Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video íntimo.

La figura de Isabella Ladera, reconocida como una de las influencers venezolanas más influyentes de la actualidad, ha regresado al centro de la noticia tras la filtración de un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle. El material, que se difundió en la red social X, alcanza una duración aproximada de seis minutos y motivó una avalancha de memes, comentarios y críticas, exponiendo a ambos protagonistas a la opinión de millones de usuarios.

Aunque Beéle no ha realizado manifestaciones al respecto, Ladera optó por un mensaje directo en su cuenta oficial de Instagram. “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó la influencer, remarcando el impacto personal y mediático del episodio.

La publicación del video fue rechazada por la modelo y sus abogados - crédito X

¿Quién es Isabella Ladera?

Nacida el 23 de agosto de 1999 en el estado Anzoátegui, Venezuela, Isabella Ladera cuenta con una historia marcada por el deporte y el crecimiento digital. Desde pequeña, se destacó en el tenis y llegó a posicionarse en el tercer lugar del ranking nacional en su país, circunstancia que le permitió acceder a una beca internacional en 2018 para estudiar en Broward College en los Estados Unidos. Allí, además de proseguir su formación académica y deportiva, comenzó a construir la base de su actual carrera como creadora de contenido digital.

En esos años conoció a Isander Pérez, con quien tuvo a su hija, Mía Antonella, nacida en 2020. Graduada del sistema universitario estadounidense, la influencer decidió priorizar la maternidad y su trabajo digital desde los 19 años, dejando el tenis profesional para concentrarse en la creación de contenido. Además de compartir consejos de autoestima y estilo de vida, aborda temas sensibles como procesos de sanación emocional, incluyendo la depresión postparto y la conciliación entre maternidad y vida profesional.

Isabella Ladera es madre de una niña de 5 años.

Ha reconocido errores pasados, como un arresto ocurrido en 2018 por el presunto robo de productos en una tienda de los Estados Unidos, incidente por el que pagó una fianza de 100 dólares y que, al volver a viralizarse, enfrentó públicamente con una declaración en la que reafirmó su deseo de superación personal.

En el entorno familiar, Ladera ha considerado abiertamente temas como disputas relativas al cuidado de su abuelo enfermo de Alzheimer y ha sido transparente respecto a los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, como rinoplastia y aumento de labios.

Cuenta con una gran comunidad en redes

En la actualidad, Ladera suma una comunidad de más de 5,5 millones de seguidores en TikTok y 6,1 millones en Instagram. Su contenido, el cual abarca temáticas como maternidad, autoestima, estilo de vida y empoderamiento femenino, le ha permitido una conexión emocional directa con su audiencia, que acompaña tanto sus éxitos como las diversas polémicas mediáticas en torno a su vida privada.

Además, mantiene una activa cuenta de contenido exclusivo en OnlyFans, en la que fomenta una relación directa con quienes buscan conocer aspectos más personales de su día a día.

Isabella Ladera. (Instagram)

Su perfil también la ha llevado a colaborar con marcas internacionales, participar en campañas para The Latin Recording Academy y ser parte de videoclips con artistas como Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers, Danny Ocean y Anuel AA. Según la plataforma Favikon, Ladera se encuentra entre el 1% de creadoras más influyentes a escala global en el ámbito de bienestar y lifestyle.

Fue vinculada con Hugo García y Vinícius Jr.

La vida sentimental de Isabella Ladera ha sido foco frecuente de titulares. Durante los últimos meses, fue vinculada con el exparticipante de realities peruanos Hugo García, compañero frecuente en redes y viajes. Aunque ambos han insistido en que solo mantienen una amistad, los rumores continúan alentados por sus interacciones públicas y publicaciones compartidas.

El influencer peruano fue uno de los primeros en enterarse del posible escándalo, pero prefirió no pronunciarse públicamente mientras la polémica crecía en redes y medios de entretenimiento (Instagram)

La influencer también fue relacionada recientemente con el futbolista del Real MadridVinícius Jr., luego de que ambos fueran captados juntos en un restaurante exclusivo en Miami, sin que ninguno aclarara el verdadero alcance de su vínculo. Estos romances públicos han reforzado su imagen mediática.

La fotografía de la influencer venezolana junto al futbolista del Real Madrid ha desatado especulaciones sobre su relación - crédito @isabella.ladera/Instagram

Su romance con Beéle

El nexo más polémico en la vida reciente de Ladera lo conforma su relación con Beéle, quien ha alcanzado notoriedad internacional como cantante urbano. La venezolana fue señalada como responsable de una ruptura entre Beéle y la modelo Camila Rodríguez, episodio ampliamente comentado en redes con declaraciones enfrentadas y filtración de mensajes privados.

Posteriormente, ambos confirmaron su relación, la cual tuvo varias reconciliaciones y rupturas. La reciente aparición pública del video sexual generó gran impacto en Ladera y su gran comunidad, quienes no han dudado en solidarizarse con ella.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito redes sociales

