Junta de Fiscales Supremos elige a Tomás Gálvez como nuevo Fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Supremos del Perú eligió hoy a Tomás Aladino Gálvez como el nuevo Fiscal de la Nación en calidad de interino, luego de la suspensión de la titular en el cargo, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La elección, que se realizó en una sesión extraordinaria en la sede del Ministerio Público, tenía entre los candidatos favoritos a Tomás Gálvez y a la recientemente restituida Patricia Benavides, quien pese a sus intentos por ser nombrada nuevamente como titular de la Fiscalía, no consiguió los votos suficientes.

Tomás Gálvez, ahora como Fiscal de la Nación, antes fue parte del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, revelado por el medio IDL-Reporteros, que difundió audios de jueces y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -ahora JNJ- en los que se podía escuchar cómo la red dirigida por Walter Ríos (expresidente de la Corte del Callao) y César Hinostroza (ex magistrado supremo) funcionaba a modo de “banco de favores” para obtener beneficios personales y económicos.

La presunta red criminal incluso discutía rebajas de penas a criminales a cambio de dinero y las investigaciones llevaron a la desactivación del CNM, además del encarcelamiento de Walter Ríos, quien engrenta una sentencia de 12 años de prisión desde el año 2021.

Tomás Gálvez volvió hace unos meses al Ministerio Público y ahora se alza como el nuevo Fiscal de la Nación interino

¿Por qué se elige a una nueva Fiscal de la Nación?

La crisis al interior de la Fiscalía se desató después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Espinoza durante seis meses por no acatar una resolución que exigía la reincorporación inmediata de Patricia Bendavides en su cargo de Fiscal de la Nación. En su defensa, Espinoza argumentó que la JNJ no puede determinar quién ocupa este cargo, sino que este debe ser producto de una votación en la Junta de Fiscales Supremos, precisamente el grupo que la eligió a ella como sucesora de Patricia Benavides.

A raíz de la suspensión de Delia Espinoza, Pablo Sánchez Velarde -quien ya había asumido el cargo entre 2015 y 2018, y luego en 2022- volvió a ocupar este puesto de forma provisional por antigüedad, tal como lo indica Ley Orgánica de la institución. Mientras tanto, la JNJ informó que la restitución de Benavides debía efectuarse de inmediato, ya que no existían obstáculos judiciales ni administrativos.

Tanto Sánchez como la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya enfrentan investigaciones y sanciones: Ávalos fue notificada por el Congreso como investigada en la comisión sobre el caso Odebrecht, mientras que Sánchez es investigado en la JNJ por supuestamente haber subordinado el Ministerio Público a una organización externa. Aunque ninguno ha sido declarado responsable, La República afirmó que de haber sido electos, la presión política habría generado su renuncia.

Delia Espinoza fue suspendida como Fiscal de la Nación por seis meses por la JNJ. Foto: composición Infobae

La principal disputa tuvo como protagonistas a Tomás Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas, pero aunque el ganador fue el primero, también existe una posibilidad de que Delia Espinoza regrese como la titular de la Fiscalía. Según su abogado, Luciano López, solo están a la espera de un pronunciamiento judicial favorable.

López manifestó a RPP que,si la demanda de amparo es resuelta favorablemente, su defendida estaría dispuesta a reincorporarse como titular del Ministerio Público, cumpliendo la resolución judicial correspondiente.