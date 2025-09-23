Mamá de Hugo García descarta relación entre Isabella Ladera y su hijo: “No lo veo enamorado” | América TV

En medio de los rumores que vinculan a Hugo García con la influencer venezolana Isabella Ladera, la madre del exchico reality, Fabiola Silva, decidió pronunciarse y aclarar la situación sentimental de su hijo. Durante una entrevista telefónica con el programa América Hoy, Silva fue tajante al descartar que entre ambos exista algo más que una amistad.

“No… Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, declaró la madre del modelo, dejando en claro que, pese a las apariciones públicas de su hijo con Isabella, no existe romance de por medio.

En medio de la polémica, Hugo García guarda silencio mientras Balarezo acusa a Isabella Ladera de romper lazos de amistad al iniciar una relación sentimental con el exchico reality. (Instagram)

Los conductores del programa insistieron en que la pareja había sido vista en actitudes cercanas, viajando juntos y compartiendo momentos importantes, sobre todo en medio de la polémica que enfrentó Ladera tras la filtración de videos íntimos con su expareja, el cantante colombiano Beéle. Sin embargo, Silva reafirmó su posición con contundencia: “No, nada, no, nada, absolutamente nada, nada de nada”.

Consultada sobre si percibía a Hugo enamorado de Isabella, Fabiola Silva sorprendió con su respuesta: “No, no, no, no, lo veo tranquilo”. Sus palabras descartaron cualquier posibilidad de que el exchico reality esté atravesando por un romance.

No obstante, la madre de Hugo también se mostró empática con la situación que atravesó Isabella y no dudó en elogiarla como persona. “La chica es regia, es linda, es encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, verdaderamente no se lo deseo a ninguna mujer. Es lo peor que se puede pasar, pero bueno, ya pasó”, expresó.

Mamá de Hugo García descarta relación entre Isabella Ladera y su hijo: “No lo veo enamorado”

Finalmente, Silva aclaró que, aunque le parece positiva la cercanía de Hugo con la venezolana, la decisión sobre su vida sentimental le corresponde solo a él. “Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. Lo poco que me cuenta es que está tranquilo, están contentos y haciendo cosas por allá”, concluyó.

Hugo García reaparece con Isabella Ladera en medio de polémica

El modelo y exchico reality Hugo García volvió a mostrarse públicamente con la influencer venezolana Isabella Ladera, en medio de la polémica desatada por la filtración de videos íntimos que la involucran junto a su expareja, el cantante colombiano Beéle. Pese a la atención mediática, ambos decidieron mantener su relación de manera visible, compartiendo cenas, conciertos y reuniones con amigos, lo que evidencia el respaldo que él le brinda en este difícil momento.

La controversia inició luego de que circularan grabaciones privadas en redes sociales, situación que llevó a Ladera a presentar una denuncia formal contra Beéle por invasión a la privacidad, acoso cibernético sexual y daños emocionales. En su demanda, la joven exige una indemnización de 50 mil dólares, argumentando que la filtración afectó gravemente su vida personal, su imagen pública y sus proyectos profesionales.

Hugo García y Isabella Ladera comparten cena con amigos.

Por su parte, Beéle se defendió de las acusaciones y negó haber sido el responsable de la difusión del material. El intérprete aseguró que también se considera víctima de la situación y adelantó que tomará acciones legales en su defensa. Su entorno más cercano ha pedido respeto y ha rechazado las especulaciones en torno al caso.

Mientras tanto, Hugo García ha optado por mantenerse firme al lado de Isabella. En diferentes apariciones recientes se les vio disfrutando de conciertos, cenas y momentos sociales, incluso registrando algunos de estos encuentros en redes sociales. Para muchos, este gesto reafirma su compromiso sentimental y su decisión de no alejarse en medio del escándalo.

El caso continúa en desarrollo, con la denuncia de Isabella avanzando en instancias legales y la defensa de Beéle en curso. Mientras tanto, la relación entre Hugo e Isabella sigue mostrándose sólida y cada vez más expuesta al ojo público.