especulaciones. (Latina)

El conductor Ricardo Rondón fue directo al consultarle si le gustaría tener un hijo con Christian Cueva en un futuro cercano. Pamela Franco contestó con cautela: “Bueno, no me atrevo a descartarlo tampoco. Pero en este momento no es un tema a tratar”.

Con esa declaración dejó abierta la posibilidad de que más adelante pueda pensar en ampliar su familia, aunque en el presente la maternidad no forma parte de sus planes. “No es una prioridad”, enfatizó, repitiendo con firmeza que ahora se encuentra enfocada en otros aspectos de su vida.

Rondón insistió en que sus palabras podrían interpretarse como una apertura a futuro, pero Franco se mantuvo en la misma línea, reiterando que no se trata de una decisión que contemple en este momento.

A lo largo de la entrevista, Pamela Franco mostró serenidad y firmeza, dejando claro que su vida personal no puede ser definida por rumores ni especulaciones ajenas. Con sus palabras puso un punto final a las versiones que la vinculaban con un embarazo inexistente y reafirmó que, de suceder en el futuro, sería fruto de una decisión tomada en plena conciencia.