Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

El influencer peruano fue uno de los primeros en enterarse del posible escándalo, pero prefirió no pronunciarse públicamente mientras la polémica crecía en redes y medios de entretenimiento (Instagram)

El caso que involucra a Isabella Ladera, Beéle y Hugo García suma nuevas revelaciones. La influencer venezolana confirmó que conocía desde inicios de julio la amenaza de la difusión del video íntimo que la tiene hoy en medio de un escándalo.

Una conversación con alguien a quien llama “hermano” evidencia que fue advertida el 9 de julio sobre un plan para exponerla. Ladera contó que informó de inmediato a su madre, a su familia y al exchico reality Hugo García el 13 de julio. Pese a ello, el influencer no se ha pronunciado hasta ahora y solo ha mostrado imágenes de su estadía en Australia, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones.

Isabella Ladera estaba advertida de la filtración

La venezolana hizo público un chat donde, el 9 de julio, alguien le advirtió que querían exponerla con un video. Isabella avisó a su entorno cercano, pero el material terminó filtrándose. (Instagram)

El 9 de julio, Isabella Ladera recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida. En una captura de pantalla publicada en sus redes sociales, se observa la conversación con una persona cercana, a quien identifica como “hermano”. En ese intercambio, la voz de advertencia fue directa: “Alguien te quiere rayar con un video”.

La influencer venezolana reveló que, desde ese momento, tomó precauciones y decidió hablar con quienes consideraba pilares fundamentales en su entorno. “Ese día hablé con mi mamá, mi familia y también con Hugo”, dejó entrever en su publicación. Según la información difundida, la conversación con su círculo más íntimo se habría dado el 13 de julio, cuatro días después de recibir la advertencia.

La difusión de esta captura refuerza la versión de que Ladera no fue tomada por sorpresa con el video que recientemente se hizo viral. Sin embargo, también deja en evidencia que, pese a estar informada, la situación se tornó inevitable, generando un impacto mediático que hasta ahora no se detiene.

La reacción de Hugo García y su silencio público

El exchico reality, relacionado sentimentalmente con Isabella, también fue advertido semanas antes de la filtración. Sin embargo, Hugo ha optado por guardar silencio y enfocarse en su estadía en Australia. (Instagram)

Mientras el nombre de Isabella Ladera acapara titulares, la atención también se centra en Hugo García. El exchico reality y actual influencer peruano, con quien la venezolana ha sido relacionada sentimentalmente, habría sabido de la amenaza desde mediados de julio. Sin embargo, hasta ahora no se ha manifestado públicamente.

En redes sociales, los seguidores han notado la ausencia de cualquier pronunciamiento sobre el tema. En lugar de referirse al caso, García compartió únicamente fotografías y videos que registran su estadía en Australia, donde disfruta de unas vacaciones.

El silencio de Hugo ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos cuestionan su falta de apoyo hacia Ladera, mientras que otros consideran que se trata de una estrategia para mantenerse al margen del conflicto mediático. La influencer, por su parte, no ha emitido comentarios directos sobre la actitud del peruano, limitándose a mostrar las pruebas de que él estaba al tanto de la situación.

Beéle, la filtración y las acciones legales de Isabella

Isabella calificó la filtración de su video con Beéle como una forma de violencia hacia las mujeres. Afirmó que seguirá activa laboralmente y que su valor no depende de este escándalo. (Instagram)

El otro protagonista de esta historia es Beéle, cantante colombiano y expareja de Isabella Ladera, con quien aparece en el video filtrado. Aunque el artista tampoco ha emitido declaraciones oficiales, la situación lo mantiene bajo un intenso escrutinio mediático.

Isabella, afectada por la exposición de su intimidad, anunció que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión del material. “Este acto vulnera mi dignidad y atenta contra mi privacidad”, expresó en uno de los mensajes que compartió con sus seguidores.

La venezolana calificó la filtración como una forma de violencia digital y dejó claro que no se esconderá. Afirmó que continuará con sus compromisos laborales y su actividad en redes sociales, a pesar del difícil momento que atraviesa. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”, recalcó.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en plataformas digitales. Miles de usuarios exigen justicia y cuestionan el papel de quienes, teniendo conocimiento previo del material, no hicieron más por impedir su divulgación.

El nombre de Hugo García, al haber estado al tanto de la amenaza, continúa apareciendo en las conversaciones, y el silencio que mantiene solo alimenta las especulaciones sobre su verdadera postura frente al conflicto.