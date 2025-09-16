Perú

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

La cantante de cumbia se refirió a los comentarios tras su reciente presentación en Chorrillos

La aparición de Pamela Franco durante un evento en el Parque Fátima de Chorrillos fortaleció los rumores sobre un posible embarazo de su actual pareja Christian Cueva, luego de que se observara un cambio físico durante su espectáculo. Tras la presentación, la cantante fue consultada por la prensa sobre su situación personal y abordó directamente la especulación.

Franco respondió ante las cámaras: “No, no, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no hablemos”, declaración recogida por América TV. La artista desestimó así las versiones sobre una nueva maternidad y remarcó que prefiere no referirse más al tema. Sin embargo, cientos de comentarios persisten en redes sociales y en el entorno mediático.

Durante el concierto organizado por una emisora radial, Leysi Suárez intervino en el escenario con una pregunta sobre la búsqueda de un nuevo hijo. “¿Ya estás muy pronto? ¿Han pensado? ¿Ya está en la barriguita?”, consultó Suárez frente al público. “Déjame seguir practicando, Leysi. Tenemos Pamela para rato”, bromeó Franco mientras se acariciaba el vientre.
Al referirse a su pareja, Franco expuso la dificultad de combinar su trabajo en la música, los viajes y la crianza con la posibilidad de una nueva gestación. “Me trato de organizar. Cuando uno es mamá, está corriendo de acá para allá. Trato de trabajar y salir adelante. En la música, que implica viajar, tengo muy poco tiempo. Mi pareja está lejos, pero gracias a eso, puedo dedicarme a trabajar”, expresó la cantante.

En la misma oportunidad, Franco evitó profundizar en su distanciamiento de Vanessa Pumarica, asegurando que la amistad llegó a su fin. También marcó distancia frente a Pamela López y manifestó su respaldo a Christian Cueva, pronunciándose con claridad acerca de sus prioridades en la actualidad.

A pesar de las aclaraciones de Pamela Franco, el público y usuarios en redes sociales mantienen el tema como tendencia, mientras la intérprete señala que su mirada está puesta en su relación sentimental y en su carrera profesional.

Pamela Franco respalda a Christian Cueva frente a críticas por cambios de imagen

Pamela Franco respaldó públicamente a Christian Cueva tras la ola de críticas generada por los cambios estéticos que el futbolista decidió realizarse, incluidas intervenciones de belleza y la colocación de un chip que estimula la libido. Durante una entrevista concedida al programa Amor y Fuego, la cantante abordó el tema utilizando ironía y restó importancia a los señalamientos, defendiendo el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo.

La cantante peruana salió en defensa de su pareja tras los comentarios sobre sus cambios físicos y el famoso chip de libido, dejando claro que cada quien es libre de decidir sobre su propio cuerpo (Amor y Fuego)

La intérprete enfatizó que los retoques estéticos no deberían ser vistos como motivo de escándalo, y se incluyó a sí misma al afirmar: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo la verdad también me he hecho mi retoque, así que también seré una malcriadita entonces”, según sus declaraciones recogidas por el mismo espacio televisivo. Para Franco, la polémica sobre las decisiones personales de Cueva no tiene justificación, ya que no afectan a terceros y corresponden al ámbito privado de cada individuo.

El caso de Christian Cueva ocupó lugar en la prensa de espectáculos luego de que se conocieran detalles sobre su tratamiento médico y los procedimientos realizados, lo que generó debate tanto en medios como en redes sociales. Voces críticas, entre ellas la de Magaly Medina, cuestionaron la naturaleza del chip y la repercusión en la imagen pública del futbolista, mientras que Franco optó por una postura más conciliadora.

Con tono irónico, Pamela Franco aseguró que los retoques no son motivo de crítica y se incluyó a sí misma entre quienes han optado por procedimientos de belleza. (Amor y Fuego)

La presencia mediática de Franco buscó bajar el tono de la discusión y proteger a su pareja de una exposición que, en su opinión, resulta innecesaria. Al comparar su propia experiencia con los retoques, la cantante intentó normalizar estas elecciones y restar peso a las críticas.

