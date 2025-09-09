Perú

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

La venezolana reveló que fue advertida casi dos meses antes sobre la filtración del video con Beéle. Contó la situación a su familia y a Hugo García, quien habría estado al tanto, pero decidió no pronunciarse

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El influencer peruano fue uno
El influencer peruano fue uno de los primeros en enterarse del posible escándalo, pero prefirió no pronunciarse públicamente mientras la polémica crecía en redes y medios de entretenimiento (Instagram)

El caso que involucra a Isabella Ladera, Beéle y Hugo García suma nuevas revelaciones. La influencer venezolana confirmó que conocía desde inicios de julio la amenaza de la difusión del video íntimo que la tiene hoy en medio de un escándalo.

Una conversación con alguien a quien llama “hermano” evidencia que fue advertida el 9 de julio sobre un plan para exponerla. Ladera contó que informó de inmediato a su madre, a su familia y al exchico reality Hugo García el 13 de julio. Pese a ello, el influencer no se ha pronunciado hasta ahora y solo ha mostrado imágenes de su estadía en Australia, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones.

Isabella Ladera estaba advertida de la filtración

La venezolana hizo público un
La venezolana hizo público un chat donde, el 9 de julio, alguien le advirtió que querían exponerla con un video. Isabella avisó a su entorno cercano, pero el material terminó filtrándose. (Instagram)

El 9 de julio, Isabella Ladera recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida. En una captura de pantalla publicada en sus redes sociales, se observa la conversación con una persona cercana, a quien identifica como “hermano”. En ese intercambio, la voz de advertencia fue directa: “Alguien te quiere rayar con un video”.

La influencer venezolana reveló que, desde ese momento, tomó precauciones y decidió hablar con quienes consideraba pilares fundamentales en su entorno. “Ese día hablé con mi mamá, mi familia y también con Hugo”, dejó entrever en su publicación. Según la información difundida, la conversación con su círculo más íntimo se habría dado el 13 de julio, cuatro días después de recibir la advertencia.

La difusión de esta captura refuerza la versión de que Ladera no fue tomada por sorpresa con el video que recientemente se hizo viral. Sin embargo, también deja en evidencia que, pese a estar informada, la situación se tornó inevitable, generando un impacto mediático que hasta ahora no se detiene.

La reacción de Hugo García y su silencio público

El exchico reality, relacionado sentimentalmente
El exchico reality, relacionado sentimentalmente con Isabella, también fue advertido semanas antes de la filtración. Sin embargo, Hugo ha optado por guardar silencio y enfocarse en su estadía en Australia. (Instagram)

Mientras el nombre de Isabella Ladera acapara titulares, la atención también se centra en Hugo García. El exchico reality y actual influencer peruano, con quien la venezolana ha sido relacionada sentimentalmente, habría sabido de la amenaza desde mediados de julio. Sin embargo, hasta ahora no se ha manifestado públicamente.

En redes sociales, los seguidores han notado la ausencia de cualquier pronunciamiento sobre el tema. En lugar de referirse al caso, García compartió únicamente fotografías y videos que registran su estadía en Australia, donde disfruta de unas vacaciones.

El silencio de Hugo ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos cuestionan su falta de apoyo hacia Ladera, mientras que otros consideran que se trata de una estrategia para mantenerse al margen del conflicto mediático. La influencer, por su parte, no ha emitido comentarios directos sobre la actitud del peruano, limitándose a mostrar las pruebas de que él estaba al tanto de la situación.

Beéle, la filtración y las acciones legales de Isabella

Isabella calificó la filtración de
Isabella calificó la filtración de su video con Beéle como una forma de violencia hacia las mujeres. Afirmó que seguirá activa laboralmente y que su valor no depende de este escándalo. (Instagram)

El otro protagonista de esta historia es Beéle, cantante colombiano y expareja de Isabella Ladera, con quien aparece en el video filtrado. Aunque el artista tampoco ha emitido declaraciones oficiales, la situación lo mantiene bajo un intenso escrutinio mediático.

Isabella, afectada por la exposición de su intimidad, anunció que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión del material. “Este acto vulnera mi dignidad y atenta contra mi privacidad”, expresó en uno de los mensajes que compartió con sus seguidores.

La venezolana calificó la filtración como una forma de violencia digital y dejó claro que no se esconderá. Afirmó que continuará con sus compromisos laborales y su actividad en redes sociales, a pesar del difícil momento que atraviesa. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”, recalcó.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en plataformas digitales. Miles de usuarios exigen justicia y cuestionan el papel de quienes, teniendo conocimiento previo del material, no hicieron más por impedir su divulgación.

El nombre de Hugo García, al haber estado al tanto de la amenaza, continúa apareciendo en las conversaciones, y el silencio que mantiene solo alimenta las especulaciones sobre su verdadera postura frente al conflicto.

Temas Relacionados

Isabella LaderaBeéleHugo Garcíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Según informó RPP a través de sus redes sociales, el entrenador nacional se despedirá de los jugadores luego del choque con los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional de Lima

Óscar Ibáñez no continuaría al

Perú sin tiempo: la otra cara de la pobreza

La pobreza de tiempo en el Perú ha alcanzado a casi 3 de cada 10 peruanos en el año 2024 (29,6%), según la nueva Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)

Perú sin tiempo: la otra

Fallece joven en el aeropuerto de Cusco: acudió al tópico en busca de un permiso médico y murió durante evaluación de rutina

CORPAC recordó que el tópico de salud del Velasco Astete no está autorizado a emitir constancias médicas y que su función se limita a la atención de emergencias para pasajeros, tripulantes y trabajadores

Fallece joven en el aeropuerto

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Estas son las series de

El riesgo electoral de 2026: ¿amenaza u oportunidad para el inversionista peruano?

La experiencia de 2011 fue clara: entre la primera y la segunda vuelta, los papeles más castigados fueron los de empresas mineras y financieras, con caídas que superaron el 50%

El riesgo electoral de 2026:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Dina Boluarte pide que Perú no repita otro fallido golpe como el de Pedro Castillo ni caídas presidenciales consecutivas

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

DEPORTES

Óscar Ibáñez no continuaría al

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”